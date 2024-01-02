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    Сеймур Херш как свидетель дикости Запада

    @ Global Look Press

    2 января 2024, 12:20 Мнение

    Сеймур Херш как свидетель дикости Запада

    Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.

    Александр Чаусов Александр Чаусов

    кандидат исторических наук, публицист

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    В начале февраля 2023 года в мировых СМИ рванула настоящая информационная бомба. Журналист Сеймур Херш опубликовал на своем сайте материал под названием «Как Америка отказалась от газопровода «Северный поток». Ссылаясь на анонимные, но высокопоставленные источники, он утверждал, что ответственность за подрыв российских газопроводов несут ВМС США и Норвегии. При непосредственном курировании из самых высоких американских кабинетов.

    Взрывы произошли 26 сентября 2022 года. За это время западные СМИ, да и многие политики, многократно повторяли, что «это Россия сама себя взорвала», пытаясь устроить Европе «газовый шантаж». Примерно в одно время с публикацией Сеймура Херша американские массмедиа несколько сменили позицию и стали писать о том, что «скорее всего, это была группа украинцев, не связанная с официальными структурами Киева». Видимо, в силу того что официальное расследование стало как-то уж слишком буксовать и вызывать все больше вопросов у самой широкой общественности.

    Расследование данного теракта, что характерно, до сих пор не окончено. Идет в «закрытом режиме». Россия фактически к следственным мероприятиям не допущена. И результатов – нет. Что в «мире, основанном на правилах», по которым Россия виновата всегда и во всем, как бы намекает нам на то, что результаты публиковать официальным западным структурам очень неудобно. Потому что может вылезти весьма неприятная информация уже про целые западные государства, которые ну никак не могут быть замешаны в чем-то подобном.

    Стоит сказать пару слов про самого Херша, чтобы было понятно, почему именно его публикация вызвала такой громкий и широкий резонанс. Казалось бы, мало ли конспирологов или просто банальных «желтых» журналистов, которые, ссылаясь на анонимные источники, рассказывают, как США скрывают летающие тарелки в «Зоне 51» или как «ЦРУ взрывало башни-близнецы»?

    Но Сеймур Херш не из их числа. Действительно, его изначальный метод сбора и обработки информации несколько отличается от классических журналистских методов. Он предпочитает не посещать официальные брифинги, форумы и пресс-конференции, а быть где-то рядом, в кулуарах, и внимательно слушать. И приватно беседовать. Проще говоря, его журналистика основана на работе с такими «анонимными источниками», которые в неформальной обстановке делятся с ним самой разной информацией. Которую он и публикует.

    На счету господина Херша имеется масса сенсационных расследований, которые впоследствии инициировали глобальные публичные процессы. Первое, что вспоминается, – его публикация о резне, учиненной американскими солдатами в общине Сонгми во время войны во Вьетнаме. За это расследование Херш получил Пулитцеровскую премию. Работал он и по Уотергейтскому скандалу, затем опубликовал расследование о тайных американских бомбардировках Камбоджи, а в 2000-х был одним из первых, кто заявил, что настоящей целью США в Ираке было банальное устранение «слишком независимого» Саддама Хусейна. И усомнился в наличии там химического оружия.

    Херш был одним из первых, кто серьезно затронул тему систематических пыток в американских тюрьмах в Гуантанамо и в Абу-Грейб.

    И это только то, что впоследствии официально подтвердилось на уровне властей самих США. Помимо этого, есть материалы Херша о том, что Сирия не применяла химическое оружие против гражданского населения, о том, что Усама бен Ладен на самом деле не был устранен, а у США были планы массированных бомбардировок Ирана.

    В общем, господин Херш берет самые резонансные темы, и, судя по тому, сколько из его расследований практически официально доказаны, тщательно проверяет и перепроверяет информацию от «анонимных источников».

    С учетом того, что официальное расследование по взрывам на «Северных потоках» так ни к чему до сих пор и не привело, есть серьезные подозрения, что история Херша про ВМС США и американский теракт на этих газопроводах – правда.

    Здесь возникает уже другой вопрос – ну а что, собственно, изменилось, чтобы считать эту публикацию Херша и дальнейший медийный скандал одним из событий года? США признали вину, извинились, поменяли методы своей политики в отношении России, да и Европы? В самой Европе кто-то потребовал открытого расследования в определенные сроки? Байдену объявили импичмент «за терроризм»?

    Конечно нет. В западном «мире, живущем по правилам», теперь так не принято. В Штатах просто «отстрелялись» в СМИ на тему того, что Херш «уже старенький, ему все равно», накидали версий про «идейных водолазов-украинцев» и на том успокоились. Если мы и узнаем официальную правду Белого дома, то не раньше чем через несколько десятков лет.


    Но все же публикация Херша привела к тектоническим сдвигам в глобальной политике и экономике. Когда взрывы только случились, сразу же возникли подозрения, что это не катастрофа природного или техногенного характера, а именно диверсия. И в целом даже понятны были главные заинтересованные стороны этой «акции». Вопрос был в том, кто именно теракт «исполнил». Потому что если бы это была Украина, то в дальнейшем разговор и с Европой, и с США выстраивался бы по-другому. Он бы в принципе имел место быть. Сейчас его нет.

    Версия Херша о том, что операцию курировали из Белого дома, дальнейшее поведение Европы, которая коллективно говорила что-то в духе «мы ничего не знаем» и стала активно закупать газ у тех же Штатов, окончательно показали Москве, что с коллективным Западом договариваться о чем-то просто бессмысленно. И все договоренности могут быть перечеркнуты самым радикальным, по сути террористическим образом. И это касается не только нефти и газа.

    Кажется, именно отсюда проистекает окончательный экономический и «углеводородный» поворот нашей страны на Восток. Там договориться можно на взаимовыгодной основе. А Запад после взрывов на «Северных потоках» стал для России слишком диким.

    В итоге сейчас мы живем в мире, где главными экономическими партнерами России являются Китай, Индия и другие азиатские страны, где Европа не может компенсировать дефицит энергии, даже закупая российское сжиженное топливо, и где все больше государств высказывают опасения по поводу слишком тесного сотрудничества с США.

    Все это очень небыстрые, постепенные процессы, но именно они планомерно и подчас незаметно формируют глобальную реальность. Реальность многополярную, где Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить.

    В этом смысле Сеймур Херш 8 февраля 2023 года просто внес определенную ясность – вовремя и очень к месту.

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