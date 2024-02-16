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    Вселенский патриархат ведет к расколу православия

    @ Zuma\TASS

    16 февраля 2024, 11:58 Мнение

    Вселенский патриархат ведет к расколу православия

    Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?

    Александр Чаусов Александр Чаусов

    кандидат исторических наук, публицист

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    Церковные новости из стран Прибалтики всё хуже. Там идет постепенный процесс вторжения Вселенского патриархата на канонические территории Русской церкви при полном содействии местных властей. И если для руководства прибалтийских государств это шаг сугубо политический, продиктованный актуальной русофобской повесткой, то вот для Константинопольской церкви – это нечто куда большее и худшее. Не только захват чужих юрисдикций, но и устремление к глобальному расколу во всем Вселенском Православии.

    Власти Литвы вчера признали и официально утвердили создание Литовского экзархата Константинопольского патриархата. Сформирован этот «диоцез» из ранее запрещенных в служении или вообще лишенных сана священников РПЦ из Виленско-Литовской епархии. Сана их лишили как раз за то, что они активно призывали всю епархию «уходить из РПЦ» под юрисдикцию Константинополя. Что, конечно, было бы еще более чудовищным актом «церковного разбоя». Но и организация «экзархата» на канонической территории Русской церкви – тоже явление неадекватное. Которому советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла, протоиерей Николай Балашов дал следующую оценку: «Это еще одно антиканоническое деяние Константинопольского патриархата, направленное на создание церковного раскола и разрушение православного единства».

    Здесь стоит хотя бы кратко объяснить, в каких сейчас отношениях Вселенский патриархат и Русская церковь. После предоставления томоса об автокефалии украинским раскольникам вселенским патриархом Варфоломеем, Русская церковь разорвала евхаристическое (молитвенное) общение с Константинополем. Но есть нюанс – это пока еще не окончательный разрыв. Окончательным были бы анафематизмы в адрес Константинопольского патриархата со стороны Москвы – и тогда уже можно было бы говорить о полноценном церковном расколе. Пока же у нас в отношениях всё очень-очень плохо, но не безнадежно плохо. Потому, собственно, и раздаются комментарии со стороны представителей Русской церкви о неканоничности действий Константинополя. Потому что если бы в Литве появился какой-нибудь новый округ условных «Свидетелей Иеговы*» (организация признана экстремистской на территории РФ), то понятно, что комментировать российским священникам тут было бы решительно нечего. Абсолютно чуждая организация, которая живет в параллельной религиозной плоскости, которой в большей степени должны заниматься сектоведы и правоохранители.

    С Вселенским патриархатом пока не так. Однако фанариоты (Фанар – квартал в Стамбуле, где находится резиденция Вселенского патриарха) делают всё, чтобы приблизить именно такую ситуацию.

    Еще один нюанс, на который следует обратить внимание – это то, кто теперь в этом экзархате будет «служить» и на каких основаниях. Как было сказано выше, извергнутые из сана Виленским митрополитом клирики епархии. Константинополь их в сан «вернул». Это, говоря простыми словами, тоже лютая дичь. Потому что, по правилам, кто священника или епископа запретил или изверг, тот через покаяние его назад и принимает.

    Но, повторимся, фанариотский патриарх на эти «канонические мелочи» уже особого внимания не обращает. И строит свою «параллельную иерархию», дробя церковный мир, стирая канонические границы и внося раскол и анархию не только в отношения между КП и РПЦ, но и в принципе в отношения поместных православных церквей. Потому что – а кто даст гарантии, что завтра патриарху Варфоломею не захочется «откусить» какой-нибудь диоцез от Грузинской или Сербской, а то и Кипрской православной церкви?

    Возвращаясь к Прибалтике, стоит сказать, что данная ситуация, к сожалению, не уникальна. И является продолжением последовательной политики Фанара в этом регионе. Уже много лет существуют такие образования, как Эстонская «апостольская православная церковь» и Латвийская «православная автономная церковь юрисдикции Константинопольского патриархата». Существуют они параллельно местным юрисдикциям Русской церкви. Латвийскую «церковь», к слову, Фанар и сам официально не признает, но если уж начал строить параллельные церковные иерархии, то бывает крайне трудно остановиться.

    Особенно всё это угнетает на фоне новостей о том, как эстонские власти фактически выгнали эстонского митрополита Евгения (Решетникова), якобы из-за проблем с видом на жительство. Хотя всем понятно, что сделано это в контексте сугубо политических решений и русофобской позиции. И есть подозрение, что в Эстонии Вселенский патриархат воспользуется этой ситуацией.


    Самое лицемерное в истории этих новых юрисдикций началось еще со времен пресловутого украинского томоса об автокефалии для так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ). Тогда Фанар тоже «принял в общение» натуральных раскольников и самосвятов. А самого одиозного персонажа, извергнутого из сана и отлученного от церкви – Филарета Денисенко – «восстановил в сущем сане».

    Все это делалось под публичные заявления фанариотов о том, что их целью является «восстановление церковного единства на Украине».

    Давайте посмотрим, как выглядит сейчас это самое «церковное единство». На сегодняшний день на украинских территориях существуют следующие церковные образования: епархии бывшей УПЦ (МП), перешедшие под прямую юрисдикцию Русской церкви; УПЦ (МП), которая сейчас состоит из одной Запорожской епархии; вся остальная УПЦ, которая объявила о своей «независимости от Москвы» и «полной самостоятельности»; ПЦУ – те самые раскольники с «церковной грин-картой» от Константинополя; «филаретовцы», которые в какой-то момент объявили о том, что выходят из ПЦУ и снова строят свою собственную «церковь». И далеко не факт, что это полный список.

    В общем, «единство» получилось прямо на загляденье. А если без сарказма, то слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос о том, чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?

    Про украинские или прибалтийские власти, впрочем, такого вопроса уже не возникает.

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