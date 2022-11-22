Украинские спецслужбы покусились на самое святое

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22 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 23:00  |  vz.ru
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Автомобильный рынок России изменился до неузнаваемости

«АвтоВАЗ» собрал первый тестовый автомобиль Lada Vesta NG Павел Ворожцов/ТАСС
Выбор машины в России сузился до продукции трех стран – России, Китая и Кореи. Доля «АвтоВАЗа» вернулась до рекордных значений – более 40%, чего не было с далекого 2005 года. Правда, на пятки ему наступают китайские производители. Однако в этом году не стоит мечтать о предновогодних скидках. Почему цены на автомобили по-прежнему растут, а параллельный импорт не спасает ситуацию? Подробности...
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В Японии наконец-то нашелся «голос разума»

Ёсиро Мори и Владимир Путин в 2013 году POOL New/Reuters
Экс-премьер Японии Ёсиро Мори неожиданно обрушился на политику Токио в отношении России и на президента Украины Владимира Зеленского лично. Это первый случай в Японии, когда бывший руководитель правительства столь открыто и резко критикует политику своего однопартийца – нынешнего премьера Кисиды и власти в Киеве. Может ли это стать началом перемен?  Подробности...
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Зеленский получил новые возможности для ядерного шантажа

Только за прошедшие выходные ЗАЭС атаковали не менее тридцати раз Константин Михальчевский/РИА Новости
Затишье, установившееся с сентября на Запорожской АЭС, прервали десятки новых «прилетов» со стороны ВС Украины. «Росатом» заявил, что это привело к риску атомной аварии на Запорожской АЭС. Почему Киев возобновил обстрелы ЗАЭС и пытается спровоцировать ядерный инцидент, поможет ли изменить ситуацию создание зоны безопасности на станции и при каких условиях она может появиться? Подробности...
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Почему Эрдоган позволил себе выпады в адрес России

Президент Турции делает слишком смелые заявления Christoph Soeder/dpa/Global Look Press
«Риски региональной конфронтации вновь увеличиваются. Кому это на руку? США». Такими словами политологи описывают подоплеку ряда резких действий и заявлений турецкого президента, в том числе в адрес России. Почему Эрдоган обвиняет Москву в том, чего она не совершала, и к чему это может привести? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Почему Европе не обойти Россию в Центральной Азии

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
С точки зрения географии страны Центральной Азии представляют собой логистический кошмар для любых попыток Запада создать там даже сравнительно надежную территориальную базу для действий против России и Китая. Подробности...

Саммит G20 может стать началом украинского урегулирования

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Учитывая неэффективность украинской политики США и Европы, вполне естественно, что натовские лидеры ищут возможность прозондировать политическое урегулирование конфликта. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Помешать небинарным персонам тотально абьюзить родной язык

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Когда человек вынужден постоянно переключаться между двумя языками, он неизбежно начинает (если не следит за собой специально) говорить на «пиджине» – пересыпая речь англицизмами там, где в этом нет никакой нужды. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
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Голос разума в Японии

Ссора между Зеленским и Западом

«Перестройка» в Казахстане

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В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной

В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
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На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч

Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки, стал чрезвычайно активным. Это говорит о подготовке к мощному извержению, уверены вулканологи и сейсмологи. Ученые рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров
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Теракт в Стамбуле обострил отношения между Турцией и США

В воскресенье мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали, среди них – три российских гражданина. В теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. При этом Турция отвергла соболезнования США в связи со взрывом
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Украинские спецслужбы покусились на самое святое

    СБУ все чаще можно увидеть в украинских храмах и монастырях
    		   22 ноября 2022, 23:00
    Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko
    Текст: Александр Чаусов

    Служба безопасности Украина провела обыски в одном из самых святых для русского православия месте - Киево-Печерской лавре. Это далеко не первый за последнее время случай, когда украинские спецслужбы ищут российских диверсантов в храмах и монастырях. Действительно ли православное духовенство является проводником русского мира на Украине?

    Служба безопасности Украины (СБУ) в последние несколько недель всерьез взялась за Украинскую православную Церковь (УПЦ). Ряд монастырей, епископов, клириков и прихожан проверяются «на лояльность русскому миру», Москве, а также «укрывательство российских диверсантов и оружия».

    В частности, под следственные мероприятия СБУ попали Свято-Троицкий Корецкий женский ставропигиальный (то есть, под непосредственным управлением главы УПЦ, митрополита Онуфрия) монастырь и женский монастырь Волынской иконы Божией Матери на территории Сарненско-Полесской епархии в Ровенской области Украины.

    И вот теперь обыски прошли и в знаменитой Киево-Печерской Лавре. Там местное духовенство заподозрили в «порочащих связях с Россией» на основании представленной священником раскольнической «Православной церкви Украины» (ПЦУ) Михаилом Емельяном видеозаписи. На этом ролике, снятом якобы во время чина елеепомазания, ряд людей в одном из храмов Лавры поют «Звон плывет, плывет над Россией». Что делал раскольник из ПЦУ в одном из главных монастырей УПЦ (вроде бы пока еще Московского патриархата, МП) – это тоже отдельный и интересный вопрос, на который пока ответа нет.

    Так или иначе, но служившего в тот момент священника Лавры, некоего отца Захария наместник Лавры, митрополит Павел (Лебедь), оперативно отстранил от богослужений. При этом, что интересно, не с политической, а с богословской позиции. По словам наместника, вина Захарии в том, что он допустил на литургии пение «светской песни, не имеющей отношения к богослужению».

    Наместник сразу подчеркнул, что братия Лавры молится за Украину, украинское воинство и украинскую же власть. Однако все эти меры не помогли. И та власть, за которую в Лавре молятся, пришла в эту Лавру с целью «недопущения использования лавры как ячейки русского мира». О чем официально говорится на сайте СБУ.

    Тут, конечно, возникает вопрос о том, почему украинские власти в лице СБУ так активно продолжают давить на УПЦ. Ведь в этой церкви несколько месяцев назад прошел Собор, который постановил «полную самостоятельность и независимость УПЦ от РПЦ». То, чего многие годы украинская власть от УПЦ и добивалась, в том числе и методом создания такой, мягко говоря, странной с канонической точки зрения организации, как ПЦУ.

    И здесь, казалось бы, после такого заявления о лояльности со стороны УПЦ можно было бы и успокоиться. Но нюанс в том, что, несмотря на публичное согласие с этим решениям большинства участников украинского Собора, за исключением епархий, входящих в Крымскую митрополию, диоцезов ЛНР и ДНР, а также частичного несогласия Запорожской епархии, во всей УПЦ дело с однозначным заявлением о разрыве отношений с РПЦ как-то не пошло. И это видно даже на публичном уровне.

    О чем идет речь? О том, что официальный сайт УПЦ был существенно обновлён пару месяцев назад (к старому, не менее официальному сайту тоже можно получить хотя бы частичный доступ). В старой версии сайта, в разделе документов находился «Устав УПЦ», который, помимо прочего, гласил: «Украинская Православная Церковь соединена с Поместными Православными Церквами через Русскую Православную Церковь». При этом, что касается административного управления, там сообщалось следующее: «Украинская Православная Церковь является самостоятельной и независимой в своем управлении и устройстве.

    Высшими органами церковной власти и управления Украинской Православной Церкви является Собор Украинской Православной Церкви, Собор епископов Украинской Православной Церкви и Священный Синод Украинской Православной Церкви во главе с Митрополитом Киевским и всея Украины».

    Это положение многие годы не устраивало официальный Киев. Им хотелось полного разрыва отношений УПЦ с Московской патриархией. Отсюда и давление на УПЦ, и решения украинского Собора от 27 мая. Но сейчас в разделе «документы» что на новом, что на старом сайте УПЦ Устава попросту нет. Ни в какой форме. Ни в канонической, ни «обновленного» в свете последних «соборных заявлений».

    Что ставит УПЦ в очень интересное, и не очень приятное положение. С одной стороны, не без оснований Московская патриархия может подозревать решения Собора в Киеве неканоничными. А инициативы на этом пути иерархов УПЦ – началом очередного раскола. С другой – нынешний киевский режим тоже не видит официальных и публичных подтверждений того, что Украинская православная церковь окончательно отмежевалась от Москвы. Подтверждающих документов такого шага в публичном доступе нет.

    А нет их, судя по всему, по той простой причине, что в случае их публикации очень многие украинские верующие, священники и епископы, просто уйдут из юрисдикции УПЦ, поскольку в расколе (а самовольное объявление собственной автокефалии с изменениями в Уставе именно расколом и будет) находиться не захотят. При такой «полной и тотальной независимости» нынешний Киевский режим сможет делать с УПЦ вообще все что захочет. Например, насильственно объединить с ПЦУ. Пока такой шаг киевская власть не может себе позволить. Статус УПЦ на сегодняшний день, судя по всему, вообще никому не ясен. В том числе и СБУ. Но их дело – давить и ломать. Чем они и занимаются привычными им методами. И не только они.

    В начале апреля этого года Генпрокуратурой Украины был арестован некий священник УПЦ в Днепропетровской области «за сотрудничество со страной-агрессором РФ».

    Еще в феврале 2019 года полиция вместе с «активистами ПЦУ» в Тернопольской области напала на протоиерея Стефана Белана, который подвергся избиению потому, что препятствовал незаконному богослужению тех самых «активистов» ПЦУ в своем храме. Сам клирик описал инцидент следующим образом: «Быстро приехало спецподразделение полиции, и начали нас бить. На видео все хорошо видно. Меня били, верующих толкали. А потом пришли какие-то мужчины в защитной форме с красно-черными нашивками и начали нас всех разбрасывать. Меня схватили за голову, сломали палец. После этого мы вызвали скорую. Медицинские работники зафиксировали избиение всего тела - голова, грудь, руки».

    Еще один случай произошел в самом начале СВО, 24 февраля этого года. В Киеве полицией был арестован священник УПЦ Михаил Павлушенко. Которого вообще заподозрили в диверсионной деятельности. Хотя, по сути, он просто выбежал на улицу, чтобы помочь возможным жертвам падения вертолета.

    Ну и самый вопиющий и в то же время, очень странный случай – это задержание в мае 2022 года СБУ священника Сергия Тарасова. И его последующее убийство. Тело клирика с переломом черепа обнаружили в августе того же года в морге с проломанным черепом. О том, кто и когда убил Тарасова – информации нет. Однако, та же УПЦ официально заявила, что такого клирика в их штате никогда не было. Хотя в России этого священника, и именно, как клирика УПЦ знали.

    Подвергаются репрессиям на Украине не только простые священники, но и епископы. К примеру, когда Служба безопасности Украины провела обыски у главы Тульчинской и Брацлавской епархии, митрополита Ионафана (Елецких) по подозрению в «распространении пророссийской пропаганды». И хотя сам владыка Ионафан утверждает, что это была «провокация с целью силового захвата Тульчинского кафедрального собора», кому теперь какое дело, до этих сугубо внутренних украинских церковно-государственных процессов?

    Вся эта украинская церковно-государственная драма, к слову, весьма явный намек клиру и епископату православных автономий в странах Прибалтики. В частности, Эстонии и Латвии. Смотрите, что с вами будет. И не удивляйтесь, что с вами такое происходит, поскольку вы сами к этому пришли.

    Возвращаясь же к украинским делам, стоит отметить и иную сторону «взаимодействия СБУ и УПЦ». Так, по словам начальника отдела по религиозным организациям департамента социально-политических коммуникаций, информационной политики военно-гражданской администрации Запорожской области Артема Шарлая, «после освобождения большей части Запорожской области выяснилось, что ряд священников, в том числе крупных, являются осведомителями СБУ. В основном они начали работать на спецслужбу с 2014 года, но кто-то и раньше. Они пытаются сейчас проводить ту политику, которая выгодна СБУ. К счастью, их немного. Они выявляются, им дают время на то, чтобы передумать и отказаться от сотрудничества с СБУ».

    Как подчеркнул запорожский чиновник, эти священники в основном выходцы с Западной Украины. Как так получилось, что «западенцы» все эти годы служили на востоке Украины? Но для РПЦ и её автономий – это нормальная практика наднационального и, если так можно выразиться, «над-местечкового» служения.

    Ну, и, что называется, почувствуйте разницу. Если на Украине по малейшему подозрению в нелояльности к священнослужителям сразу с обысками приходит СБУ, то на новоприсоединившихся российских территориях военно-гражданская администрация ограничивается «просветительскими беседами».

    Весь этот хаос, судя по всему, прекратится только с окончанием специальной военной операции России на Украине. А как именно он прекратится, будет ли дальше существовать на нынешних украинских территориях каноническое православие и в какой форме – зависит от того, как именно, с каким итогом закончится СВО и насколько полно будут выполнены задачи России в рамках этой кампании.


     
     
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