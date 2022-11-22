Украинские спецслужбы покусились на самое святое

Служба безопасности Украина провела обыски в одном из самых святых для русского православия месте - Киево-Печерской лавре. Это далеко не первый за последнее время случай, когда украинские спецслужбы ищут российских диверсантов в храмах и монастырях. Действительно ли православное духовенство является проводником русского мира на Украине?

Служба безопасности Украины (СБУ) в последние несколько недель всерьез взялась за Украинскую православную Церковь (УПЦ). Ряд монастырей, епископов, клириков и прихожан проверяются «на лояльность русскому миру», Москве, а также «укрывательство российских диверсантов и оружия».

В частности, под следственные мероприятия СБУ попали Свято-Троицкий Корецкий женский ставропигиальный (то есть, под непосредственным управлением главы УПЦ, митрополита Онуфрия) монастырь и женский монастырь Волынской иконы Божией Матери на территории Сарненско-Полесской епархии в Ровенской области Украины.

И вот теперь обыски прошли и в знаменитой Киево-Печерской Лавре. Там местное духовенство заподозрили в «порочащих связях с Россией» на основании представленной священником раскольнической «Православной церкви Украины» (ПЦУ) Михаилом Емельяном видеозаписи. На этом ролике, снятом якобы во время чина елеепомазания, ряд людей в одном из храмов Лавры поют «Звон плывет, плывет над Россией». Что делал раскольник из ПЦУ в одном из главных монастырей УПЦ (вроде бы пока еще Московского патриархата, МП) – это тоже отдельный и интересный вопрос, на который пока ответа нет.

Так или иначе, но служившего в тот момент священника Лавры, некоего отца Захария наместник Лавры, митрополит Павел (Лебедь), оперативно отстранил от богослужений. При этом, что интересно, не с политической, а с богословской позиции. По словам наместника, вина Захарии в том, что он допустил на литургии пение «светской песни, не имеющей отношения к богослужению».

Наместник сразу подчеркнул, что братия Лавры молится за Украину, украинское воинство и украинскую же власть. Однако все эти меры не помогли. И та власть, за которую в Лавре молятся, пришла в эту Лавру с целью «недопущения использования лавры как ячейки русского мира». О чем официально говорится на сайте СБУ.

Тут, конечно, возникает вопрос о том, почему украинские власти в лице СБУ так активно продолжают давить на УПЦ. Ведь в этой церкви несколько месяцев назад прошел Собор, который постановил «полную самостоятельность и независимость УПЦ от РПЦ». То, чего многие годы украинская власть от УПЦ и добивалась, в том числе и методом создания такой, мягко говоря, странной с канонической точки зрения организации, как ПЦУ.

И здесь, казалось бы, после такого заявления о лояльности со стороны УПЦ можно было бы и успокоиться. Но нюанс в том, что, несмотря на публичное согласие с этим решениям большинства участников украинского Собора, за исключением епархий, входящих в Крымскую митрополию, диоцезов ЛНР и ДНР, а также частичного несогласия Запорожской епархии, во всей УПЦ дело с однозначным заявлением о разрыве отношений с РПЦ как-то не пошло. И это видно даже на публичном уровне.

О чем идет речь? О том, что официальный сайт УПЦ был существенно обновлён пару месяцев назад (к старому, не менее официальному сайту тоже можно получить хотя бы частичный доступ). В старой версии сайта, в разделе документов находился «Устав УПЦ», который, помимо прочего, гласил: «Украинская Православная Церковь соединена с Поместными Православными Церквами через Русскую Православную Церковь». При этом, что касается административного управления, там сообщалось следующее: «Украинская Православная Церковь является самостоятельной и независимой в своем управлении и устройстве.

Высшими органами церковной власти и управления Украинской Православной Церкви является Собор Украинской Православной Церкви, Собор епископов Украинской Православной Церкви и Священный Синод Украинской Православной Церкви во главе с Митрополитом Киевским и всея Украины».

Это положение многие годы не устраивало официальный Киев. Им хотелось полного разрыва отношений УПЦ с Московской патриархией. Отсюда и давление на УПЦ, и решения украинского Собора от 27 мая. Но сейчас в разделе «документы» что на новом, что на старом сайте УПЦ Устава попросту нет. Ни в какой форме. Ни в канонической, ни «обновленного» в свете последних «соборных заявлений».

Что ставит УПЦ в очень интересное, и не очень приятное положение. С одной стороны, не без оснований Московская патриархия может подозревать решения Собора в Киеве неканоничными. А инициативы на этом пути иерархов УПЦ – началом очередного раскола. С другой – нынешний киевский режим тоже не видит официальных и публичных подтверждений того, что Украинская православная церковь окончательно отмежевалась от Москвы. Подтверждающих документов такого шага в публичном доступе нет.

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А нет их, судя по всему, по той простой причине, что в случае их публикации очень многие украинские верующие, священники и епископы, просто уйдут из юрисдикции УПЦ, поскольку в расколе (а самовольное объявление собственной автокефалии с изменениями в Уставе именно расколом и будет) находиться не захотят. При такой «полной и тотальной независимости» нынешний Киевский режим сможет делать с УПЦ вообще все что захочет. Например, насильственно объединить с ПЦУ. Пока такой шаг киевская власть не может себе позволить. Статус УПЦ на сегодняшний день, судя по всему, вообще никому не ясен. В том числе и СБУ. Но их дело – давить и ломать. Чем они и занимаются привычными им методами. И не только они.

В начале апреля этого года Генпрокуратурой Украины был арестован некий священник УПЦ в Днепропетровской области «за сотрудничество со страной-агрессором РФ».

Еще в феврале 2019 года полиция вместе с «активистами ПЦУ» в Тернопольской области напала на протоиерея Стефана Белана, который подвергся избиению потому, что препятствовал незаконному богослужению тех самых «активистов» ПЦУ в своем храме. Сам клирик описал инцидент следующим образом: «Быстро приехало спецподразделение полиции, и начали нас бить. На видео все хорошо видно. Меня били, верующих толкали. А потом пришли какие-то мужчины в защитной форме с красно-черными нашивками и начали нас всех разбрасывать. Меня схватили за голову, сломали палец. После этого мы вызвали скорую. Медицинские работники зафиксировали избиение всего тела - голова, грудь, руки».

Еще один случай произошел в самом начале СВО, 24 февраля этого года. В Киеве полицией был арестован священник УПЦ Михаил Павлушенко. Которого вообще заподозрили в диверсионной деятельности. Хотя, по сути, он просто выбежал на улицу, чтобы помочь возможным жертвам падения вертолета.

Ну и самый вопиющий и в то же время, очень странный случай – это задержание в мае 2022 года СБУ священника Сергия Тарасова. И его последующее убийство. Тело клирика с переломом черепа обнаружили в августе того же года в морге с проломанным черепом. О том, кто и когда убил Тарасова – информации нет. Однако, та же УПЦ официально заявила, что такого клирика в их штате никогда не было. Хотя в России этого священника, и именно, как клирика УПЦ знали.

Подвергаются репрессиям на Украине не только простые священники, но и епископы. К примеру, когда Служба безопасности Украины провела обыски у главы Тульчинской и Брацлавской епархии, митрополита Ионафана (Елецких) по подозрению в «распространении пророссийской пропаганды». И хотя сам владыка Ионафан утверждает, что это была «провокация с целью силового захвата Тульчинского кафедрального собора», кому теперь какое дело, до этих сугубо внутренних украинских церковно-государственных процессов?

Вся эта украинская церковно-государственная драма, к слову, весьма явный намек клиру и епископату православных автономий в странах Прибалтики. В частности, Эстонии и Латвии. Смотрите, что с вами будет. И не удивляйтесь, что с вами такое происходит, поскольку вы сами к этому пришли.

Возвращаясь же к украинским делам, стоит отметить и иную сторону «взаимодействия СБУ и УПЦ». Так, по словам начальника отдела по религиозным организациям департамента социально-политических коммуникаций, информационной политики военно-гражданской администрации Запорожской области Артема Шарлая, «после освобождения большей части Запорожской области выяснилось, что ряд священников, в том числе крупных, являются осведомителями СБУ. В основном они начали работать на спецслужбу с 2014 года, но кто-то и раньше. Они пытаются сейчас проводить ту политику, которая выгодна СБУ. К счастью, их немного. Они выявляются, им дают время на то, чтобы передумать и отказаться от сотрудничества с СБУ».

Как подчеркнул запорожский чиновник, эти священники в основном выходцы с Западной Украины. Как так получилось, что «западенцы» все эти годы служили на востоке Украины? Но для РПЦ и её автономий – это нормальная практика наднационального и, если так можно выразиться, «над-местечкового» служения.

Ну, и, что называется, почувствуйте разницу. Если на Украине по малейшему подозрению в нелояльности к священнослужителям сразу с обысками приходит СБУ, то на новоприсоединившихся российских территориях военно-гражданская администрация ограничивается «просветительскими беседами».

Весь этот хаос, судя по всему, прекратится только с окончанием специальной военной операции России на Украине. А как именно он прекратится, будет ли дальше существовать на нынешних украинских территориях каноническое православие и в какой форме – зависит от того, как именно, с каким итогом закончится СВО и насколько полно будут выполнены задачи России в рамках этой кампании.