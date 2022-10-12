Протоиерей: Нынешние условия на Украине опасны для православного духовенства

Протоиерей Новиков рассказал о единстве многих украинских священников с русской церковью

Митрополит Ионафан не одинок, однако подобные ему священнослужители и миряне не высказывают вслух свои пророссийские идеи, поскольку это опасно для жизни. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД протоиерей Андрей Новиков. Ранее СБУ сообщила, что нашла при обыске у винницкого митрополита Ионафана «молитву за президента России».

Многие из священников и мирян придерживаются единства с Русской православной церковью и, в частности, по-прежнему поминают на богослужениях имя святейшего патриарха Кирилла, отмечает протоиерей Андрей Новиков, бывший секретарь Одесской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), ныне член синодальной богословской комиссии МП. «Трудно назвать их точное число, потому что многое делается тайно. Нынешние условия опасны для духовенства из-за преследований. Но для таких людей существует каноническая норма, которую нельзя просто так отбросить», – поясняет он.

«Если власти Украины узнают об истинных настроениях таких священников – то расценивают как преступление. Как правило, об этом становится известно из доносов. И конечно, колоссальную помощь государству в гонениях оказывают те, кто в мае провел собор и убрал поминовение патриарха Кирилла из устава. Поминовение патриарха трактуется не как церковная норма, а как политическая поддержка Москвы, что само по себе – извращенный подход к вопросу», – подчеркнул протоиерей.

Ранее украинские издания со ссылкой на Службу безопасности Украины сообщили об обысках у винницкого митрополита УПЦ Ионафана. Сообщается, что во время обысков были изъяты «печатные материалы пророссийского содержания» и пропагандистская литература. На фотографиях, которые публиковала СБУ, видны буклет «Молитва за Президента России», листовки с заглавием «Донбасс-Россия», а также портрет патриарха Кирилла и «обращение президента России к гражданам Украины».

Пока митрополиту УПЦ не предъявлено обвинение, вместе с тем сообщается, что его могут подозревать в преступлении по ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от расовой, национальной или иной принадлежности).

Ранее свою обеспокоенность дискриминацией верующих УПЦ со стороны светских властей выразило Управление верховного комиссара ООН по правам человека. Как сообщил в понедельник «Интерфакс», на 51-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве был представлен доклад УВКПЧ о соблюдении прав человека на Украине, где среди прочего были собраны факты ущемления прав верующих канонической церкви с 1 февраля по 31 июля этого года, сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ.

«В течение отчетного периода местные органы власти по меньшей мере семи территориальных общин в Киевской, Сумской и Львовской областях временно приостановили деятельность Украинской православной церкви (...) на время действия военного положения», – говорится в докладе.

Поскольку деятельность других региональных общин не была приостановлена, такое неблагоприятное отношение к УПЦ можно рассматривать как дискриминацию, отмечают в ООН. «Принятие во внимание структурами ООН этих заявлений свидетельствует о том, что проявления ненависти, агрессии и акты дискриминации в отношении религиозных организаций УПЦ и ее верующих являются предметом мониторинга на международном уровне», – сообщили в УПЦ.

Как отметил политолог Владимир Жарихин в комментарии РИА ФАН, западные кураторы Украины стремятся полностью выдавить УПЦ МП из страны, и передать все ее имущество раскольнической ПЦУ.

«Формулировка из доклада ООН – очень мягкая. Такие доклады никогда и никого не остановят, – сетует Новиков. – Принимаются какие-то декларации, они носят общий характер, но за их нарушение ничего не грозит. Не удивлюсь, если уже завтра гонения на УПЦ в ООН будут расцениваться как норма».

Обычно претензии чиновников из ООН в Киеве игнорируются, добавляет протоиерей. «Еще в 2014 году, когда я служил в Одесской епархии, по поводу положения на Украине «выражали обеспокоенность» различные международные комиссии. Но это ничего не давало, и власти продолжали свои противозаконные деяния против церкви. Они оглядываются только на мнение штаб-квартиры НАТО. Спасти положение УПЦ может только стояние в православной вере, готовность претерпевать испытания. И владыка Ионафан нам показывает пример. Это уже второй раз, когда он подвергается гонениям. Но если так сложились обстоятельства, нам остается только быть верными исповедничеству», – считает священник.

Он надеется, что после освобождения Украины от нынешнего режима все те, кто отступил от истинной веры, должны будут покаяться и вернуться к нормальному положению вещей.