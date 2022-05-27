Собор УПЦ объявил о полной независимости

Украинская православная церковь (УПЦ) заявила о своей полной самостоятельности и независимости, об этом говорится в постановлении собора, который прошел в Киеве в пятницу.

«Собор принял соответствующие дополнения и изменения в устав об управлении Украинской православной церкви, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви», – цитирует заявление УПЦ ТАСС.

Также в заявлении, опубликованном в Facebook* (запрещен в России как экстремистская соцсеть) УПЦ выразила несогласие с позицией главы РПЦ патриарха Кирилла по поводу спецоперации на Украине.

Кроме того, УПЦ предложила неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) продолжить диалог на определенных условиях: прекращение захвата храмов УПЦ, признание неавтокефальным статус ПЦУ, решение вопроса с иерархией ПЦУ.

Напомним, УПЦ входила в состав Русской православной церкви (РПЦ) Московского патриархата как самоуправляемая церковь.

Ранее в мае синод канонической УПЦ объявлял о проведении собора епископов, священников, монахов и мирян для обсуждения проблем жизни церкви, в том числе связанных с проведением на Украине спецоперации России.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как запрет православия на Украине поможет спецоперации.