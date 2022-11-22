Эксперт: Власти Украины постараются отобрать Киеву-Печерскую лавру у УПЦ

«Мы имеем дело с некой скоординированной позицией: любой повод будет использован для того, чтобы потом постараться отобрать эти монастыри у УПЦ», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС) Сергей Мельников, комментируя проведение обысков в Киево-Печерской лавре и монастырях Ровенской области украинскими властями.

Украинские СМИ сообщили, что сотрудники СБУ, нацполиции и нацгвардии проводят контрразведывательные мероприятия в Киево-Печерской лавре. Целью спецслужб является проверка данных о якобы использовании помещений УПЦ для укрывательств диверсионно-разведывательных групп в целях хранения оружия, а также «недопущение использования как ячейки «русского мира».

«Эти действия украинских властей вполне ложатся в русло того, что происходит на Украине по отношению к верующим украинской православной церкви (УПЦ), иерархам, монастырям на протяжении почти 10 лет. Другое дело, что это новые формы давления на верующих, которые раньше тоже применялись, но в значительно меньшем масштабе», – говорит Мельников.

Он напоминает, что за последнее время было достаточно много «вопиющих фактов». По данным предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия за эти годы было захвачено более 500 храмов или переведено из юрисдикции украинской православной церкви в неканонические различные структуры, создание которых было инспирировано украинскими властями.

«Сейчас мы сталкиваемся с новым этапом дискриминации. Депутат верховной Рады Украины направил запрос в кабинет министров об изъятии из юрисдикции УПЦ Киево-Печерской лавры и Свято-Успенской Почаевской лавры. Мы имеем дело с некой скоординированной позицией: любой повод будет использован для того, чтобы потом постараться отобрать эти монастыри у УПЦ. То же самое происходит и с монастырями в Ровенской области», – считает председатель РАРС.

Действия СБУ, по мнению собеседника, противоречат всем международным обязательствам Украины, базовым отношениям между верующими и религиозными организациями с одной стороны и любым государством с другой. Более того, украинцы очень часто говорят о том, что они стремятся к европейским стандартам, в том числе по правам человека, однако данная ситуация показывает, что страна все дальше от этих стандартов уходит.

«В этой ситуации очень горько наблюдать за тем, что носители этих идей, которые всегда себя считали эталоном (Организации по безопасности сотрудничества в Европе (ОБСЕ), Комитет по правам человека ООН, Совет Европы) совершенно никак не реагируют на эту дискриминацию. Кроме того, в ходе специальной военной операции и ранее были случаи, когда верующие использовались в качестве «живого щита». Например, в Святогорской лавре в Донецком регионе мы зафиксировали ситуацию, когда несколько сотен заложников на протяжении почти месяца удерживались украинскими военными для того, чтобы избежать прямого обстрела со стороны российских войск», – рассказывает Мельников.

Также он обращает внимание на то, что есть немало случаев дискриминации, пыток и гибели священников, что также было зафиксировано организацией. Международные же организации на это никак не реагируют, а правозащитную тематику используют исключительно в политических целях.

Для решения данной проблемы, по мнению собеседника, необходимо придавать подобные случаи огласке. Он отметил, что Министерство иностранных дел РФ уже довольно активно пытается эту повестку продвигать. А РАРС, в свою очередь, как неправительственная организация, в которую входят представители всех конфессий и религиозное сообщество России, также неоднократно выступало в защиту верующих канонической украинской православной церкви.

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