Эстония шантажировала епископа русской церкви

«Не разделяю слова Святейшего Патриарха Кирилла». Такое заявление Эстония вынудила сделать митрополита Эстонской православной церкви Евгения. На первый взгляд, эти слова кажутся едва ли не бунтом против руководства российского православия. Так ли это на самом деле, каковы реальные причины происходящего – и что такого сказал глава РПЦ?

Вслед за Латвией давление на православную церковь стали оказывать и политические круги в Эстонии. Еще в начале октября представители оппозиционной националистической партии Эстонии «Отечество» потребовали «запретить» эстонскую православную церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) на территории страны. Причина, которую озвучили националисты, в том, что «эта церковь представляет собой угрозу безопасности эстонского государства и общества в более широком смысле».

Насколько влиятельна в Эстонии православная церковь? На момент переписи населения Эстонии в 2011 году православными себя называло 16% населения, или 176 773 человека.

Однако далеко не все из них прихожане ЭПЦ МП, которая насчитывает две епархии и 37 приходов. В Эстонии параллельно действует еще и так называемая Эстонская апостольская православная церковь, которая является автономией Константинопольского патриарха. И с момента, когда она появилась в 1996 году, степень ее каноничности для Русской Церкви и многих иных Поместных Церквей была крайне спорной. А после событий с украинским «томосом» и разрывом канонического общения Москвы и Вселенского Патриархата эта структура окончательно и бесповоротно перешла для Русской Церкви в категорию раскольников.

Что характерно, деятельность этой «апостольской» церкви эстонских националистов не смущает нисколько. Равно как не вызывает она вопросов и у представителей исполнительной власти Эстонии, которые и сами оказывают давление на руководство ЭПЦ МП.

Начать здесь стоит с того, что 25 сентября патриарх Кирилл произнес весьма резонансную проповедь, коснувшись в ней в том числе и украинских событий. Предстоятель Русской Церкви, в частности, заявил:

«Мы знаем, что сегодня многие погибают на полях междоусобной брани. Церковь молится о том, чтобы брань сия закончилась как можно быстрее, чтобы как можно меньше братьев убили друг друга в этой братоубийственной войне. И одновременно Церковь осознает, что если кто-то, движимый чувством долга, необходимостью исполнить присягу, остается верным своему призванию и погибает при исполнении воинского долга, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил».

А 7 октября министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс обратился к главе Эстонской церкви (которая является автономной частью РПЦ) митрополиту Евгению (Решетникову) со следующим требованием: «Мы хотели бы, чтобы митрополит Евгений занял позицию в публикациях государственных СМИ Эстонии, чтобы однозначно, понятно высказался, разделяет ли митрополит позицию патриарха Кирилла или нет».

При этом подчеркнув, что если митрополит Таллинский позицию патриарха разделяет, то власти Эстонии лишат первого вида на жительство, что будет означать депортацию владыки Евгения в Россию. Срок для публичного высказывания по данному вопросу со стороны МВД был обозначен до 12 октября.

На первый взгляд, слова в проповеди патриарха – это призыв к миру, где любая война осуждается, как факт реальности.

Однако наибольший резонанс, и не только в Эстонии, вызвали слова патриарха о жертве при исполнении воинского долга и о том, что таковая «смывает все грехи». Вообще, это отсылка к Евангелию от Иоанна, в котором Христос произносит следующие слова: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы – друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам» (Ин: 15. 13-14).

В целом стоит отметить, что и в российском сегменте православного интернета это смелое высказывание патриарха вызвало некоторое смущение. Поскольку такого рода «отпущение всех грехов» – это, скорее, католическая традиция и практика. Но это уже, как говорится, вероучительные вопросы.

С политической же точки зрения это высказывание главы РПЦ МП стали рассматривать, например, власти Эстонии. И требовать публичного ответа от митрополита Евгения. При этом понятно, что для Эстонии эта патриаршая проповедь – просто очень удобный повод в очередной раз надавить на ЭПЦ МП. И это является просто еще одним эпизодом в долгой истории притеснений эстонскими властями ЭПЦ МП.

Митрополит Евгений, к слову, ответ дал. В нем, подчеркнув, что выступает под угрозой лишения вида на жительство и депортации, глава ЭПЦ высказался следующим образом:

«В своей деятельности наша Церковь руководствуется Уставом ЭПЦ МП и законами Эстонской Республики. Опираясь на православное вероучение, Эстонская Православная Церковь выступает против войны, она за мир и за мирное разрешение любых конфликтов, что было еще раз подчеркнуто в обращении Синода Эстонской Православной Церкви от 6 октября с. г.

В связи с этим сообщаю Вам, что я не разделяю слова Святейшего Патриарха Кирилла, произнесенные им в проповеди 25.09.2022, об отпущении всех грехов военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга».

И здесь у людей нецерковных возникает логичный вопрос: а то, так можно было? Может ли руководитель части РПЦ публично не согласиться с позицией патриарха? Так вот, да, с некоторыми словами предстоятеля любой поместной церкви, тем более, сказанными им на проповеди, можно и не согласиться. Более того, даже у католиков папа римский «непогрешим» только в вопросах доктрины и нравственности и в ситуации ex-cathedra, то есть, когда папа выступает как официальный глава Церкви.

В Православии же обязательны к исполнению решения Соборов, Поместных и Архиерейских. А не слова отдельного епископа. А патриарх в православной церкви, стоит напомнить - такой же епископ, только «первый среди равных». И потому, как в свое время говорил апостол Павел, «надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные» (1Кор. 11. 19).

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С другой стороны, если вновь отходить от, собственно, догматической и канонической стороны вопроса, в данном случае мы вновь видим давление светских властей на церковь. И абсолютно прямолинейное принуждение главы этой церкви к определенного рода высказыванию под угрозой изгнания из страны.

А глядя на опыт Украины и Латвии, закрадываются грустные мысли о том, что давление на Эстонскую церковь на этом не прекратится. И в какой-то момент от неё по примеру этих государств, потребуют отделиться от Русской церкви. А то и объединиться с неканонической «апостольской» церковью Эстонии, и перейти, таким образом, в подчинение Константинополя. К которому, стоить повториться, в Эстонии, да и в принципе в «цивилизованном западном мире» никаких претензий ни у кого из власть предержащих нет.

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