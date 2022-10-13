Таллин утвердил сроки перехода русских школ на эстонский язык

Власти Эстонии решили перевести русские школы на обучение на эстонском языке в течение восьми лет

Правительство Эстонии утвердило план действий по переходу образования на эстонский язык к 2030 году, он начнется уже в 2024 году, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Согласно принятому закону, переход на обучение на эстонском языке начнется в 2024/2025 учебном году в садиках, а также в начальной школе с первого по четвертый класс, а завершится к 2030 году.

При этом доля преподавания на эстонском языке должна составлять не менее 60% учебной программы, доля другого языка до 40%, передает «Интерфакс».

Законопроект разрешит использовать при обучении другой язык только для определенных целевых групп, например, для учащихся, находящихся в процессе преодоления трудностей, или учащихся с особыми потребностями.

С сентября 2023 года для всех учителей, преподающих на эстонском языке, на преимущественно русскоговорящем северо-востоке республики будет введен коэффициент 1,5 от базовой зарплаты, а для учителей начальной школы – 1,3. Педагогам, желающим переехать в этот регион, обещают стартовое пособие с коэффициентом 1,3, расширение стартового пособия для опорных специалистов в начальной школе, льготное жилье и другие меры.

Кроме того, уже с этого года расширен надзор над преподаванием языка и языком обучения на уровнях начального, общего и профессионального образования.

Газета ВЗГЛЯД писала, как правящая коалиция уничтожает русский язык в Эстонии.

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