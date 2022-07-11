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11 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 09:51  |  vz.ru
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Европейские власти предвидят тяжелую зиму imago images/REUTERS
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Россия принудила Европу к важным уступкам

В ЕС не хотят загонять свою экономику в рецессию и вынуждены идти навстречу России Stefan Sauer/Global Look Press
Иллюзии Европы и США о победе над Россией на поле боя начинают рассеиваться. Усталость ЕС от украинского кризиса побуждает Брюссель сесть за стол переговоров и искать компромиссы с Москвой. О том, что ответное давление России оказалось эффективным, говорит несколько уступок, на которые вынужден был пойти Запад. Подробности...
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Спецоперация раскрыла планы биологических атак США против России

Добытые на Украине трофейные документы приобщат к «военно-биологическому досье» США Waltraud Grubitzsch/dpa/picture-alliance/ТАСС
Украинских солдат США готовили к выполнению боевых задач в условиях биологического заражения. Это стало известно в результате обследования попавших в плен военных ВСУ. Американцы тестировали на них гепатит и лихорадку Западного Нила. Кроме того, США и союзники по НАТО проводили на Украине эксперименты с конго-крымской лихорадкой и вирусом Эбола. Как эти опасные заболевания могли быть использованы против России? Подробности...
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«Принцесса войны» уничтожает русский язык в Эстонии

Старшеклассники в Эстонии давно перестали учить русский язык – теперь это коснется и младших классов hm.ee
Образование на русском языке в Эстонии прекращает свое существование – по крайней мере, именно такие планы озвучивает новая правящая коалиция. В стране, однако, еще остались силы, стремящиеся защитить права говорящих по-русски. Но их уничтожают те, кто сегодня, как говорят эксперты, «воюют словами». При этом саму Эстонию в целом ожидает очень сложное время. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

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    «Принцесса войны» уничтожает русский язык в Эстонии

    Старшеклассники в Эстонии давно перестали учить русский язык – теперь это коснется и младших классов
    		   11 июля 2022, 08:36
    Фото: hm.ee
    Текст: Никита Демьянов

    Образование на русском языке в Эстонии прекращает свое существование – по крайней мере, именно такие планы озвучивает новая правящая коалиция. В стране, однако, еще остались силы, стремящиеся защитить права говорящих по-русски. Но их уничтожают те, кто сегодня, как говорят эксперты, «воюют словами». При этом саму Эстонию в целом ожидает очень сложное время.

    Вопрос существования русских школ и детских садов был поводом для трений, имевших место в прежней правящей в Эстонии коалиции, состоявшей из Партии реформ и Центристской партии. Премьер Кая Каллас (Партия реформ) давно уже настаивала на их ликвидации, с чем «центристы», значительную часть электората которых составляют этнические русские, согласиться не могли.

    В Центристской партии существует мощное «русское крыло», представители которого делали все возможное, чтобы заблокировать поправки к закону об образовании. В итоге Каллас пошла на разрыв союза возглавляемой ею Партии реформ с Центристской партией – обвинив «центристов» в том, что те «в условиях внутренних разногласий оказались не способны поставить интересы Эстонии выше интересов своей собственной партии и ее различных крыльев».

    «Русская карта» – решающая

    Политик Яна Тоом (Центристская партия) уведомила своих подписчиков в соцсети: «Ну вот, други мои, Кая Каллас отправила министров-центристов в отставку. Официальная причина – голосование против законопроекта о переводе русских детсадов на эстонский язык. Ну и старая шарманка о том, что в условиях внешнеполитического кризиса нельзя сотрудничать с партией, представляющий интересы русскоязычной общины.

    На самом деле, конечно, дело не в этом – дело в попытке «центристов» вернуть в повестку дня вопросы социального благополучия. Нас ждут очень суровые времена и главный вопрос сегодня – как пережить зиму. Но на саммитах, где Кая блистает как самый громкий голос Восточной Европы, об этом не говорят».

    В свою очередь редактор таллинской газеты «Столица» Александр Чаплыгин предупреждает, что в ближайшее время русских в Эстонии ожидает очередной неприятный сюрприз. «Выборы уже в марте, и на фоне экономического кризиса национально ориентированным партиям нужно как-то отвлекать внимание эстонского электората. Так, премьер-министр Кая Каллас на днях прямо связала желание закрыть русские школы с войной на Украине. То есть предполагается, что русское образование – это угроза для эстонского государства. Запинать ногами четверть населения страны – очевидно, лучшая возможность гарантировать успешное развитие эстонского государства», – отмечает редактор в своем Telegram-канале.

    По его мнению, все это обернется полным отстранением русского меньшинства от общественной и политической жизни Эстонии. «Четверть населения страны хотят превратить в бесправных маргиналов, не имеющих никаких реальных прав, кроме почетного права платить налоги... Нас ждут плохие времена», – отмечает Александр Чаплыгин.

    Никаких отсрочек и послаблений!

    А тем временем, пока центральные власти Эстонии еще только готовят закон об изгнании русского языка из учебных заведений нацменьшинств, некоторые ретивые муниципалитеты уже делают это в явочном порядке. Так, в городе Тарту местное самоуправление представило план действий, предусматривающий перевод двух школ и трех детских садов города на эстонский язык обучения за четыре года.

    Одним из политиков, высказавшихся против немедленной ликвидации русских школ, оказался мэр Таллина Михаил Кылварт (Центристская партия). Рассуждая о переводе школ на государственный язык, он провел параллель со спортом. «Представим, что я как президент федерации приглашаю руководителей клубов на собрание и говорю, что теперь, уважаемые коллеги, ваши спортсмены должны участвовать в Олимпийских играх. И не просто участвовать, а завоевывать медали. Тогда руководители клубов спрашивают меня: "Слушай, мужик, где подготовленные тренеры, где продуманная методика, где средства для этого?" А я отвечаю на это: "Слушайте, если вы против, вы предатели!"», – отметил Кылварт.

    Однако положение его сейчас весьма шаткое – оппозиционные фракции в горсобрании Таллина сейчас ищут любые способы, как снять «неуместного азиата» (так назвал Кылварта, являющегося по матери корейцем, один из эстонских националистов) и заменить его более «лояльным» мэром.

    8 июля поступило известие о том, что после переговоров, затянувшихся почти на месяц, Партия реформ, «Отечество» и Социал-демократическая партия договорились по всем пунктам коалиционного соглашения. Представители трех партий заявили, что цель создаваемой коалиции – «повысить безопасность Эстонии, придать людям чувство уверенности в завтрашнем дне на фоне общего роста цен, а также перейти на эстоноязычное образование».

    Действительно, ликвидация русских детских садов и начальных школ прописана в коалиционном соглашении как один из главных пунктов. Предусмотрено, что уже в 2024 году должен начаться перевод детсадов нацменьшинств на эстонский язык в полном объеме. В этом же году, согласно планам коалиции, начнется перевод образования на эстонский язык и начальных школ нацменьшинств.

    Эстонские правые торжествуют, рассматривая предстоящее добивание русского образования в качестве своего триумфа. «Переход и подготовительные мероприятия начнутся в этом году. Переход на обучение на эстонском языке начнется в 2024 году! Не позже, как хотели некоторые», – написала в соцсети представитель партии «Отечество» Рийна Солман.

    В свою очередь член Социал-демократической партии Эдуард Одинец рассказал, что его однопартийцы выступали за более позднюю дату изгнания русского языка из образовательных учреждений. «Большинство экспертов, чиновников министерства образования, дети, их родители, учителя и директора школ понимают, что цифра 2024, написанная в коалиционном договоре, абсолютно нереальная... Поскольку абсолютно нереально найти за два года тысячи учителей, которые будут преподавать на эстонском языке, пусть даже в классах с первого по четвертый», – отметил Одинец.

    По словам Рийны Солман, отдельные самоуправления с компактным проживанием русского населения, учебным заведениям которых в вопросе перехода на эстонский язык понадобится временная отсрочка, смогут ходатайствовать об этом – но на уровне правительства, а не муниципальных властей.

    Впрочем, судя по всему, и Партия реформ тоже не очень-то настроена идти на уступки по этому вопросу. «Договоренность заключается в том, что в течение этого года мы примем закон о переходе на эстонское образование. Подготовительные мероприятия начнутся немедленно, этой осенью. В 2024 году переход начнется и в детских садах, и в школах. В 2030 году образование в Эстонии будет полностью на государственном языке», – прокомментировала принятые пункты коалиционного соглашения министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ).

    Каллас не уходит

    Когда стало известно о том, что в Эстонии появится новая коалиция, некоторые СМИ заявили, что глава прежнего правительства Кая Каллас уйдет в отставку. Очень многим хотелось бы «срифмовать» уход Каллас с отставкой британского премьера Бориса Джонсона – Каллас, как и Джонсон, является одним из самых «громких» антироссийских политиков ЕС. Недаром Джонсон недавно вручил Каллас премию Гуго Гроция от аналитического центра Policy Exchange – в знак признания вклада главы правительства Эстонии в «поддержание основанного на главенстве права миропорядка и в противостояние российской агрессии».

    Недавно она заявила, что санкции Евросоюза должны бить по всем гражданам РФ. «Санкции – экономический инструмент в руках Евросоюза. Считаю, что их эффект должно почувствовать население России, потому что у Путина высокая поддержка внутри страны», – подчеркнула премьер Эстонии.

    Каллас протестует против любых предложений наладить диалог европейских политиков с Москвой – и делает это так яростно, что ее прозвали «принцессой войны». Александр Чаплыгин пишет: «Именно война позволила нашей премьерше из неумелого и некомпетентного политика превратиться в звезду европейского масштаба. Кая Каллас сегодня – самый воинственный политик в Европе. Ее призывы любой ценой победить Россию отбрасывают на второй план все остальные вопросы, будь то стремительный рост цен, энергетический кризис или ковид... Даже вопрос о переводе детских садов на эстонский язык Каллас умудрилась провозгласить проблемой национальной безопасности... Каллас ни в коем случае нельзя в оппозицию. Там она потеряет возможность позировать на фоне европейских лидеров... Лиши ее высокой трибуны, и она превратится в ничто», – отмечает журналист.

    По его словам, народ может однажды припомнить, чем обернулось для него правление Каллас. «Например, посчитав, насколько за последние два года обесценилась средняя эстонская зарплата. Поэтому Каллас до последнего будет держаться за власть. Цены будут расти, доходы населения падать, газ и электричество становиться дефицитным товаром, но принцесса войны продолжит спасать отечество от чужеземной агрессии. Предстоящая зима будет очень трудной. Но у Каллас нет никакого плана относительно того, как помочь населению пережить эту зиму. Цель у нее одна – побыстрее достичь энергетической независимости от России. Какой ценой, ее не волнует.

    Возможно, размеры коммунальных счетов или отключения электричества и газа заставят избирателей Каллас по-другому взглянуть на своего премьер-министра. Но и тогда она может придумать для нас новую угрозу. Воевать словами – это все, что умеет Кая Каллас», – заключает Чаплыгин.

    Сначала Каллас заявляла, что в случае создания нового правительства готова уйти в отставку. Но, похоже, этого все же не произойдет. Президент страны Алар Карис уже сообщил, что назначит ее новым кандидатом в премьер-министры. После этого Каллас выступит перед Рийгикогу с речью о новой правящей коалиции – и парламент, как ожидается, должен ее одобрить большинством голосов. Затем Каллас представит новое правительство президенту и вернется к своим премьерским обязанностям.
     
     
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