Проблемы с российским газом вернули Европу к древним способам отопления

Колоссальный рост цен на газ и электричество породил в Европе интерес к давно забытому виду топлива – обыкновенным дровам. Ажиотажный спрос на дрова накрыл весь континент – от Прибалтики до Великобритании. Дрова превращаются для европейцев в «новую нефть», и это породило в ЕС целый ряд новых социальных явлений.

В особенно выпуклом виде ситуация предстала в Эстонии, где сейчас ищут способы обеспечить объявленную властями «энергетическую независимость от России». Чиновники выражают уверенность, что в будущем в Эстонии появится больше ветряков, солнечных панелей на крышах домов и заводов.

Еще одно предложение о том, как преодолеть энергетический кризис, связано с ...серой ольхой, на которую приходится 6,6% эстонского леса. По словам главного специалиста отдела лесного хозяйства министерства окружающей среды Арви Тосса, в государственных лесах в настоящее время насчитывается 5,5 млн кубометров серой ольхи, в частных – 26 миллионов. Этого, дескать, хватило бы для замены российского газа. Поэтому надо рубить ольху, измельчать в щепу и свозить ее в котельные.

«Станем ольховой энергетической сверхдержавой»

Как уверяет Тосс, серой ольхи в Эстонии так много, что ее вырубка не должна ограничиваться экологическими нормами. Тосс также добавил, что государство не будет отдельно дотировать вырубку. Но вопрос еще заключается в перепрофилировании действующих в стране котельных – с газа на щепу. «Тут точно нужны инвестиции», – считает исполнительный директор Союза владельцев частных лесов Яанус Аун. А глава отдела энергетики министерства экономики и коммуникаций Яанус Уйга сообщил, что в котельных спрос на щепу уже превышает предложение. «Нынешние цены мотивируют строить котельные там, где можно использовать щепу. Но на эти инвестиции требуется время, не меньше года», – добавил Уйга.

Эстонское министерство экономики финансирует строительство котельных, работающих на щепе, через инвестиции, поступающие от структурных фондов ЕС. И теперь эстонские интернет-пользователи шутят, что скоро их страна станет «энергетической сверхдержавой» – и сможет наладить поставки серой ольхи в другие государства.

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Впрочем, руководитель лесной программы Фонда природы Эстонии Сийм Куресоо советует проявить трезвость – его планы массовой вырубки ольхи тревожат. Он указывает на необходимость уделять большее внимание сокращению потребления в секторе энергетики. «Что касается отопления, то потребление можно сократить при помощи реновации домов», – советует Куресоо. Беда, однако, еще и в том, что утепление домов резко подорожало – из-за недостатка стройматериалов, значительную часть которых эстонцы ранее закупали в России и Белоруссии.

Одновременно в Эстонии подскочили цены на дрова. «В настоящее время цены по-прежнему варьируются от региона к региону, а также зависят от вида древесины. Допустим, если речь идет об ольховом кубометре дров, тогда это 70, 75, а местами уже 85 евро, как мы слышали на северном побережье страны. А год назад цена была вдвое ниже», – рассказывал в апреле менеджер по продажам лиственной древесины Кристьян Паапси. По словам же представителя эстонского Центра госуправления лесами (RMK) Марины Полтавцевой, рост цен на дрова начался еще в прошлом году – с подорожания электроэнергии, приведшего к удорожанию и лесозаготовительных работ. «Потом прекратились поставки из России и Беларуси, повысился интерес стран Балтии к древесине. Также надо упомянуть запрещение вырубок на территории частных лесов весной прошлого года», – пояснила Полтавцева.

В конце сентября прошлого года кубометр мокрой ольхи стоил в эстонском уезде Вильяндимаа 35 евро, а кубометр просушенных в течение одного лета дров – 40 евро. Теперь же стоимость мокрых дров подскочила до 60-80 евро. И это далеко не предел – производители прогнозируют, что к зиме цена за кубометр дров может достигнуть 100-150 евро.

«Чем ближе к сезону, тем дороже продукт»

Аналогичная ситуация наблюдается и в Латвии, где по сравнению с прошлым годом дрова подорожали в полтора-два раза. В связи с этим латвийские эксперты напоминают, что покупательная способность жителей не безгранична. «Люди увидят, что мешок дров подорожал вдвое, втрое или даже в четыре раза. Они уже подумают: может быть, выгоднее купить теплое одеяло? Придумать другой способ согреться, чем покупать так дорого», – предупреждает член правления деревообрабатывающего предприятия RaWood Export Янис Славиетис.

Латвийцам советуют уже сейчас начинать готовиться к новому отопительному сезону – и иметь в виду, что дрова будут дорожать и далее. «Мы ожидаем, что цена поднимется: чем ближе мы будем к сезону, тем дороже будет этот продукт, это однозначно», – уверен Славиетис. Уже сейчас на его предприятии очередь на дрова выстроилась на три недели вперед.

В Литве, как и в других странах Прибалтики, спрос на дрова тоже начал расти еще в прошлом году – когда жители стали получать шокировавшие их счета за отопление. В связи с этим член литовского парламента Кястутис Купшис отмечает, что жители страны оказались в «капкане энергетической нищеты». Причем, как он отметил, зачастую положение тех, кто отапливается дровами, лишь немногим лучше ситуации, в которой оказались те, кто зависим от системы централизованного отопления в многоквартирных домах.

«Дома старые, дрова дорогие... Люди мерзнут, несмотря на то, что могли бы полностью контролировать тепло в доме. Если плохо топят, начинают болеть. Нерешенные проблемы энергетической нищеты ложатся на плечи системы здравоохранения»,

– жалуется эксперт.

Страны Прибалтики традиционно считаются в Европе одними из самых отсталых – однако свойственные им проблемы сейчас ярко ощущаются и в Великобритании. Еще в марте издание Daily Telegraph сообщило, что страна столкнулась с крупной проблемой. До недавнего времени Россия поставляла в Великобританию крупные партии древесных гранул, использующихся для отопления. Прекращение этих поставок привело к тому, что цены на гранулированное древесное топливо в стране одномоментно подскочили на 25-40%, достигнув уровня 385 фунтов стерлингов за тонну. Ситуация осложняется увеличившимся количеством пожаров, возникающих из-за того, что люди все шире переходят на древесное отопление.

И такая ситуация наблюдается в ЕС повсеместно. Характерная новость пришла из Польши, где власти сообщили жителям, что у них есть возможность собирать в лесах ветки и сухостой для использования в качестве топлива для обогрева домов. Правда, представитель государственного лесного хозяйства Польши Михал Гзовский подчеркнул, что для сбора дров необходимо сначала получить разрешение местного лесничества. Он предупредил, что собирать можно только ту древесину, которая уже лежит на земле, но рубить растущие деревья нельзя.

«Мы все будем собирать дрова. Потому что, кажется, это последняя идея, как предотвратить польскую бедность, которую «Право и справедливость» (правящая в Польше партия – прим. ВЗГЛЯД) подготовила для всех нас», – иронически отметил лидер оппозиционной партии «Гражданская платформа» Дональд Туск.

«У всех остается последняя возможность – дрова»

Чешский портал idnes.cz опубликовал беседу с жителем города Злин Сватоплуком Ганаком, занимающимся вырубкой деревьев на дрова. «Каждое утро в лесах под Злином стоят несколько машин: люди приезжают за дровами. Изменения колоссальные. Раньше дрова практически никого не интересовали», – свидетельствует Ганак.

Заработки владельцев лесов и продавцов дров, а также топливных брикетов и пеллет в последнее время подскочили. «Интерес у людей невообразимый, и весной мы еще никогда не фиксировали такого спроса на дрова. Сейчас мы принимаем заказы уже на июль», – рассказал бизнесмен Ян Гайдук. Раньше его фирма, занимавшаяся продажей дров, запасалась ими в начале года и готовилась к сезону продаж, который начинался во второй половине апреля. Но в этом году сезон начался в январе. «С Нового года мы работали на сто процентов, а сейчас – на 150», – говорит Гайдук.

Сотрудники фирм по заготовке и продаже дров работают теперь в Чехии сверхурочно и приходится набирать временный дополнительный персонал. «Интерес вырос вдвое, а может, и больше. С утра до вечера звонит телефон. Людям приходится ждать как минимум месяц-полтора. В новостях людям твердят, что электричество дорожает и не будет газа. У всех остается последняя возможность – дрова»,

– рассказал продавец дров Ярослав Ботик.

Но цены на дрова тоже ползут вверх. «Я не припомню такого подорожания. Мы не меняли цены три года, а сейчас они меняются очень быстро. Причина в том, что подорожали дерево, топливо и электричество», – оправдывается Гайдук. А Ярослав Ботик признался, что если раньше он продавал кубометр дров примерно за 1350 крон, то теперь – за 1900. И это, по его словам, не предел – цена может перевалить за две тысячи.

Компания Waldera производит брикеты и пеллеты из опилок. Несмотря на то, что она повысила цены своей продукции на 30-40%, это не сбило ажиотажного спроса. Чтобы удовлетворить его, компания прекратила экспорт. «Интерес во много раз выше прежнего. Конфликт на Украине вызывает у людей страх, что ситуация может ухудшиться. Поэтому нередко народ закупается на два года вперед», – отметил директор компании Waldera Марек Ржебичек. По его мнению, цены на отопительную древесину в обозримом будущем точно не упадут, поскольку Евросоюз получал огромное ее количество с Украины, из России и Белоруссии.

В выигрышном положении оказались также производители и продавцы котлов, каминов и печей – их засыпали заказами, которые они не успевают выполнять. «Когда в прошлом году зимой стали увеличиваться счета за энергию, люди покупали в основном стационарные печи и камины, да и вообще все, где можно жечь дрова. В последние недели мы отмечаем повышенный спрос на отопительные приборы с теплообменниками», – поведал чешский торговец печами и каминами Петр Юрчак.

Другими словами, люди желают подключать дровяные печи к домашним системам отопления. «Мы работаем на пределе – до конца октября загружены заказами полностью. Сроки поставок у некоторых производителей сегодня катастрофические», – признал Юрчак. Впрочем, нет на свете абсолютного счастья – бизнесмен пожаловался, что он и его коллеги столкнулись с нехваткой материалов, что тоже связано с конфликтом на Украине.

В Германии резкий скачок цен на древесные виды топлива был отмечен еще в январе. И лучше с тех пор не стало – наоборот, дрова превратились чуть ли не в предмет роскоши. Германское издание Agrarheute извещает, что за последнее время в стране расширяется такой вид криминальной деятельности, как воровство древесины из лесных хозяйств страны. Причем этим занимаются уже целые профессиональные преступные группировки, имеющие в своем распоряжении грузовики с погрузочными кранами.

Издание связывает этот факт с тем, что дрова становятся все большей ценностью. Сухая древесина лиственных пород (наиболее ценимая для отопления) в стране уже раскуплена на ближайшие месяцы, новые сделки можно оформлять только с осени. Взамен клиентам предлагают пока приобретать хвойную или мокрую древесину, которую потом можно самостоятельно высушить. Это, кстати, абсолютно необходимо – согласно германскому федеральному закону о контроле за выбросами, сжигать дозволяется только дрова с остаточным содержанием влаги менее 25 процентов.