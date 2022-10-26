Латвийская православная церковь попросила патриарха Кирилла об автокефалии

Латвийская православная церковь решила обратиться к патриарху Кириллу, чтобы ей предоставили статус независимой церкви

Латвийская православная церковь на недавнем Соборе приняла обращение к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой предоставить ей статус независимой церкви, сообщают на Латвийском телевидении.

Уточняется, что делегаты Собора подписали обращение к патриарху Кириллу в связи с внесением изменений в закон о Латвийской православной церкви, устанавливающих ее независимость, передает «Интерфакс».

В случае, если предстоятель РПЦ не удовлетворит просьбу, ЛПЦ может просить о решении этого вопроса в Константинопольском патриархате и через него получить автокефалию.

Однако, как заметил научный ассистент факультета теологии Латвийского университета Никита Андреев, это станет разрывом отношений и даже конфликтом с Москвой.

Отмечается, что в случае, если независимость ЛПЦ не будет признана ни Московским, ни Константинопольским патриархатом, она будет считаться раскольнической.

Ранее сообщалось, что президентом Латвии Эгилсом Левитсом в Сейм (парламент страны) был внесен законопроект о полном отделении Латвийской православной церкви (ЛПЦ) от Московской патриархии. По словам главы Латвии, таким образом «Латвийское государство признает, что Латвийская православная церковь является полностью самостоятельной и независимой (автокефальной) Церковью. Она не зависит от власти любой другой Церкви за пределами Латвии».