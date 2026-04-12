МВФ: Украине понадобятся кредиты даже после урегулирования

Критическое значение для Украины окажет 2026 год, заявила Георгиева в интервью CBS News, передает ТАСС.

«Надеюсь, что мирные переговоры принесут положительный результат. Независимо от этого результата, страна по-прежнему будет нуждаться в международной поддержке, и по этой причине у нас есть новая программа для Украины», – добавила она.

Глава МВФ также подчеркнула, что организация помогает украинским властям продолжать курс реформ. Эти преобразования необходимы для подтверждения кредитоспособности государства.

Ранее СМИ сообщали, что киевский режим может столкнуться с дефицитом средств на оборону уже в ближайшие два месяца из-за заморозки западных кредитов.