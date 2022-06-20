Геи и «нацики» сцепились друг с другом в Прибалтике

Серьезный конфликт разгорается в прибалтийских странах между двумя политическими и общественными движениями, оба из которых настроены жестко антироссийски. Речь идет о столкновении представителей ЛГБТ-движений и местных националистов. В чем суть их противоречий и кто из них одерживает верх на данный момент?

Еще в прошлом году в Вильнюсе состоялся «Большой марш в защиту семьи», собравший свыше 40 тысяч человек. Его провели люди, донельзя раздраженные пропагандой «толерантности», льющейся ныне в Литве из всех щелей. Литовская журналистка Рената Рейнгольдене свидетельствует: «Политические элиты оказались совершенно не готовы к такому повороту событий и буквально бензином начали тушить пожар, объявив организаторов протеста "пособниками Кремля", "сотрудниками российских спецслужб", а сам марш – "тщательно спланированной провокацией Москвы"».

Сейчас в Литве состоит у власти правящая коалиция, объединившая в своих рядах такие политические силы, как «Союз отечества – Христианские демократы Литвы» и «Партия свободы». Коалиция пытается протащить законопроект о «гражданских союзах», фактически легализирующий однополые браки и уже успешно прошедший недавно первое чтение. Однако спикер литовского Сейма Виктория Чмилите-Нильсен жалуется на сопротивление оппозиции, всячески вставляющей палки в колеса принятию одиозного закона. Недовольна им и местная католическая церковь. Дабы ободрить сторонников «евротолерантности», 4 июня литовские ЛГБТ-активисты провели в Вильнюсе большое шествие Baltic Pride, собравшее многих известных в стране певцов, актеров и прочих местных «селебрити».

Почти одновременно свой гей-парад состоялся и в эстонском Тарту. Его участники жаловались на то, что принятый в этой стране в 2016 году «Закон о союзах» (частично узаконивший гей-браки в виде так называемых гражданских партнерств) устарел и нуждается в доработке. Кроме того, по мнению организаторов ЛГБТ-парада, «необходимо существенно обновить процесс признания пола, который в Эстонии не менялся с 1990-х годов». Их точку зрения всецело поддержало посольство США в Эстонии, приславшее на ЛГБТ-парад целую делегацию своих сотрудников.

Еще в прошлом году партия «Зеленые Эстонии» собрала 36 тысяч подписей под петицией о смене официальной формулировки брака. «Мы хотим изменить одну фразу – чтобы брак не был определен полом. Чтобы он был гендерно-нейтральным, чтобы это был просто союз двух людей», – пояснила сопредседатель «Зеленых» Зюлейха Измайлова, сама придерживающаяся гетеросексуальной ориентации и являющаяся матерью троих детей.

В Эстонии – жесткое противостояние по этому вопросу. За официальные гей-браки – правящая Партия реформ и премьер-министр Кая Каллас, против – местная лютеранская церковь и националисты-радикалы из Консервативной народной партии (EKRE), представляющие самую влиятельную оппозиционную партию.

«А кто будет поднимать демографию?»

В Риге с 13 по 19 июня прошла очередная ежегодная «неделя гордости». В ее рамках сторонники нетрадиционных сексуальных отношений устраивали шествия, дискуссии, мастерские и выставки, в ходе которых рассказывали об однополой любви. Также латвийские геи и лесбиянки непрерывно высказывались в поддержку своих украинских собратьев, «оказавшихся под атакой агрессивного режима Путина».

Главным мероприятием ЛГБТ-недели оказалось состоявшееся 18 июня в центре Риги шествие «За свободу». В шествии приняли участие пять тысяч человек, среди них – некоторые политики, из которых особенно выделялась депутат Сейма, экс-министр внутренних дел Мария Голубева. Основную массу присутствующих составляли молодые люди, однако хватало и родителей с детьми, пришедших учить их основам «толерантности». Присутствовали и противники гей-пропаганды с соответствующими плакатами, но таковых осмелилось прийти не более десяти человек. Один из протестующих выражал свое недовольство чересчур шумно, и его увела полиция.

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После шествия в Верманском саду Риги состоялся заключительный концерт «Вместе за свободу!», на котором выступили многие известные латвийские артисты и музыканты. В ходе «недели прайда» представители латвийских нацменьшинств выражали беспокойство в связи с мучающей их проблемой – в Сейме «завис» законопроект о введении в стране формата «гражданских союзов». По сути – об официальном признании гей-браков.

«На этой неделе Сейм снова решил не включать проект закона о гражданском союзе в повестку дня. В настоящее время законодатель намеренно не выполняет постановление Конституционного суда, президент Латвии также избегает решения этого вопроса. Законопроект о гражданском союзе является тестом на то, насколько мы можем быть по-настоящему свободными и уважать свободу других людей. Поэтому мы призываем всех пройти шествием и за такие семьи, сигнализируя политикам, что мы в Латвии уважаем права человека и хотим, чтобы наши близкие чувствовали себя защищенными», – призвал представитель ЛГБТ-организации «Мозаика» Каспар Залитис.

Чтение законопроекта ранее уже несколько раз откладывалось по просьбе партии «Национальное объединение», жестко оппонирующей по этому вопросу премьер-министру Кришьянису Кариньшу («Новое Единство»). Фактически «Нацобъединение» заблокировало победное шествие ЛГБТ-сообщества. Ведь в ноябре 2020 года Конституционный суд Латвии постановил, что «однополая семья тоже имеет право рассчитывать на отпуск по уходу за ребенком, положенный супругу матери новорожденного». Одновременно Конституционный суд признал, что «государство обязано защищать и поддерживать все семьи, в том числе однополые». А 31 мая нынешнего года право на однополые союзы признал и административный суд Риги. Таким образом была фактически удовлетворена поданная в Сейм петиция о узаконивании однополых отношений – ее подписали свыше 10 тысяч латвийских граждан.

Дело осталось за малым – официально принять через Сейм закон о признании гей-браков.

Поиск решений для этого вела специальная парламентская рабочая группа, разработавшая законопроект о «гражданских союзах». Который теперь никак не могут принять из-за противодействия «Национального объединения».

Латышские националисты недаром видят в гей-сообществе враждебную силу. «Можно уверенно сказать, что либеральное отношение к ЛГБТ побеждает ту самую глубинную Латвию, важнейшей этической скрепой которой, наряду с латышским языком, является полная семья со многими детьми, у которых есть и отец, и мать», – иронизирует журналист Алексей Петренко. К слову, недавно сторонники традиционных семей провели у памятника Свободы в Риге акцию ProFamily.lv. Эти люди высказались против абортов, против гей-пропаганды и выставили плакат, на котором отец, мать и двое детей защищаются зонтом от капель дождя, падающего с радуги (символ ЛГБТ), а также фотографии политиков Латвии и ЕС, состоящих в рядах гей-лобби.

Один из участников акции Ромекс Сорокинс заявил: «Мы – не гомофобы. Проблема этих искусственных ценностей ЛГБТ намного шире. Это демография. Латвия теряет за счет превышения смертности над рождаемостью около 50 человек ежедневно. За год убыль населения – как жителей в таком районе Риги, как Межциемс. И это этический, нравственный вопрос – я говорю, как христианин. Каждому из нас Бог дал отца и мать, почему же некоторые говорят, что теперь достаточно "родителя 1" и "родителя 2"? И это лобби и пропаганда на всех уровнях общества, к сожалению. «Национальное объединение» тоже борется за места в новом Сейме 14-го созыва, но финансирование в Латвию поступает из Европейского союза. Если они начнут говорить, что гомосексуальная пропаганда представляет опасность для детей, им придется поставить надгробие на политической карьере. Политики используют народ как топливо, чтобы доехать до очередного банкомата».

Меньшинства почитаемые и презираемые

Необходимо заметить, что «Национальное объединение» стоит на ультрарадикальных позициях – настолько жестких, что некоторые считают их неонацистами. Парламентарии от «Нацобъединения» рассуждают о необходимости «очистить Латвию от потомков русских оккупантов», они желают создать в стране мононациональное общество. Как и любые другие радикальные националисты, они трепетно относятся к тому, что считают «наследием предков», и напоказ чтут древние традиции. До сих пор в стране встречаются приверженцы религии средневековых латышей, почитавшие бога грома Перконса (аналог славянского Перуна) и других членов возглавляемого им пантеона, молящиеся Солнцу, духам покойных предков и совершающие приношения им (к счастью, пока бескровные).

Еще в прошлом веке в Латвии стало распространяться неоязыческое движение Dievturiba («Богопочитание»), представители которого призывают «вернуться к богам наших отцов». В этом же контексте – и тот факт, что националисты охотно рассуждают о том, что латыши происходят от «арийцев».

И вот недавно «Нацобъединение» внесло на обсуждение в Сейм законодательные поправки, согласно которым адепты неоязыческой конфессии смогут официально заключать браки с помощью своих «жрецов» – которым будут выдавать соответствующие разрешения.

По мнению авторов, следует юридически оформить для последователей «единственной религии, изначально характерной для Латвии и латышского образа жизни», возможность заключения брака, чтобы он имел такую же законную силу, как брак, заключаемый представителями других религий.

Националисты демонстрируют готовность бороться за рост численности своих народов не только словом, но и делом. В их среде распространен культ многодетной семьи. Наиболее далеко в этом отношении зашел один из идеологов латышского национализма Имант Парадниекс, известный в Латвии политик. Парадниекс открыто практикует многоженство, то есть живет одновременно с тремя женщинами, от которых имеет семерых детей. Ничего аморального в своем образе жизни он не видит, так как не скрывается и не обманывает своих женщин. «Честность и ответственность являются ценностями, от которых я не отступаю даже в случаях, когда происходят различные глупости. Впрочем, я тоже человек. По мне, измена – это когда речь заходит о нечестности... Поэтому уточню, что нечестность и безответственность аморальны», – заявляет политик-праворадикал.

Парадниекс – традиционный участник шествий почитателей латвийских легионеров «ваффен СС», ежегодно проходящих 16 марта. Именно в этот день десять лет назад он оказался в центре скандала. Дело в том, что Имант Парадниекс является совладельцем детского садика Pocite («Совенок»), куда 16 марта 2012 года на урок «патриотического воспитания» пришли мужчины в форме легионеров «ваффен СС» и продемонстрировали детям оружие, которым те воевали – с рассказами о «героических прадедах, сражавшихся с русскими оккупантами».

Позже, осенью того же года, Парадниекса, являвшегося на тот момент депутатом Сейма, уличили в том, что он занимался просмотром порносайтов с рабочего ноутбука.

В марте 2017 года Парадниекс заявил, что из-за неприязни к России никогда не пользуется лифтами. «Я не делаю этого, потому что использованием лифтов мы кормим российскую экономику, поскольку частично закупаем энергию у них», – сказал политик.

Надо сказать, что латвийские ультраправые, высказываясь о секс-меньшинствах и их пропаганде, ведут себя осторожно, выбирают выражения. Но несмотря на это, они подвергаются ожесточенной критике со стороны тех латвийских политиков, которые считают себя «либералами».

Все дело в том, что в Прибалтике геи и лесбиянки – меньшинства привилегированные, которых принято напоказ «защищать». В отличие от меньшинств национальных – русскоязычного населения, которое в странах Прибалтики разрешено безнаказанно оскорблять, унижать, демонстративно нарушать их права на историческую память, на почитание своих героев, на пользование родным языком, на обучение на нем детей. И те же националисты, которые выбирают выражения, когда говорят о геях, в случае русских не церемонятся – открыто сравнивают их со вшами и рассуждают о том, как хорошо было бы избавиться от всех «нелояльных инородцев».