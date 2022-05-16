Глава МВД Латвии Голубева подала в отставку

Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева уходит в отставку, сообщил портал Delfi со ссылкой на ее заявление на пресс-конференции.

Голубева заявила в понедельник, что премьер Кришьянис Кариньш подчинился блоку правого Национального объединения и принял решение о фактическом выражении ей недоверия, «не ознакомившись с аналитическим докладом МВД о службе внутренних дел», сообщает РИА «Новости».

На прошлой неделе начальник латвийской полиции Армандс Рукс назвал деятельность полицейских у памятника Освободителям Риги, когда жители несли цветы к памятнику несмотря на то, что к нему запретили доступ, «слишком мягкой и нерешительной» и анонсировал увольнения. Голубева заявляла, что не уйдет с поста, если этого не потребует премьер Кришьянис Кариньш.

Рижская Дума приняла решение начать подготовительные работы, необходимые для будущего демонтажа памятника советским воинам.

Напомним, власти Латвии пошли на беспрецедентные меры, чтобы не допустить массового празднования в стране Дня Победы 9 мая. Дату заранее объявили «днем траура по жертвам на Украине», запретили массовые мероприятия в этот день, а тех, кто выйдет с цветами к памятникам советским воинам, назвали «нелояльными».

Памятник Освободителям в рижском парке Победы, в прежние годы служивший эпицентром празднований, оцепили двойным забором. Несмотря на это жители несли цветы к памятнику. Утром 10 мая власти Риги убрали трактором все цветы, но жители возложили к памятнику новые букеты.

12 мая парламент Латвии разрешил снести памятник Освободителям Риги. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какими последствиями может обернуться снос монумента, ставшего святыней для русских.