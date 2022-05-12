Сейм Латвии разрешил снос памятника Освободителям Риги

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12 мая, четверг  |  Последнее обновление — 13:46  |  vz.ru
Разделы

Украина оставляет Европу без российского газа

Украина завязала новый транзитный спор с Газпромом Стрингер/РИА Новости
Украина впервые с начала спецоперации нарушила работу газовой трубы, отказавшись принимать российский газ на одной из двух точек входа. Киев заявляет, что якобы ЛНР и ДНР начали отбор газа из трубы. В реальности это может быть провокацией для разрыва многолетних газовых отношений Москвы и Европы. Первой пострадала Германия, на подходе – Молдавия. Эксперты говорят о трех возможных сценариях развития ситуации. Подробности...
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Чем Белоруссия может помочь спецоперации на Украине

Белоруссия может в краткие сроки поставить под ружье до полумиллиона человек Евгений Биятов/РИА Новости
Белоруссия отправила группировку Сил специальных операций к своим южным границам в ответ на создание у них Киевом 20-тысячной группировки войск. Еще часть своих сил Минск направил к западным рубежам, вблизи которых проводит учения Польша. Какую миссию сейчас выполняет белорусская армия и может ли в случае необходимости подключиться к проводимой Россией спецоперации на Украине?  Подробности...
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Герои России пишут новую историю Победы

Портреты Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова в Махачкале повсюду Юрий Васильев
«Бессмертный полк» в этом году в России проходит по-особому на фоне специальной военной операции на Украине. Люди вышли с портретами не только ветеранов Великой Отечественной, но и героев и защитников Донбасса. Герой России, старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов погиб в первый день СВО. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в семье героя в Махачкале, а также увидел участников «Бессмертного полка», недавно вернувшихся «с той стороны». Подробности...
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Россия устроила ВСУ «показательную порку» вблизи Одессы

Украинские телеграм-каналы утверждают, что это – изображение ударов по Змеиному, сделанное беспилотником «Байрактар» Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS
Свежая сводка Минобороны РФ сообщает об очередном БПЛА «Байрактар ТБ2» ВСУ Украины, сбитом неподалеку от острова Змеиный. Перед нами, судя по всему, очередные попытки Украины вернуть контроль над Змеиным после катастрофических потерь, которые понесли ВСУ в этом районе в последние дни. Что же именно здесь произошло? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Зачем финнам и шведам клетка НАТО

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
В России скандинавские страны традиционно воспринимались в качестве некоего оплота здравомыслия и способности не поддаваться коллективным истерикам Запада, но эти времена прошли. Подробности...

Сейчас надо следить за словами

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Надеяться на то, что чьи-то резкие слова будут милосердно оставлены без внимания, не стоит. Это приводит к повышению уровня ненависти и недоверия в обществе – и подрывает гражданский мир. Подробности...
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Европа построила гетто для избранных

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Европейцы уверяли, что новая Россия должна стать частью единой Европы, где господствует свобода, равенство, сопроцветание и взаимоуважение. Мы поверили – но ни одной из этих составляющих в Европе и не пахнет. Подробности...
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Остров Змеиный стал символом позора Украины

Самый уважаемый президент Украины

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Когда завершится спецоперация

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В Москве прошел парад в честь 77-летия Победы

На Красной площади состоялся парад в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Вслед за обращением президента Владимира Путина по площади прошли военные расчеты и 131 единица гусеничной и колесной техники. Воздушную часть парада пришлось отменить
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В отеле в центре Гаваны прогремел мощный взрыв

В пятницу в отеле «Саратога» в центре Гаваны произошел взрыв, в результате которого во внешней стене здания образовалась дыра в несколько этажей. В результате ЧП погибли восемь человек и еще 30 были госпитализированы. Под завалами могут находиться еще 13 человек
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В мире отпраздновали день «Звездных войн»

На Тайване в среду несколько десятков человек отпраздновали ежегодный День «Звездных войн». Праздник родился из созвучия фразы: May the Force be with you («Да пребудет с тобой Сила») с фразой: May the fourth be with you («Да пребудет с тобой четвертое мая»). Искомое напутствие впервые прозвучало в первом фильме саги «Звездные войны», вышедшем в 1977 году
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Кому из маршалов Победы вы симпатизируете больше всего?
  • Георгий Жуков

  • Александр Василевский

  • Иван Конев

  • Леонид Говоров

  • Константин Рокоссовский

  • Родион Малиновский

  • Федор Толбухин

  • Кирилл Мерецков
Как Берлин накажет украинского посла, назвавшего канцлера Шольца «обиженной ливерной колбасой»?
  • Вышлет из страны

  • Потребует извинений

  • Будет терпеть оскорбления
Решится ли Польша ввести войска и взять под контроль Западную Украину?
  • Да

  • Нет
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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    Главная тема


    Россия устроила ВСУ «показательную порку» вблизи Одессы

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    Коротченко сказал, как Россия может парировать военную угрозу с территории Финляндии

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    Эксперт объяснил решение США ограничить передачу разведданных Украине

    мировая финансовая система


    Экономисты пояснили запрет Минфину США менять российские СДР на доллары

    Видео

    украинское зерно


    Как США создали мировой продовольственный кризис

    туристический сезон


    Антироссийские санкции лишили Европу «золотой жилы»

    «политическое землетрясение»


    Католики начали развал Британии

    высокая ставка


    Борьба за Украину для США важнее Второй мировой войны

    нападение на посла


    Зачем Польша старается довести отношения с Москвой до войны

    без компромиссов


    Геворг Мирзаян: Москву напрасно винят в разрушении единого европейского дома

    побочки спецоперации


    Игорь Мальцев: Спецоперация избавила Россию от временщиков

    новые партнеры


    Вадим Трухачёв: России пора сделать ставку на отношения с не-Западом

    на ваш взгляд


    Кому из маршалов Победы вы симпатизируете больше всего?

    Сейм Латвии разрешил снос памятника Освободителям Риги

    		    12 мая 2022, 13:41
    Фото: Таисия Воронцова/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Парламент Латвии разрешил снести памятник Освободителям Риги, сообщили местные СМИ.

    В республике перед Днем Победы развернулась мощная антироссийская кампания, которая привела к обратному эффекту. К монументу 9 мая пришло огромное количество людей с цветами. В результате власти закрыли доступ к памятнику и убрали принесенные букеты трактором, передает РИА «Новости».

    Однако уже на следующий день, после того как видео разошлись в соцсетях, к монументу пришло еще больше жителей Риги, они принесли цветы и зажгли свечи.

    Как заявил российский посол Михаил Ванин, власти Латвии «испугались масштабов поддержки, масштабов благодарности рижан воинам-освободителям».

    Напомним, цветы убрали с помощью трактора утром 10 мая.

    Местные жители принесли новые цветы к памятнику Освободителям в Латвии, после того как власти рано утром сгребли бульдозером все букеты, которые граждане туда возложили накануне.


    Рогозин жестко ответил на слова Маска о нацистах
    		    9 мая 2022, 15:42
    Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»
    Текст: Антон Никитин

    Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин резко отреагировал на высказывание американского предпринимателя и основателя компании SpaceX Илона Маска о нацистах.

    «Выходец-миллиардер из ЮАР, чья семья сделала свой капитал в годы апартеида, хочет объяснить мне, сыну фронтовика, гражданину страны, потерявшей 27 миллионов только убитыми во время войны с фашистами, смысл слова НАЦИЗМ», – написал Рогозин в Telegram.

    Дискуссия между Рогозиным и Маском началась с комментария главы Роскосмоса новости о том, что спутники Маска помогали вооруженным силам Украины. Дмитрий Рогозин в этой связи заявил, что Илон Маск «причастен к снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи». Рогозин добавил, что основателю SpaceX «придется отвечать по-взрослому».

    Маск возразил, заявив, что «слово «нацист» означает совсем не то», что думает Рогозин. Кроме того, глава SpaceX добавил «на случай смерти при загадочных обстоятельствах», что был рад знакомству.

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    Москва после нападения на посла России выдвинула требование Варшаве
    		    9 мая 2022, 15:19
    Фото: Agencja Wyborcza/Reuters
    Текст: Антон Никитин

    Российская сторона потребовала от Варшавы незамедлительно организовать ранее сорванную церемонию возложения венка на военном мемориальном кладбище, сообщили в Министерстве иностранных дел.

    «9 мая экстремисты при полном бездействии полиции сорвали церемонию возложения венка на кладбище советских воинов в Варшаве, применив насилие по отношению к послу Российской Федерации в Польше С.В. Андрееву и другим сотрудникам дипломатической миссии», – говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

    «Польским властям выражен решительный протест за потакание по сути дела неонацистским молодчикам. МИД России потребовал от Варшавы незамедлительно организовать проведение церемонии возложения венка, обеспечив ее полную безопасность от всякого рода провокаций. Добиваемся от польской стороны, чтобы соответствующие меры были приняты сегодня же», – подчеркнули в МИДе.

    В свою очередь Следственный комитет заявил, что установит обстоятельства нападения на российских дипломатов в Польше, выявит причастных и примет меры к их привлечению к уголовной ответственности, передает РИА «Новости».

    Напомним, в понедельник неизвестные облили красной краской посла России в Польше Сергея Андреева, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Андреев сообщил, что серьезно не пострадал.

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    Глава МВД Польши попытался оправдать нападение на российского посла в Варшаве
    		    9 мая 2022, 15:58
    Фото: Leszek Szymański/
    Polska Agencja Prasowa/
    Global Look Press
    Текст: Елизавета Булкина

    Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский заявил, что может понять нападение на посла России Сергея Андреева на кладбище советских воинов в Варшаве.

    «Собрание противников российской агрессии на Украину, где каждый день происходит преступление геноцида, было законным. Эмоции украинских женщин, участвующих в манифестации, чьи мужья мужественно борются за защиту Родины, понятны», – цитирует РИА «Новости» его сообщение в Twitter.

    По словам Каминьского, «польские власти не рекомендовали послу России возлагать цветы 9 мая в Варшаве».

    Напомним, в День Победы неизвестные облили красной краской посла России в Польше Сергея Андреева, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Андреев сообщил, что серьезно не пострадал в результате нападения.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что срыв церемонии возложения цветов на кладбище советских воинов в Варшаве в День Победы доказывает реинкарнацию фашизма на Западе.

    Российская дипмиссия в Польше заявила протест в связи с нападением на посла Сергея Андреева на кладбище советских воинов в Варшаве.

    Сам Андреев рассказал подробности нападения и сделал выводы относительно того, что его облили сиропом, потому что вещество было сладким на вкус.

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    Посла России встретили в Пловдиве аплодисментами

    9 мая 2022, 17:02

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Российского посла Элеонору Митрофанову на церемонии празднования Дня Победы в болгарском Пловдиве встретили аплодисментами, сообщили СМИ.

    Торжества проходили перед «Алешей» – памятнику советскому солдату-освободителю на холме Бунарджик, передает РИА «Новости» со ссылкой на местный портал «Марица».

    «Победа будет за нами», – кричали в толпе в адрес Митрофановой. Церемония началась с исполнения песен «Моя страна, моя Болгария» и «Катюша». После просмотра праздничной программы посол, одетая во все красное, возложила цветы к памятнику.

    Утром Митрофанова принимала участие в шествии «Бессмертного полка» в Софии и возложила цветы к памятнику Советской армии.

    Ранее сообщалось, что в День Победы неизвестные облили красной краской посла России в Польше Сергея Андреева, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Андреев сообщил, что серьезно не пострадал в результате нападения. Он рассказал также, что нападавшие облили его не краской, а сладким сиропом.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что срыв церемонии возложения цветов на кладбище советских воинов в Варшаве в День Победы доказывает реинкарнацию фашизма на Западе.

    Российская дипмиссия в Польше заявит протест в связи с нападением на посла Сергея Андреева на кладбище советских воинов в Варшаве. В МИД Польши признали серьезность ситуации с нападением на посла России. 

    Коментарии (11)
    Зеленский прикрепил фото с эмблемой СС к публикации о 9 Мая
    		    9 мая 2022, 16:05
    Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
    Текст: Антон Никитин

    Президент Украины Владимир Зеленский проиллюстрировал публикацию, приуроченную к 9 Мая, фотографией украинского военнослужащего с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» на форме.

    Зеленский 9 мая разместил в соцсетях публикацию приуроченную ко «дню победы над нацизмом», проиллюстрировав запись подборкой фотографий с изображением украинских военнослужащих и мирных жителей. На одном из фото изображен военнослужащий с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» на груди. Через некоторое время публикация была отредактирована, а фото военного с нацистской символикой удалено, передает РИА «Новости».

     

    Напомним, в марте 2019 года на Украине были утверждены новые символы бригад сухопутных войск ВСУ, причем одна из бригад получила символику в виде черепа с подписью «Украина или смерть». Другой известный в истории пример использования черепов в символике подразделений – это соединение войск СС, третья танковая дивизия «Мертвая голова», эмблемой которой являлось изображение черепа.

    Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

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    Редкое оптическое явление сопровождало парад Победы в Пскове

    9 мая 2022, 19:27

    Текст: Ольга Иванова

    Редкое оптическое явление гало сопровождало парад Победы в Пскове, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

    «Сегодня Парад Победы в Пскове сопровождало редкое атмосферное явление – солнечное гало (его обычно вызывает преломление света в ледяных кристаллах в верхних слоях атмосферы). В народной традиции гало связывали со скорой переменой погоды. А еще исследователи говорят, что такое чистое солнечное гало всегда воспринимали как добрый знак, предвестник счастья, добра и изобилия», – рассказал он в своем Telegram-канале.

     

    Ведерников написал, что это оптическое явление, которое выглядело как круговое свечение вокруг солнца, оно сделало парад в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне еще более красивым и торжественным.

    В этом году в параде Победы приняли участие 11 тыс. человек, в состав механизированной колонны вошла 131 единица военной техники. По Красной площади прошли 33 парадных расчета, в составе которых офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей Западного военного округа, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, Кронштадтского кадетского корпуса и участников всероссийского движения «Юнармия», а также представители других силовых ведомств и Всероссийского казачьего войска.

    Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем великой Победы. Глава государства подчеркнул, что защита Родины всегда священна. Российский лидер отметил, что Россия, начав специальную военную операцию на Украине, дала упреждающий отпор агрессии, что стало единственно правильным решением. Перед объявлением минуты молчания Путин упомянул мучеников Одессы. После парада глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду.

    Коментарии (11)
    Российские блогеры бурно отреагировали на нападение на посла в Польше
    		    9 мая 2022, 15:29
    Фото: Ирина Полина/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    В соцсетях бурно обсуждается новость о нападении на российского посла в Польше Сергея Андреева во время возложения венка на кладбище советских воинов в Варшаве. Звучат предположения, что польские власти могли быть напрямую причастны к произошедшему.

    «Очевидно, что нападение на нашего посла в Польше не могло быть осуществлено без попустительства, а скорее всего, и прямого участия польских властей. Как иначе объяснить бездействие полиции? Польша не способна выполнять взятые на себя обязательства по обеспечению безопасности дипломатов», – заявил телеведущий Владимир Соловьев. «Бесы», – добавил Соловьев, комментируя видео инцидента.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с нападением на посла отметила, что поклонники неонацизма «в очередной раз обнажили свое лицо – и оно кровавое». «Снос памятников героям Второй мировой, осквернение могил, а теперь и срыв церемонии возложения цветов в святой для каждого порядочного человека день доказывают и без того очевидное – на Западе задан курс на реинкарнацию фашизма. Но, как я уже говорила, нас нельзя запугать. Страшно должно быть жителям Европы от собственного отражения в зеркале», – написала она.

    «Пора задуматься над вопросом разрыва дипломатических отношений», – считает автор блога Сolonelcassad.

    «Польша давно напрашивается, как никто. Наверное, пора дать по сопатке тем шавкам, кто тявкает на Россию», – призывает экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в своем блоге «Думаем/Z».

    Журналист Юрий Васильев в своем блоге «Русский Сыч» опубликовал ссылку на публикацию анонса провокационной акции в Варшаве. Участников призывали собраться «в простынях (в оригинале – укр. «в простирадлах») с имитацией крови». В анонсе публиковался маршрут, по которому в День Победы запланированы мероприятия с участием российского посла. «Ну что ж, отмеченные вчера украинские простирадлы™ напали на посла России в Польше. При полном попустительстве польской стороны. Скотыняки – лучшие друзья bydla», – пишет журналист Юрий Васильев в своем блоге «Русский Сыч».

    «Поляки умеют воевать с теми, кто ответить по своему статусу не может. Молодцы, ляхи. Напомнить, как вы Бандеру простили? Как евреев уже после войны убивали? Как дорогу в Аушвиц показывали? Как земли и деньги получали? В конце все равно Тарас Бульба посмотрит на Зелю и спросит: «Ну что, сынок, помогли тебе твои ляхи?» – пишет доктор Александр Сосновский.

    «За это нападение ответственны не украинские шизофреники, которые «защищают родину» ртом с безопасного расстояния, а польские власти. Раз не способны гарантировать безопасность нашего посла, значит, пора его отозвать. Заодно пусть и польский посол Москву покинет со всем своим табором», – призвал блогер Илиас Меркури.

    Напомним, в понедельник неизвестные облили красной краской посла России в Польше Сергея Андреева, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Андреев сообщил, что серьезно не пострадал.

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    Коментарии (30)
    Украинского боксера Ломаченко затравили за возложение цветов 9 мая

    9 мая 2022, 21:12

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Украинского боксера Василия Ломаченко раскритиковали за то, что он почтил память своего погибшего во время Второй мировой войны родственника 9 мая, а не на день раньше.

    Боксер выложил фотографию, на которой он возлагает цветы к мемориальному комплексу в Белгород-Днестровском на Украине. Он подписал фото «Спасибо деду за Победу! С днем Победы!». Этот пост вызвал бурную реакцию подписчиков боксера, которые оставили негативные комментарии.

    Как пишет РИА «Новости», подписчики начали критиковать боксера за то, что он почтил память родственника не 8 мая, когда Украина отмечает День памяти и примирения, а 9 мая, «как это делают в России». Кроме того, боксер подписал фотографию фразой, которая широко используется в России в связи с Днем Победы.

    Ранее Ломаченко был внесен в базу скандального сайта «Миротворец» за отрицание «российской агрессии и независимости украинского православия от российского».

    Напомним, бывший чемпион мира в трех весовых категориях, обладатель пояса интерконтинентального чемпиона по версии WBO украинец Василий Ломаченко отправил свои золотые медали, которые завоевал на Олимпийских играх, в Россию. Ломаченко попросил изготовить для своего отца нательный крест, выполненный из олимпийских наград.

    Коментарии (29)
    В МИД Польши признали серьезность ситуации с нападением на посла России
    		    9 мая 2022, 15:35
    Фото: Adrian Grycuk/wikipedia.org
    Текст: Елизавета Булкина

    Министерство иностранных дел Польши «осознает серьезность ситуации» с нападением на посла России Сергея Андреева, заявил пресс-секретарь ведомства Лукаш Ясина.

    «Мы осознаем серьезность ситуации, наблюдаем за ней», – передает его слова РИА «Новости».

    Напомним, в понедельник неизвестные облили красной краской посла России в Польше Сергея Андреева, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Андреев сообщил, что серьезно не пострадал.

    В соцсетях бурно обсуждается новость о нападении на российского посла. Звучат предположения, что польские власти могли быть напрямую причастны к произошедшему.

    Коментарии (90)
    В Польше назвали провокацией желание дипломатов России возложить цветы на кладбище 9 мая
    		    11 мая 2022, 11:07
    Фото: Ирина Полина/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Руководитель канцелярии главы польского правительства Михал Дворчик назвал провокацией желание российских дипломатов возложить цветы на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве 9 мая.

    «МИД отправил специальную ноту в посольство России и послу, [в которой было сказано,] чтобы он не участвовал в памятных мероприятиях 9 мая так, как он планировал это сделать, учитывая провокационный характер этих действий», – сказал он. «Эти действия тяжело расценивать иначе, чем как провокацию», – цитирует ТАСС заявление Дворчика в эфире Польского радио.

    По его словам, в то же время вне зависимости от событий на Украине «каждый дипломат должен иметь на территории Польши соответствующую защиту».

    Как напомнил Дворчик, Польша является страной, которая приняла решение выслать больше всего российских дипломатов. «Мы считаем, что определенные каналы коммуникации нужно поддерживать, как и возможность дальнейших действий и дальнейших шагов нужно всегда оставлять себе», – указал он.

    Ранее посол России в Польше Сергей Андреев сообщил, что российское посольство объявило о вынужденном ограничении мероприятий по случаю Дня Победы в Варшаве. Российское посольство в День Победы планировало провести акцию «Бессмертный полк» в Варшаве.

    Напомним, в День Победы неизвестные облили красной краской посла Андреева, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Андреев сообщил, что серьезно не пострадал в результате нападения. Он рассказал также, что нападавшие облили его не краской, а сладким сиропом.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что срыв церемонии возложения цветов на кладбище советских воинов в Варшаве в День Победы доказывает реинкарнацию фашизма на Западе.

    Российская дипмиссия в Польше заявит протест в связи с нападением на Андреева на кладбище советских воинов в Варшаве. В МИД Польши признали серьезность ситуации с нападением на посла России. 

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    Посольство России в Польше объявило о подготовке протеста в связи с нападением на посла
    		    9 мая 2022, 14:09
    Фото: t.me/rian_ru
    Текст: Елизавета Булкина

    Российская дипмиссия в Польше заявит протест в связи с нападением на посла Сергея Андреева на кладбище советских воинов в Варшаве.

    «Мы заявим формальный протест, хотя я считаю, что власти были уведомлены о наших планах. Когда они не рекомендовали нам проведение более широкого мероприятия, мы пошли им навстречу, не стали обострять. Казалось бы, остался совсем минимум, что стоило обеспечить элементарный порядок», – передает его слова РИА «Новости».

    В День Победы неизвестные облили красной краской посла России в Польше Сергея Андреева, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Андреев сообщил, что серьезно не пострадал в результате нападения.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что срыв церемонии возложения цветов на кладбище советских воинов в Варшаве в День Победы доказывает реинкарнацию фашизма на Западе.

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    Премьер Эстонии призвала снести «красноармейские памятники»
    		    12 мая 2022, 01:56
    Фото: IMAGO/Eero Vabamagi/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что поддерживает снос в республике «красноармейских» памятников.

    «Следует разработать план по устранению этих памятников, и сделать это необходимо с учетом всех нюансов, ни в коем случае не осквернив могилы павших, если они там есть», – приводит РИА «Новости» слова Каллас, сказанные премьер-министром Эстонии в ходе выступления перед депутатами парламента.

    «Уже несколько недель мы занимаемся этим вопросом, чтобы картографировать такие объекты и поступить взвешенно, чтобы не потревожить покой захоронения», – добавила премьер.

    В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами к «Бронзовому солдату». При этом 6 мая Эстония лишила вида на жительство защищавшего «Бронзового солдата» активиста.

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    «Гигарама» показала участников шествия «Бессмертного полка» в Москве

    10 мая 2022, 10:28

    В День Победы лаборатория «Гигарама» представила масштабный онлайн-проект «Армия памяти», посвященный «Бессмертному полку». На серии из нескольких десятков снимков сверхвысокого разрешения в деталях можно рассмотреть проход участников акции по Красной площади.

    На кадрах запечатлено шествие с первых его минут и до самого завершения, можно рассмотреть лица тех, кто принял участие в акции, передает Life.

    В этом году онлайн-проект реализован по инновационной технологии, разработанной web-лабораторией специально под «Армию памяти». Новый метод позволил повысить качество изображений, а также существенно увеличить скорость сборки всего проекта и оперативно опубликовать результат в Интернете. Прежде съемку осуществляли одной камерой и при сшивании отдельных кадров в единое полотно неизбежно обнаруживались дефекты в виде искажений изображения на стыках. В этот раз все фрагменты будущих панорам снимались одномоментно — для воплощения этой идеи «Гигарама» создала уникальный двухуровневый комплекс из 12 фотокамер, работающих синхронно.

    В 2022 году «Армия памяти» вышла в третий раз. Каждый участник шествия, имеющий аккаунт в социальных сетях «ВКонтакте» или «Одноклассники», может отметить себя в этом фотодокументе.

    Напомним, по оценкам МВД, в акции «Бессмертный полк» в Москве приняли участие более 1 млн человек.

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    В акции «Бессмертный полк» в Москве приняли участие более 1 млн человек

    9 мая 2022, 18:18

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Более 1 млн человек принимают участие в шествии в рамках акции «Бессмертный полк» в Москве, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    «В Москве в рамках акции «Бессмертный полк» в колоннах с портретами своих родных проходят более миллиона жителей и гостей столицы. Акция продолжается», – передает ТАСС слова Волк.

    Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин впервые с 2019 года очно принял участие в шествии «Бессмертного полка» в День Победы. В этом году он в шестой раз вместе с другими участниками акции прошел по Красной площади, держа в руках портрет своего отца-фронтовика.

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    В Госдуме предложили создать «Патриотическое кольцо России»

    10 мая 2022, 22:24

    Текст: Антон Никитин

    Депутат Государственной думы РФ, член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Волоцков предложил реализовать новый туристический проект «Патриотическое кольцо России», сообщила пресс-служба Волгоградской облдумы.

    «У нас есть известный туристический маршрут «Золотое кольцо России». Пришло время заявить о проекте «Патриотическое кольцо России», в него войдут города-герои, города воинской славы, трудовой доблести, города, внесшие огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне. На их славной истории будет воспитываться поколение продолжателей Великой Победы», – приводит ТАСС слова депутата, которого цитирует пресс-служба Волгоградской областной думы.

    Свое предложение парламентарий изложил на заседании круглого стола в Волгограде по теме развития детского и молодежного патриотического туризма. Волоцков выразил уверенность, что каждый российский школьник должен побывать в городах-героях.

    «Патриотизм, наверное, – не только солидарность с общим прошлым, но и желание разделить будущее со своей страной, – отметил на заседании председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. – Очень важно разговаривать с детьми, молодежью и слышать их мнение. Мы так точнее сможем понять формат донесения информации, разработать инструменты, которые сегодня интересны и нужны нашим детям». Он добавил, что в ближайшее время тема развития детского патриотического туризма будет обсуждаться уже на площадке Госдумы, в обсуждении вопроса примут участие представители различных федеральных ведомств, общественники и эксперты.

    Напомним, в апреле вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о развитии туриндустрии в России.

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