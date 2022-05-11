Произвол в День Победы обернулся поражением для Латвии

Русские жители Латвии одержали крупную моральную победу над местным правительством. «Горжусь нашими людьми», «Нас бьют, мы летаем! Нас не сломить!» – такими комментариями в соцсетях отметились участники событий, произошедших в Риге 9–10 мая. Местные власти пытались сорвать празднование Дня Победы, но в итоге столкнулись с тем, что уже называют в Латвии «цветочной революцией».

Власти Латвии пошли на беспрецедентные меры, чтобы не допустить массового празднования в стране Дня Победы 9 мая. Дату заранее объявили «днем траура по жертвам на Украине», запретили массовые мероприятия в этот день, а тех, кто выйдет с цветами к памятникам советским воинам, назвали «нелояльными». Памятник Освободителям в рижском парке Победы, в прежние годы служивший эпицентром празднований, оцепили двойным забором.

Идут нескончаемым потоком

9 мая русских рижан, пришедших с цветами к памятнику Освободителям, непосредственно к монументу не допустили. Цветы дозволялось оставлять лишь на специальных столах. Остановки и стоянки в радиусе километра от памятника оказались закрыты. Однако несмотря на то, что в Латвии это был рабочий день, люди шли и шли в парк Победы.

«Люди идут нескончаемым потоком возлагать цветы к памятнику советским воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков в рижском парке Победы... Люди настроены дружелюбно, несмотря на то, что полиция не подпускает возложить цветы, а принимает букеты и сама раскладывает к подножью монумента. Некоторые все-таки умудрялись прорваться и возложить лично», – написала в соцсети ближе к полудню журналистка Светлана Зимина-Гинтер.

С окончанием рабочего дня поток людей к памятнику усилился. «Хотя власти сделали все, чтобы подгадить жителям Риги и отменить День Победы, ничего у них не вышло. Потуги правящих националистов выглядели смешными и нелепыми с их чужими полотнищами у подножья солдатских фигур, неуместной политической выставкой, желтым полицейским забором по периметру мемориала, страшилками и угрозами… Даже день траура сегодня в стране с перепугу объявили! Но у большинства людей вот уже 77 лет по традиции 9 Мая – это праздник! И его не убьешь. Даже если очень хочется. Дороги к памятнику все перекрыли с самого утра, машины пришлось оставлять за пару километров и идти пешком. Остановки автобусов тоже все закрыли, но ничего – шли пешком издалека…» – написала в соцсети журналистка Алла Березовская.

Так или иначе, цветов рижане принесли к памятнику огромное множество. Однако наутро 10 мая людей ожидал шок. Выяснилось, что принесенные цветы ночью по распоряжению самоуправления были отправлены в мусорные ямы. В соцсетях появились изображения того, как эти цветы сгребает бульдозер.

Работники муниципального предприятия Rigas mezi («Рижские леса») пояснили, что просто «привели в порядок свою территорию». А в администрации мэра Риги Мартиньша Стакиса прессе рассказали, что градоначальник оценивает действия предприятия как «профессиональные и соответствующие обстоятельствам».

Это известие вызвало возмущение русской части рижского сообщества – от простых людей до политиков. «Рига, 10 мая, раннее утро. Бульдозер убирает цветы у Монумента Победы. Победить Советский Союз в 1941–1945 им не удалось, так вот они в 2022-м «победили» цветы, которые мы принесли к Монументу. Мой букет тоже там…» – возмутился журналист Юрий Алексеев.

Новое теперь абсолютно все

Некоторые признавались, что почувствовали боль от того, как власти поступили с цветами, принесенными в подарок павшим воинам. «Новое теперь абсолютно все – я утром проснулась в другом мире… С другими ценностями… С другим обществом… На родине, на которой больше нет моего дома… Отныне в нашем мире разрешено надругательство, унижение, вандализм… Я с утра плачу – не красиво в подушку, а навзрыд. Я не знаю, как объяснить детям, почему наши цветы и память выбросили. Чувствую, будто меня избили. Я не буду задаваться вопросом, как это возможно? Я хочу задать вопрос: как мы будем жить дальше?» – вопрошает педагог Маргарита Драгиле.

Журналист Алексей Стетюха отметил: «Данное действие не может рассматриваться никак иначе, кроме как осквернение памятных мест, находящихся под защитой международных и внутренних договоренностей. А также как нанесение морального и материального ущерба людям, которые возлагали цветы к мемориалу».

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Публицист и правозащитник Владимир Линдерман напомнил, что власти высказывают намерение снести сам монумент, к которому приносили цветы. «Море цветов, принесенное людьми 9 мая к памятнику Освободителям Риги, сметено. Никогда раньше власти так не делали, ждали несколько дней, пока цветы увянут. Сейчас они продемонстрировали, что и с памятником намерены поступить так же, как с цветами. Снести без оглядки на нашу память, на наши эмоции. Не откладывая ни на минуту, надо создать Штаб защиты памятника. Он не должен быть узкопартийным. В нем должны быть люди, обладающие хотя бы минимальным политическим ресурсом, информационным ресурсом, юристы или правозащитники и, наконец, «пехота», способная нести дежурство возле памятника и быстро реагировать на ситуацию», – посоветовал Линдерман.

Фракция оппозиционной партии «Согласие» в муниципалитете Риги осудила действия мэра и потребовала его отставки. «Мэр, неспособный сохранить в городе мир и спокойствие рижан, недостоин руководить Ригой», – считает замглавы фракции «Согласия» и экс-вице-мэр Риги Анна Владова. Ее коллега правозащитница Елизавета Кривцова отметила: «Бульдозером – по цветам, принесенным людьми к Монументу Победы, по чувствам людей, по памяти предков. У этого низкого поступка есть имя и фамилия – Мартиньш Стакис».

А оппозиционный активист Дмитрий Прокопенко призвал: «Люди, смотрите и запоминайте! Лично я сегодня «могу повторить» – заеду повторно возложить цветы к монументу. Присоединяйтесь».

И эта мысль овладела массами. 10 мая рижане вновь устремились к памятнику. Оказалось, что полицейские оцепления убрали, и вторично возлагать цветы к памятнику оказалось не в пример легче, чем накануне. И к вечеру этого дня пространство перед монументом буквально покрыл цветочный ковер.

«За день рижане выложили новый ковер из цветов. Я шел к Памятнику освободителям уже в сумерки в десятом часу. Мимо слева и справа по бульвару Победы несли букеты. Около тысячи человек окружили выложенные ряды цветов. У всех приподнятое настроение, не хочется уходить. Люди оживленно обсуждают, делятся впечатлениями. Собрались в круг, стали петь «Три танкиста, три веселых друга», заглядывая в текст на телефонах. Много молодых лиц. Регина Лочмеле (депутат парламента от оппозиционной партии «Согласие» – прим. ВЗГЛЯД) стала читать сообщение о том, что рижское самоуправление по своей инициативе не планирует убирать цветы. «Победа!» – закричали кругом. Потом узнали, что в пятницу 13 мая у ратуши в три часа начнется митинг, заявленный совместно «Русским союзом Латвии» и «Согласием», – уникальное событие. Спасибо Дню Победы!» – восхищается парламентарий-«согласист» Игорь Пименов.

Радость будет недолгой

Другие рижане тоже бурно выражали свою радость. «Невероятно, но факт! Люди возложили новые цветы! И теперь собирают чеки из цветочных магазинов. Собираются наказать рублем недальновидные власти и научить уважать память предков – если снова будет трактор», – сообщила Зимина-Гинтер.

«Вчера, 9 мая, рижане принесли цветы к памятнику Освободителям Риги. Сегодня, 10 мая, прямо с утра мэрия подогнала экскаваторы, сгребла все цветы в мусоровозки и вывезла на свалку. Сегодня рижане опять пришли к памятнику. Это происходит прямо сейчас. Люди возлагают цветы и зажигают свечи. Горжусь нашими людьми», – написала рижанка Наталия Скудра. «10 мая 2022 года. Нас бьют, мы летаем! Хочется каждого обнять – рижане молодцы! Нас не сломить!» – восторгается активистка Елена Осипова.

Исполнительный директор муниципалитета Риги Янис Ланге заявил агентству LETA, что «самоуправление по своей инициативе ничего в отношении цветов, возложенных 10 мая, предпринимать не собирается». Однако ситуация вызвала недовольство премьер-министра Кришьяниса Кариньша. Он обвинил тех, кто нес цветы к монументу, в «неуважении к латвийской государственности, историческому опыту и жертвам российской войны на Украине», и потребовал от министра внутренних дел Марии Голубевой объяснений.

Голубева оправдывалась тем, что во всем виноваты русскоязычные СМИ, читая которые люди проникаются «информацией, изготовленной по заказу Кремля». И предложила снести памятник Освободителям – чтобы рижанам негде было в следующий раз оставлять цветы.

К 22 часам вечера 10 мая полицейские велели людям уходить от монумента, но не все подчинились. К памятнику выдвинулся полицейский батальон специального назначения. Рижанам объявили, что призывы к сбору у памятника расцениваются как «поддержка Российской Федерации». В 22.30 в полиции сообщили, что «большая часть людей разошлась, ведется работа с остальными лицами». Там уточнили, что «в некоторых случаях полиции приходится применять силу для задержания людей» и «с отдельными персонажами ведется работа». Получасом позже очевидец сообщил, что люди, не желавшие уходить от памятника, хором пели песню «День Победы».

В полиции утверждают, что некоторые из пришедших к памятнику имели при себе «символику, прославляющую государство-агрессор», – георгиевские ленты. Также сообщатся, что «из одного из автомобилей возле парка воспроизводилась музыка, прославляющая Россию». По этому факту начат административный процесс. Днем раньше резонанс получило грубое задержание полицейскими у памятника пожилой женщины, шедшей с портретом своего воевавшего деда. Георгиевскую ленточку и Орден Победы на портрете дедушки сочли «запрещенной символикой».

Так или иначе, события 10 мая русские рижане сочли своей моральной победой. Однако можно заранее сказать, что радость будет недолгой. Власти Латвии уже предупредили о грядущем сносе памятника Освободителям, что может привести к кровавым столкновениям по образцу Таллина в апреле 2007-го.

Латышская община тоже возмущена столь «наглым» поведением русских. Ее настроения выразил театральный режиссер Алвис Херманис, с возмущением написавший, что «местная русская община оказывается сторонниками Путина». Херманис перепостил у себя заявление одного из националистов, предложившего для всех, кто возлагал цветы у памятника, создать там концентрационный лагерь – «закрыть ворота, поставить вышки (как в их любимом ГУЛАГе), палатки им туда армейские закинуть, перловку с тушенкой подвезти, из полевых кухонь, и даже Соловьева разрешить смотреть: пусть там обитают круглый год, можно будет их даже туристам показывать».