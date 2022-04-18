Прибалтика в угоду Украине искореняет День Победы

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18 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 17:18  |  vz.ru
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Отказ ЕС от российского угля будет иметь мировые последствия

Российский уголь больше не нужен Евросоюзу Сергей Бобылев/ТАСС
Польша стала первой страной, полностью отказавшейся от импорта угля из России. В ближайшие месяцы так же планируют поступить и другие страны Евросоюза. Однако где они найдут сколько-нибудь равноценную замену, сколько она будет стоить – и чем все это обернется не только для Европы, но и для других регионов мира? Подробности...
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У украинских националистов нет будущего в Харькове

Вандалы из «Азова» действовали максимально грубо кадр из видео
В Харькове неонацисты из «Азова» снесли памятник Герою Советского Союза маршалу Георгию Жукову. Сразу после Майдана «украинские патриоты» начали непримиримую борьбу с Жуковым. Бюст военачальника уже сносили, а проспект его имени был переименован. Однако жители Харькова находили силы восстановить память о том, кто почти 80 лет назад освободил город и добыл победу над нацизмом. Сохранят ли харьковчане верность своей общей с Россией истории? Подробности...
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«Зеленые фуражки» могут отодвинуть опасность от российско-украинской границы

Пограничники способны принять участие в том числе в спецоперации на Украине Алексей Павлишак/ТАСС
Украина активно обстреливает территории российских приграничных областей – Воронежскую, Белгородскую, Курскую. 14 апреля ВСУ нанесли удар из вертолетов по поселку Климово в Брянской области. Бьют по мирным жителям, а еще по российским пограничникам. Бывший глава погранслужбы России генерал Николай Бордюжа рассказал газете ВЗГЛЯД, как обеспечить безопасность приграничных территорий нашей страны.  Подробности...
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Новой угрозой Зеленскому становится женщина

Оксана Марченко надеется не на лидера своей страны, а на лидеров других стран Алексей Голенищев/ТАСС
Серию обращений к мировым лидерам выпустила Оксана Марченко, жена захваченного киевскими властями украинского олигарха Виктора Медведчука. Она требует повлиять на президента Украины Зеленского – с тем, чтобы ее муж был в итоге отпущен. Сам факт появления этой женщины в публичном поле может означать гораздо больше, чем просто заступничество за близкого человека. В том числе с точки зрения судьбы всей Украины. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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России нужно импортозамещение сознания

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Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
В последние полтора месяца жители России вынуждены привыкать к новой действительности, в которой будет намного меньше Запада. От «импортозамещения» и «расширения географии» своего сознания мы только выиграем. Подробности...
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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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    Прибалтика в угоду Украине искореняет День Победы

    Латвийские власти ведут войну с монументами советского времени
    		   18 апреля 2022, 16:30
    Фото: РИА Новости
    Текст: Никита Демьянов

    Власти прибалтийских государств дали понять, что отныне не намерены терпеть массовое празднование русским населением этих стран Дня Победы 9 мая. Под эту дату приняты специальные запретительные законы, отсылающие к событиям на Украине. Тех, кто отмечает День Победы, будут рассматривать в качестве пособников «страны-агрессора» вплоть до лишения гражданства. Но и это не все.

    В Латвии практически все официальные лица первого эшелона на днях высказались о «недопустимости» массового празднования Дня Победы. В частности, президент Латвии Эгилс Левитс заявил: «9 Мая – праздник страны-агрессора России. Это не праздник Латвии. Отмечать его – означает поддерживать международное преступление. Это недопустимо».

    Руководитель латвийской полиции Арманд Рукс недвусмысленно предупредил, что массовые собрания 9 мая празднующих людей будут восприняты как «поддержка российской агрессии на Украине». Рукс сообщил: «Всякие сценарии рассматриваются, мы готовимся и планируем». Население всячески настраивают на осознание того факта, что отныне в Латвии 9 мая традиционных торжеств не будет.

    «День трагедии украинского народа»

    Недавно Сейм Латвии принял специальный акт – запретил проводить 9 мая массовые мероприятия ближе 200 метров от любого памятника советским воинам. Также отныне на любых мероприятиях запрещено «популяризировать и прославлять события, содержащие идеологию нацистского и коммунистического режима». В том числе запрещено отмечать «дни рождения представителей этих идеологий, дни памяти боев и побед, дни прославления оккупации территорий или части территорий свободных и независимых государств, исключая случаи, когда цель таких мероприятий не связана с прославлением тоталитарных режимов или с оправданием совершенных преступных деяний и используется в образовательных, научных или художественных целях».

    Авторы нового закона напоминают, что 9 мая на территориях бывшего Советского Союза принято проводить торжества в честь победы Красной Армии над фашистской Германией. «В Латвии тоже часть общества до сих пор имеет традицию празднования так называемого Дня Победы. Однако в Восточной Европе эта дата уже давно отождествляется с оккупацией и присоединением Прибалтики в состав СССР», – подчеркивают латвийские законодатели.

    Тем временем официозная пресса страны распространяет покаянное «письмо русскоязычных Латвии». Его подписанты (среди которых много журналистов, сотрудничающих с официозными СМИ) призывают тех, кто отмечает 9 Мая, «осознать, что участвовать в праздновании в этом году означает поддерживать ту войну, что идет сейчас».

    Вместо Дня Победы в Латвии 9 мая этого года будут отмечать «день трагедии украинского народа». В соответствии с латвийским законодательством о траурных датах проведение праздничных торжеств в такие дни полностью исключается. В «траурные даты» населению предписывается вывесить государственные флаги с черными лентами и скорбеть.

    Белым пятном на этом фоне выглядит поведение администрации Даугавпилса, мэр которого Андрей Элксниньш (член оппозиционной партии «Согласие») объявил, что там никто не собирается препятствовать людям, желающим возложить цветы к захоронениям павших советских воинов. «Сомневаюсь, что для возложения цветов возле памятников требуется разрешение самоуправления. В Даугавпилсе будут возлагать цветы, и никакие ограничения не помешают этому», – добавил Элскниньш.

    Большинство населения Даугавпилса составляют русскоязычные – и данное заявление Элксниньша объясняется его стремлением не растерять симпатии электората. Тем не менее по нынешним временам даже такое заявление требует определенного мужества.

    Хотят снести монумент

    А тем временем латвийский министр юстиции Янис Борданс заявил, что в ближайшие дни его ведомство представит правительству предложение демонтировать памятник Освободителям в Риге. Выступая в эфире телеканала LTV, министр пояснил, что что «памятник может быть демонтирован, если выяснится, что российская сторона не заботится должным образом о латвийских монументах в Сибири (поставленных в честь умерших в ссылке латышей – прим. ВЗГЛЯД)».

    Вторая возможная причина сноса, упомянутая министром, – «памятник символизирует страну, которая развязала войну на Украине». Выступая перед прессой, Борданс ответил на вопрос о российско-латвийском соглашении о взаимной охране монументов и воинских захоронений. Данное положение было включено в договор от 1994 года – об условиях вывода армии РФ из этой прибалтийской республики и о социальной защите российских военных пенсионеров, оставшихся в Латвии.

    Конкретно памятник Освободителям Риги в том документе не упоминался. Однако после предпринятой латышскими националистами в 1997 году неудачной попытки взорвать монумент оба государства обменялись нотами, носившими секретный характер, и пришли к новому соглашению. По данным, полученным СМИ, оно касалось и советского памятника в парке Победы, который латвийские власти обязались не трогать. Но Борданс пояснил, что «если одна из сторон не выполняет условий соглашения, то Латвия, на содержании которой находится более ста различных памятников и мемориалов, посвященных советской армии, может отказаться от содержания монумента в парке Победы».

    В свою очередь советник Борданса Андрис Витолс сообщил, что возможность демонтажа памятника зависит «от решимости ответственных лиц и общественности». Он подчеркнул, что «памятник в парке Победы часто используется не для увековечивания памяти павших во Второй мировой войне, а для прославления советской оккупации и усиления поддержки российской политики». По мнению Витолса, подобное положение дел «противоречит основным ценностям демократии, международным соглашениям и существованию латвийского государства». В Минюсте пришли к выводу, что «для большей части общества этот памятник неприемлем, он фактически раскалывает общество, поэтому государство обязано действовать».

    В понедельник, 11 апреля мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что мемориал Освободителям находится «в небезопасном техническом состоянии», в связи с чем самоуправление установило вокруг него забор. Средств в столичном бюджете на ремонт памятника в этом году не запланировано. «А так как сейчас ведутся дискуссии в парламенте и правительстве о предполагаемом демонтаже монумента, нужно, прежде всего, дождаться их решения, а затем уже действовать. До тех пор вокруг него будет стоять ограждение», – пояснил градоначальник.

    А тем временем неравнодушные жители Риги создали организацию «Ночной дозор» – она охраняет памятники советским воинам от участившихся в последнее время нападений вандалов. «Что особенно радует, так это многонациональная команда. Среди нас, кроме русских, есть латыши, евреи, украинцы, армяне, белорусы и др. Уже месяц практически каждую ночь на дозор выходит студент из Индии, а недавно к нам присоединился еще и студент из Турции. Хотелось бы, конечно, чтобы и русские были более активными. Поэтому приглашаем всех присоединяться к охране нашего памятника Освободителям от вандалов!

    Также важно, что уже два месяца наш «Фонд исторического наследия» собирает средства на реставрацию памятника. Стакис заявил, что у Рижской думы денег на ремонт памятника нет, а это значит, что спасти его можем только мы. На данном этапе средства собираются на экспертизу, которая обойдется примерно в 10 000 евро. Учитывая, сколько людей ежегодно приходят к памятнику на 9 Мая, думаю, это вполне подъемная сумма», – рассказала активистка Татьяна Андриец, член оппозиционной партии «Русский союз Латвии».

    «Их следует депортировать»

    Аналогичным устремлением – не допустить проведения Дня Победы – проникнуты действия элит Эстонии и Литвы. В Эстонской Республике наиболее жестко выразился глава Консервативной народной партии Мартин Хельме.

    «Празднование 9 Мая в Эстонии всегда было выражением исключительно негативного отношения к нашей стране и народу, к нашей исторической памяти и страданиям. Это отражало незнание и безразличие по отношению к Эстонии. В нынешнее время к этому добавилось еще одно очень мощное измерение: празднование 9 Мая – это явный признак поддержки российской агрессии и разжигания войны», – заявил глава эстонских праворадикалов.

    Он отрицает заявления о том, будто в Эстонии нет массовой «пятой колонны», что местная русская община поголовно лояльна государству.

    «Всех, кто выражает в Эстонии поддержку российской агрессии, без разницы – маршируя ли 9 мая под российскими флагами и с георгиевскими ленточками или расхваливая в соцсетях «денацификацию», – следует немедленно выслать из страны. Они являются явной угрозой безопасности. Эстонское государство должно лишить их вида на жительство и разрешения на работу, если они граждане какой-то другой страны; лишить гражданства, полученного путем натурализации, если оно было им ранее выдано. Это вопрос безопасности страны и народа. Нельзя себя обманывать! В случае, если 9 мая будут предприняты попытки организовать оправдывающие российскую агрессию народные собрания, их следует разогнать», – призвал Хельме.

    Он пообещал лично выйти навстречу местным русским, если они осмелятся 9 мая публично отмечать День Победы, а власти не станут им противодействовать. «Добавлю также, что если государство не хочет (или не осмеливается?) это сделать, то я поддерживаю спонтанную демонстрацию протеста, когда люди с эстонскими и украинскими флагами выйдут им навстречу, скандируя: "ПОЗОР!"» – заключил Хельме. Тут интересен факт, что еще недавно партия EKRE пыталась заручиться голосами русского населения Эстонии. Но теперь решила отказаться от этой стратегии, подстроившись под текущую конъюнктуру.

    Глава эстонского Департамента полиции и погранохраны Элмар Вахер предупредил, что выход на улицу 9 мая «с символикой, оправдывающей агрессию, будь то форма советской армии или георгиевские ленточки, предосудителен». Вахер подчеркнул: «Георгиевская лента – это один из знаков, который носят российские солдаты на Украине. Нельзя допускать этого в Эстонии».

    В настоящее время эстонские полицейские ловят на дорогах тех немногих русских водителей, которые до сих пор не сняли со своих автомобилей георгиевскую ленту, и в ультимативной форме требуют это сделать. А тем временем организаторы акций «Бессмертный полк» в городах Таллине и Силламяэ объявили, что в нынешнем году проводить акцию не будут. Но так поступили не все – активист Сергей Чаулин сказал, что «Бессмертный полк» не состоится лишь в случае, если власти напрямую его запретят.

    Проще всего властям Литвы, где русская община совсем немногочисленная. На днях стало известно, что власти Вильнюса в этом году не будут выдавать разрешений на мероприятия в честь Дня Победы,

    которые обычно проводятся на местном Антакальнисском кладбище у мемориала памяти советским военным. Мэр столицы Литвы Ремигиюс Шимашюс пояснил, что городские власти хотят предотвратить проведение «политических демонстраций». Градоначальник добавил: «Мы не можем отвечать за каждого человека, я только могу сказать, что никаких разрешений выдаваться не будет. Если кто-то хочет праздновать окончание Второй мировой войны, для этого есть 8 мая».

    Мэр подчеркнул, что и раньше организаторы мероприятий на Антакальнисском кладбище не всегда обращались в муниципалитет за согласованием, однако в этот раз городские власти намерены проявить особую бдительность. «То, что есть кладбище, не значит, что там можно устраивать политический митинг. Очевидно, что это хождение на грани. Я имею в виду митинг, который проходил с участием посла, – это была не просто дань памяти. Законного основания на это мы не выдадим, что будет делать полиция – отдельный разговор», – предупредил градоначальник.


     
     
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