В Риге привели в порядок памятник воинам-освободителям после акта вандализма

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27 февраля, воскресенье | Последнее обновление — 12:53 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Лукашенко рассказал о просьбе украинской элиты остановить Зеленского
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На этот раз хоть не так обидно: пусть уж санкционируют за то, что мы реально делаем, чем на основе фейков своих спецслужб, фантазий политиков и истерической клеветы СМИ.
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Зеленского в шутку называли «зелефюрером», но теперь настал последний акт драмы: ему приходится косплеить фюрера по-настоящему. Он сидит в бункере, произносит патетические речи и, видимо, стремительно вынюхивает последние запасы кокаина.
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Спецоперация России на Украине развеяла американские сказки и продемонстрировала всем настоящую реальность. В рамках которой Россия делает то, что должна, а Америка не готова вставать у нее на пути.
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В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Риге привели в порядок памятник воинам-освободителям после акта вандализма
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Жители Риги очистили оскверненный вандалами памятник освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков.
«Следы вандализма убраны, но след в душе остался. Мы понимаем, что обстановка последних дней крайне напряженная. Но мы призываем всех с уважением относиться к памяти наших отцов, дедов и прадедов, которые вместе, плечом к плечу, и русские, и латыши, и украинцы, и многие другие, сражались за то, чтобы освободить мир от нацизма! Памятники – это не инструмент, с помощью которого можно легко выплеснуть свои эмоции. Это память. Память народов и память поколений!» – передает сообщение «Русского союза Латвии» Life.ru.
Ранее неизвестные облили красной и синей краской памятник 245-й стрелковой дивизии советской армии, которая освобождала Латвию от нацистов. Кроме того, в пятницу вандалы осквернили памятник советским воинам – освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков, облив его желтой и синей краской.
На фоне последних событий на Украине в Латвии вновь возникли споры по поводу уместности нахождения памятника советским воинам-освободителям в Риге, а также дискуссии о возможной отмене традиционных праздничных мероприятий по случаю Дня Победы, которые проходят каждый год около этого монумента.
В Минобороны рассказали о морском бое в Черном море
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ВСУ с катеров, прикрывшись гражданскими судами, пытались убить собственных военнослужащих, сложивших оружие на острове Змеиный, но атака была отбита, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Во время эвакуации с острова Змеиный 82 добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих 16 катеров ВМС Украины, используя «тактику роя», попытались атаковать корабли Черноморского флота. Причем часть из катеров действовала под прикрытием гражданских судов.
«Целью данной атаки была, прежде всего, месть сложившим оружие украинским военнослужащим и обвинения Российской армии в уничтожении пленных. В результате морского боя 6 катеров ВМС Украины были уничтожены. Никто из 82 украинских военнослужащих с острова Змеиный не пострадал», – цитирует РИА «Новости» генерала.
По его словам, в результате морского боя шесть катеров ВМС Украины были уничтожены. Никто из 82 украинских военнослужащих с острова Змеиный не пострадал.
Конашенков подчеркнул, что в период атаки украинских катеров над районом провокации барражировали американские беспилотники США RQ-4 «Глобал Хок» и MQ-9А «Риппер». По его словам, высока возможность, что имменно БПЛА США наводили украинские катера на корабли Черноморского Флота России.
Ранее Государственная пограничная служба Украины заявила, что Украина лишилась контроля над островом Змеиный, расположенным в Черном море близ границы с Румынией и относящийся к Одесской области.
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Пушилин назвал причину осложнения операции в Мариуполе
Специальная операция в Мариуполе в Донецкой Народной Республике (ДНР) сильно осложняется нежеланием украинских военных выпускать из города гражданское население, которое практически удерживают в заложниках, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«В Мариуполе очень непростая будет операция, потому что, во-первых, жителей Мариуполя не выпускают из города, их, кстати, практически взяли в заложники», – сказал он в субботу в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», передает ТАСС.
Ранее в Минобороны России заявили о попытках националистов провоцировать ответный удар по мирным жителям. Напомним, Россияпроводит военную операцию с цельюдемилитаризации и денацификации Украины. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Россия по-прежнемупризнает Зеленского президентом Украины. Киев «
отказался от переговоров» и предложил перенести обсуждение данной темы, сообщили в МИД России.
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В Киеве назвали причину отказа от переговоров с Россией
Киев отказался от переговоров с России, потому что не удовлетворили условия: это была попытка принудительной капитуляции, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
«Только что мне стало известно, что Украина отказалась от переговоров. Потому что условия, которые переделала через посредников российская сторона, нас не удовлетворяют. Это была попытка принудить нас к капитуляции. Мы передали им сигнал, что условия возможного мирного договора возможны на условиях Киева, а не Москвы», - приводит издание Страна.ua слова Арестовича, передает РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что накануне Владимир Путин дал распоряжение остановить спецоперацию по демилитаризации Украины на фоне ожидавшихся переговоров.
Сегодня, 26 февраля, движение основных российских сил в соответствии с планом операции на Украине возобновилось в связи с отсутствием переговоров.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не боится обсуждать с Россией вопрос о нейтральном статусе Украины. Киев предложил провести переговоры в Варшаве, а после перестал выходить на связь.
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В Минобороны России рассказали, чья ракета ударила по жилому дому в Киеве
Распространяемая в СМИ и соцсетях информация о том, что якобы российские военные нанесли ракетный удар по жилому многоэтажному дому на проспекте Лобановского в Киеве, не соответствует действительности, заявили в Минобороны России.
Отмечается, что характер повреждений свидетельствует о попадании в него зенитной ракеты, это можно увидеть на видео.
«Очевидно, что в ходе отражения ночного ракетного обстрела объектов военной инфраструктуры ВСУ Украины произошел отказ в системе наведения ракеты украинского ЗРК средней дальности Бук-М1 и ракета задела угол жилого дома», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ведомстве.
Информацию о ракетном ударе в военном ведомстве опровергли.
«Распространяемая в социальных сетях информация о российском ракетном ударе по жилому дому на проспекте Лобановского в Киеве не соответствует действительности», – добавили в Минобороны ТАСС.
Названа причина задержания российского судна в Ла-Манше
Причиной «формального» задержания российского сухогруза в Ла-Манше назван таможенный досмотр, на его борту находятся 19 человек, судно сопроводили до порта Булонь-Сюр-Мер, сообщили в посольстве России в Париже.
«По информации Посольства России в Париже, 26 февраля в 07:00 в территориальных водах Франции в районе городе Булонь-Сюр-Мер был задержан российский сухогруз «Baltic leader». Его экипаж составляет 19 человек», – говорится в сообщении посольства, передает РИА «Новости».
Отмечается, что два катера береговой охраны сопроводили судно до порта французского города Булонь-Сюр-Мер.
«В качестве формальной причины (задержания –прим.ВЗГЛЯД) был назван таможенный досмотр. Решение о его дальнейшей судьбе будет приниматься в судебном порядке. Посольство направит ноту протеста в МИД Франции и предпримет необходимые меры для защиты прав и интересов российских моряков», – добавили в дипмиссии.
Ранее из сообщений СМИ стало известно, что российское судно перехвачено в проливе Ла-Манш, оно перевозило автомобили в Санкт-Петербург.
Володин: Зеленский сбежал из Киева
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Президент Украины Владимир Зеленский уехал во Львов еще вчера, находится под охраной неонацистов, а все видео, которые публикует в соцсетях, записаны заранее, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин со ссылкой на депутатов Рады.
«Его не было уже вчера в столице Украины. Вместе со своим окружением сбежал в город Львов, где ему вместе с помощниками оборудовали место для проживания. Все видео, которые он публикует в социальных сетях, записаны заранее», – написал Володин в своем Telegram - канале.
По его словам, информацию о побеге Зеленского он получил информацию от депутатов Верховной Рады, которые пытались с ним встретиться в Киеве, но их для встречи пригласили во Львов.
Также Володин сообщил, что Зеленский находится под охраной неонацистов.
Ранее Зеленский сообщил в Twitter, что «настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС, обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем дальнейшую действенную помощь».
До этого президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором заявил, что он и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, а также глава офиса президента Андрей Ермак и советник офиса главы президента Михаил Подоляк находятся в Киеве.
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Китай опубликовал список подвергшихся бомбардировкам США стран
Посольство Китая в Москве опубликовало в соцсетях список государств, которые подверглись бомбардировкам США после Второй мировой войны.
В списке свыше 20 стран. Китай призвал «никогда не забывать, кто представляет настоящую угрозу миру», передает ТАСС.
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Главу DNS вызвали в Минпромторг после резкого повышения цен на электронику
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Глава компании DNS Дмитрий Алексеев сообщил, что после решения резко повысить цены на электронику и технику, его вызвали для объяснений в Минпромторг.
«По итогам совещания компания обязалась подготовить план мероприятий, которые должны нормализовать ситуацию на рынке и минимизировать дискомфорт для покупателей», – говорится в посте Алексеева.
Напомним, ФАС организовала проверку обоснованности повышения цен крупной российской торговой сетью электроники DNS.
Директор компании сообщал, что сеть на фоне повышения курса доллара подняла цены на 30%. Дмитрий Алексеев отметил, что возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта. Продажи выросли почти в два раза.
«В связи с публичным заявлением генерального директора торговой сети DNS ФАС России проверит обоснованность повышения ретейлером цен», – сообщали в пресс-службе ФАС.
В ведомстве заявления директор компании о повышении цен назвали недопустимыми, они могут нарушить закон о защите конкуренции. Подобные заявления публичных лиц могут быть восприняты другими ритейлерами как руководство к действию, отметили в ФАС.
Пока Порошенко угрожал России, у украинского военного выпал магазин из автомата
Во время выступления Петра Порошенко, угрожавшего в своей речи России, у украинского военнослужащего, который стоял рядом с экс-президентом Украины, выпал магазин из автомата. Это произошло в прямом эфире британского телевидения.
Sky News показал Порошенко на фоне военных. Порошенко благодарил телевидение за возможность «доносить правду». В этот момент у одного из военных выпал магазин из автомата. Порошенко, обернувшись к нему, продолжил говорить: «Мы в центре Киева, и мы здесь, чтобы защищать Украину», – передает РИА «Новости».
Минобороны подвело итоги спецоперации на Украине за сутки
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Вооруженные силы России блокировали города Херсон и Бердянск, взяли под контроль Геничевск, аэродром Чернобаевка под Херсоном, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«За прошедшие сутки Вооруженными силами Российской Федерации были полностью блокированы города Херсон и Бердянск. Также взяты под контроль город Геничевск и аэродром Чернобаевка под Херсоном», – передает его слова ТАСС.
Армия ДНР взяла под контроль Павлополь и Пищевик. Группировка войск Донецкой народной республики продолжает наступление в направлении на Петровское и продвинулась вперед еще на 12 км. Между тем группировка сил Луганской народной республики с начала операции продвинулась на 52 км.
«К настоящему времени российскими вооруженными силами поражены 975 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 23 пункта управления и узла связи ВСУ, три радиолокационных поста, 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 48 радиолокационных станций. Сбиты: восемь боевых самолетов и семь вертолетов, 11 беспилотных летательных аппаратов, две тактические ракеты «Точка-У», – сказал Конашенков.
Также в МО заявили, что уничтожено 223 танка и других боевых бронированных машин, 28 самолетов (на земле), 39 реактивных систем залпового огня, 86 орудий полевой артиллерии и минометов, 143 единицы специальной военной автомобильной техники.
В ходе спецоперации задержан 471 украинский военнослужащий. Они будут отправлены к своим семьям после оформления документов. Конашенков добавил, что украинские военнослужащие массово отказываются от участия в боевых действиях.
В субботу в Харьковской области 302-й зенитный ракетный полк ВСУ, оснащенный комплексами ПВО «Бук М-1», добровольно сложил оружие и сдался, уточнили в МО.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
«26 февраля Вооруженные силы Российской Федерации нанесли еще один удар высокоточным оружием большой дальности с использованием крылатых ракет воздушного и морского базирования по объектам военной инфраструктуры Украины», – добавил представитель Минобороны.
Конашенков уточнил, что российские военные не наносят ударов по городам и населенным пунктам, «принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан».
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины.
Страны Запада решили отключить российские банки от SWIFT
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США, Великобритания, Канада, Германия, Италия, Франция и Еврокомиссия приняли решение отключить российские банки, против которых уже введены санкции, от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.
Хебештрайт сообщил, что «все российские банки, в отношении которых уже введены санкции международного сообщества, и, если потребуется, другие российские банки будут отключены от SWIFT». Также решено «еще больше ограничить возможности» ЦБ России «по поддержке курса рубля за счет международных финансовых сделок», передает ТАСС.
Кроме того, «согласованные санкции направлены против лиц и организаций в России и в других местах, которые поддерживают войну на Украине». В частности, на Западе собрались «положить конец возможности состоятельных россиян получать для себя и своих родственников так называемый золотой паспорт и европейское гражданство». Планируется создать рабочую группу, которая должна «обеспечить скорейшую реализацию санкций и заморозить активы попавших под санкции лиц, их семей и фирм».
При этом на Западе намерены «прибегнуть к новым мерам, если Россия не прекратит свою атаку против Украины и тем самым против европейского миропорядка».
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен «парализовать активы российского Центрального банка», это «заморозит его транзакции». Глава ЕК предложит это и ряд других дополнительных ограничений в отношении России на рассмотрение лидерам стран ЕС. По ее словам, эти меры создаются в координации с США, Великобританией и Канадой, передает РИА «Новости».
Евросоюз и ряд его партеров намерены в ближайшие дни ввести дополнительные финансово-экономические ограничительные меры в отношении России, говорится в совместном заявлении лидеров Еврокомиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал отключение российских банков от системы SWIFT первым шагом по изоляции России от мировой финансовой системы.
Белый дом распространил совместное заявление США, Великобритании, Канады, Германии, Италии, Франции и Еврокомиссии. В нем говорится, что «российские войска ведут наступление на Киев и другие украинские города», в связи с чем на Западе «полны решимости продолжать заставлять Россию нести издержки, которые приведут к дальнейшей изоляции России от международной финансовой системы и экономик».
Планируется «воплотить в жизнь эти меры в ближайшие дни». «Мы обязуемся принять следующие меры: во-первых, мы обязуемся обеспечить исключение отдельных российских банков из системы обмена сообщениями SWIFT. Это обеспечит отключение этих банков от международной финансовой системы и отразится на их способности работать в глобальном масштабе», – говорится в сообщении.
В Белом доме считают, что «эффект от новых мер проявит себе немедленно». Как заявил представитель Белого дома, «российские финансовые институты и другие участники рынка понимают, что без возможности России защитить свою валюту та сорвется в свободное падение». Он добавил, что «могут последовать и другие шаги в отношении активов Центробанка», их будут «дорабатывать в течение этих выходных».
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Западные страны еще прорабатывают «модальность» санкций против российского Центробанка в поисках наиболее эффективных путей лишить его возможности использования золотовалютных резервов для поддержки рубля, сказал высокопоставленный представитель американской администрации. Он напомнил, что у ЦБ есть 630 млрд долларов золотовалютных резервов, которые могут теоретически быть проданы для поддержки рубля. ЦБ хотят помешать «взаимодействовать с западными банками», без чего «невозможны интервенции на валютных рынках», он «должен покупать рубль и продавать золотовалютные резервы для поддержки своей валюты».
ЕС продолжает работать над списком российских банков для отключения от SWIFT, сообщил Белый дом. Указывается, что США и их западные союзники готовы к новым ограничительным шагам против финансовой системы России за проводимую ею политику в отношении Украины, но не стремились к такому «печальному результату».
Представитель американской администрации заявил, что Китай не станет помогать России: «Последние признаки указывают на то, что Китай на помощь не идет. Я думаю, вчера или позавчера сообщалось о том, что Китай ограничивает часть своих банков в выдаче кредитов на закупку энергоресурсов из России». По его словам, «это может означать, что, как это и было в прошлом на протяжении многих лет, Китай склонен уважать силу американских санкций».
Санкции, введенные США за прошедшую неделю, затронули десять крупнейших финансовых институтов России, на долю которых приходится 80% банковских активов страны, заявили в администрации США.
«Россия стала глобальной экономической и финансовой парией. Более 30 стран, представляющие свыше половины мировой экономики, объявили о санкциях и мерах экспортного контроля», – заявили в Белом доме.
Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что задачи по денацификации и демилитаризации Украины «будут достаточно скоро выполнены». Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил: «Отключение России от SWIFT – это, конечно, неприятная штука, но она не драматична и не смертельна, поскольку SWIFT появился в середине 1990-х годов, до этого использовались другие каналы передачи финансовой информации. Очевидно, они могут быть восстановлены. Создан аналог российского SWIFT и все взаиморасчеты в рамках России могут спокойно проводиться через российский аналог».
ВС России заметили на улицах Харькова
Колону военной техники Вооруженных сил России заметили на улицах Харькова, техника движется в сторону центра города.
Транспорт ВС России движется по проспекту Людвига Свободы в сторону центра. Это северо-западная часть города.
Местные жители сообщили газете ВЗГЛЯД, что оттуда до центра города не более 10 километров.
Ранее сообщалось, что бои велись в северо-восточной части Харькова – со стороны села Циркуны.
«Складывается впечатление, что ВС России просто объехали сложный участок на том направлении и зашли с другой стороны», – пояснил один из читателей газеты ВЗГЛЯД.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины.
В Германии заявили о «закрытии надолго» проекта «Северный поток –2»
«Северный поток – 2» был хорошим проектом, но тема закрыта надолго, заявил исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики (OA) Михаэль Хармс в прямом эфире радиостанции DLF .
«Мы всегда защищали этот газопровод, он был... хорошим проектом, но я считаю, что тема исчерпана», – цитирует РИА «Новости» Хармса.
Восточный комитет объединяет немецкие компании, которые работают в Восточной Европе и на постсоветстком пространстве.
Отвечая на вопрос ведущего, «умер» ли данный проект в долгосрочной перспективе, Хармс добавил: «С моей точки зрения, да».
Ранее Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой независимости ДНР и ЛНР.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, серьезна ли угроза, что российский газопровод может так и не получить разрешения на работу.
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Российское судно перехватили в проливе Ла-Манш
Российское судно перехвачено в проливе Ла-Манш, сообщает агентство AFP со ссылкой на Морскую префектуру.
Агентство сообщило со ссылкой на Морскую префектуру, что «российское судно перехвачено в проливе Ла-Манш», передает РИА «Новости».
Затем стало известно, что российское судно перевозило автомобили в Санкт-Петербург.
Предположительно, оно принадлежало российской компании, против которой Евросоюз (ЕС) ввел санкции. По словам представителя морской префектуры Вероник Маньен, судно «подозревается в связи с российскими интересами, против которых введены санкции».
Его перенаправили в коммуну Булонь-сюр-Мер, расположенную в департаменте Па-де-Кале.
МИД Китая опубликовал карикатуру на ситуацию вокруг Украины
Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал в соцсетях карикатуру о роли США в ситуации вокруг Украины.
Чжао Лицзянь заявил в Twitter: «США должны спросить у себя, кто все это затеял». Он сопроводил сообщение карикатурой, на которой изображен символизирующий США дядюшка Сэм. Дядюшка Сэм спрашивает: «Почему Китай не предпринимает больше усилий, чтобы потушить пожар?». При этом сам он «тушит» пожар вокруг таблички со словом «Украина» при помощи бензина, передает РИА «Новости».
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Напомним, посольство Китая в Москве опубликовало в соцсетях список государств, которые подверглись бомбардировкам США после Второй мировой войны. Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. США считают, что Россия начала военную операцию «без повода, оправдания и необходимости».
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