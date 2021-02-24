Как спасти советские монументы в Прибалтике

Взгляд
24 февраля, среда  |  Последнее обновление — 21:10  |  vz.ru
Разделы

Когда заработает «Северный поток – 2»

Украина назвала дату окончания «Северного потока – 2» Stefan Sauer/Global Look Press
Чем ближе завершение «Северного потока – 2», тем активней становятся его противники. Польша и Украина предлагают президенту США Джо Байдену использовать любые средства, лишь бы остановить строительство российского газопровода. Какие этапы осталось преодолеть до завершения проекта и когда он наконец может быть введен в эксплуатацию? Подробности...
Перейти в раздел…

Новая российская партия поставила амбициозную цель

Сергей Миронов, Геннадий Семигин и Захар Прилепин объединили свои партии ради успеха на выборах в Госдуму spravedlivo.ru
«Справедливая Россия» официально объединилась с партиями «Патриоты России» и «За правду». У альянса новое название и символика, а главная идея созданного союза – борьба с бедностью. Корреспондент газеты ВЗГЛЯД разбиралась, о чем спорят между собой лидеры нового объединения и как они планируют работать с молодежью. Подробности...
Перейти в раздел…

Как командование Красной армии выиграло «битву с велосипедами»

Широко известно использование велосипедов в Вермахте – но и Красная армия этим не гнушалась German Federal Archives/wikimedia.org
Архивы Минобороны раскрыли одну из забытых страниц Великой Отечественной. Вступление Красной армии на территорию Германии породило новое массовое явление – захваченные советскими военными трофейные велосипеды «растаскивались и варварски использовались отдельными военнослужащими». В чем было значение велосипедов для военного дела и почему возникли злоупотребления ими? Подробности...
Перейти в раздел…

Как американская энергетика оказалась бессильна перед морозами

Морозы привели даже к проблемам с водоснабжением David J. Phillip/AP/ТАСС
В Соединенных Штатах подводят итоги чрезвычайных холодов, которые за несколько дней убили десятки человек и оставили без электричества и отопления миллионы домов. Виной тому стали, конечно же, не только морозы, но и элементарная безалаберность, экологические амбиции и специфика американского образа жизни. Подробности...
Перейти в раздел…

Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
Перейти в раздел…

Варшава и Киев берут Джо Байдена «на слабо»

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Главы МИД Польши и Украины призвали Джо Байдена помешать завершению строительства «Северного потока – 2». В обращении Варшава и Киев доказывают свою нужность США, но на самом деле преследуют свои интересы. Подробности...

Как победить мертвого Гитлера

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
Дело в том, что существует одно-единственное научное доказательство внечеловечности нацистской идеологии и вредоносности политических практик фашизма: Победа советского народа в Великой Отечественной войне. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Эта зима доказала бессмысленность зеленой энергетики

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вы не думайте, вы голосуйте, ведь похолодание – это потепление, война – это мир, ветряки – ваше будущее, добьемся уровня вирусов ноль, а лучше, чтобы вы все сдохли и уже не мешали планете быть прекрасной. Подробности...
Обсуждение: 98 комментариев
Перейти в раздел…

Зеленский стал диктатором

Байден увеличит США на пару штатов

Москва и Минск наказали Литву

Перейти в раздел…

Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
Подробности...
Обсуждение: 80 комментариев

Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
Подробности...

Умер Андрей Мягков

В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
Подробности...
Перейти в раздел…
17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Каким праздником для вас в первую очередь является День защитников Отечества 23 февраля?
  • Гендерным (мужской праздник)

  • Профессиональным (праздник военнослужащих)

  • В равной степени и тем и другим

  • Не считаю этот день праздником
Вы когда-либо брали ипотечный кредит?
  • Да, и он уже возвращен

  • Да, и сейчас выплачиваю

  • Нет, но планирую

  • Нет, и не планирую
Идея какого памятника на Лубянской площади в Москве вам нравится больше?
  • Александру Невскому

  • Ивану III

  • Феликсу Дзержинскому

  • Юрию Андропову

  • Восстановить фонтан

  • Оставить площадь свободной
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Угрожавшего взорвать гранату в московском метро задержали
    Минфин частично заменил доли доллара и евро в ФНБ юанем и иеной Wintershall Dea заявила о необходимости достройки «Северного потока – 2» Актер Милош Бикович прокомментировал получение российского гражданства Российский модуль МКС просверлят для остановки утечки воздуха
    Путин заявил о желании Запада ослабить Россию Биткоин вновь вырос после обвала Названо число исчезнувших за два года политических партий в России Франция выступила за одобрение в ЕС вакцины «Спутник V»
    Путин заявил о бесперспективности санкций против России Эксперт: Решение Amnesty International испугало сторонников Навального в России В ЮНЕСКО назвали число не получивших ни одной дозы вакцины стран Названа дата освобождения «скопинского маньяка» из колонии

    строительство газопровода


    В Германии связали «Северный поток – 2» с транзитом газа через Украину

    нестабильная ситуация


    В США рассказали, как учения НАТО чуть не привели к ядерной войне с СССР

    прогноз погоды


    Весна будет наступать позже из-за глобального потепления

    Видео

    Симферопольский аэропорт


    На Украине разъяснили разрешение НАТО летать над Крымом

    «идеи превосходства»


    В США алгебру сочли расизмом

    начальная подготовка


    Болгары оценили «приступ патриотизма» и высказались о войне с Россией

    великая отечественная


    Как командование Красной армии выиграло «битву с велосипедами»

    глобальный подход


    Игорь Мальцев: Эта зима доказала бессмысленность зеленой энергетики

    новый законопроект


    Андрей Сорокин: Как победить мертвого Гитлера

    Северный поток – 2


    Олег Хавич: Варшава и Киев берут Джо Байдена «на слабо»

    на ваш взгляд


    Каким праздником для вас в первую очередь является День защитников Отечества 23 февраля?

    железный Феликс


    Петр Акопов: Может ли Андропов заменить Дзержинского

    Как спасти советские монументы в Прибалтике

    Монумент советским солдатам – как бельмо в глазу для латвийских националистов    24 февраля 2021, 20:15
    Фото: TOMS KALNINS/ЕРА/ТАСС
    Текст: Валентин Жуков

    Новый акт вандализма против монумента советским воинам произошел в Латвии – уничтожен надгробный памятник-пушка, стоявший на братской могиле. Угроза нависла и над главным подобным памятником в Латвии, монументом Освободителям Риги. Руководство Латвии ищет законный способ снести этот монумент. Может ли Россия защитить захоронения и памятники советского времени?

    В МИД России сообщили, что ведомство пытается договориться с некоторыми зарубежными странами по уточнению соглашений о советских воинских захоронениях. В частности, такие переговоры ведутся с представителями Латвии.

    Замдиректора консульского департамента МИД РФ Алексей Уткин говорит, что российская сторона хотела бы получить некоторые монументы и землю под ними в свою собственность. Легко догадаться, что речь идет о последней отчаянной попытке спасти монумент Освободителям Риги, у которого ежегодно собираются 9 мая десятки тысяч латвийских русских и на который давно уже точат зубы местные националисты.

    Ненавистный монумент

    Алексей Уткин поясняет, что поскольку понятие «воинское захоронение» в российском и зарубежном законодательствах может существенно отличаться, для их защиты каждый раз приходится действовать, исходя из конкретной ситуации. «Что касается вопросов урегулирования статуса воинских памятников, то, к сожалению, на международном уровне они не улажены. Каждый мемориальный объект такого рода требует индивидуального подхода», – пояснил дипломат.

    Он также отметил, что советские монументы, находящиеся вне братских кладбищ, в некоторых государствах вызывают бешеную ярость тамошних националистов. Поэтому РФ рассчитывает усовершенствовать действующую нормативно-правовую базу, необходимую для их защиты. «Исходим из того, что наиболее совершенной формой защиты памятников является передача их и соответствующих земельных участков в собственность Российской Федерации», – сказал Уткин. Он, впрочем, признал, что пока у РФ в собственности за рубежом есть только один мемориал – и надеяться на конструктивный подход «зарубежных партнеров» в этом вопросе очень сложно.

    Если говорить конкретно о Латвии, то особую озабоченность Москвы вызывает дальнейшая судьба монумента, установленного в честь освободителей Риги, вышвырнувших из города нацистов в 1944-м. Памятник, о котором идет речь, является главным украшением парка Победы в рижском Задвинье (Пардаугаве). В 1985 году здесь возвели величественный мемориальный комплекс: он состоит из 79-метровой стелы и располагающихся по ее бокам скульптурных изображений Родины-матери и воинов-победителей.

    Раздражение, вызываемое у официальных кругов Латвии этим монументом, объяснимо – уж слишком он не вписывается в рамки нынешней государственной идеологии. Каждый год 9 мая здесь собираются празднующие Победу люди. Поскольку в Латвии события 1945 года считаются началом «второй оккупации», власти относятся к дате Дня Победы строго отрицательно.

    Однако еще до того, как о желательности сноса монумента заговорили респектабельные политики, задачу его ликвидации попытались взять на себя экстремисты. В ночь на 7 июня 1998 года у стелы громыхнуло – то была уже третья попытка подрыва памятника. Особую драматичность данному теракту придала гибель двух подрывников, не успевших отбежать подальше от собственной адской машины. Одно ухо плюс фрагмент ноги потом нашли на расстоянии нескольких десятков метров. Документы погибших, оставленные ими в машине, уцелели. Позже работники генпрокуратуры объявили, что злоумышленники изготовили из бытовых химикатов 70 килограммов взрывчатки. Взрыв оказался преждевременным из-за китайского дистанционного пульта, коротнувшего от тряски при ходьбе...

    Какое-то время «побегав», на скамье подсудимых оказались два идейных лидера подрывников – радикальные латышские националисты Игорс Шишкинс и Вилис Лининьш, называвшие себя «борцами с жидами, предателями и оккупантами». Оба получили небольшие тюремные сроки.

    «Народная воля»

    В 2012 году о «ненужности» монумента заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс (ныне депутат Европарламента). По его словам, «так называемый памятник Победы» в Риге с моральной точки зрения заслуживает сноса – хотя, как признал министр, это повлекло бы множество опасных последствий. Пабрикс подчеркнул: «Празднование 9 Мая в том виде, как это происходит в Риге, задевает и меня. Цель большинства участников данного мероприятия состоит не в том, чтоб помянуть жертв Второй мировой войны, а в том, чтобы удержать нас в геополитический сфере, переставшей существовать двадцать лет назад».

    Тогда же, в 2012 году, граждане Латвии Робертс Крастиньш, Эмилс Гайлис и Марис Рукс образовали инициативную группу и начали сбор подписей за то, чтобы убрать памятник Освободителям из Задвинья. Через год с небольшим они сумели набрать автографы свыше десяти тысяч сторонников своего мнения и подали на рассмотрение в парламент соответствующий законопроект. 

    Однако представитель министерства иностранных дел Карлис Эйхенбаумс напомнил, что уничтожение монумента вошло бы в противоречие с латвийско-российским соглашением, заключенным 30 апреля 1994 года.

    Данный договор предусматривает, что Латвия обеспечивает уход, благоустройство и сохранение мемориальных сооружений и мест массовых солдатских захоронений на своей территории. Аналогично и Россия заботится о мемориальных сооружениях и местах захоронения латвийских граждан, погибших в результате войн и репрессий на территории РФ. Наконец свое слово высказал тогдашний глава правительства Латвии Валдис Домбровскис. Премьер усомнился в том, что идея сноса памятника поспособствует сплоченности общества – и монумент оставили в покое. Но, как оказалось, лишь на время.

    Несколько лет назад житель Латвии Угис Полис разместил на портале общественных инициатив Manabalss.lv предложение о сносе этого памятника. Полиса, по его словам, очень беспокоит, что «один из символов, напоминающих латышскому народу об огромном страдании из-за советской оккупации, по-прежнему находится в сердце Латвии, в Риге». Согласно латвийским законам, любое предложение, набравшее на сайте Manabalss.lv 10 тысяч цифровых подписей, попадает на рассмотрение в Сейм. Инициатива Полиса набрала 10 тыс. подписей в марте 2019 года.

    Председатель парламентской комиссии по иностранным делам Рихард Колс предложил в одностороннем порядке денонсировать в договоре с Россией от 1994 года статью об охране мемориальных построек. Сотрудник латвийского министерства иностранных дел Янис Бекерис заявил, что если Сейм все же решит снести памятник, то следовало бы предварительно получить согласие России – в противном случае это может привести к «крайне негативным последствиям». Также и глава министерства Эдгар Ринкевич в ходе беседы с газетой Diena заявил, что хотя конкретно данный монумент и не упоминается ни в одном российско-латвийском договоре, в 1997 году, когда впервые предпринимались попытки инициировать его снос, между МИД РФ и Ригой состоялся интенсивный обмен нотами. В этой дипломатической переписке обе стороны подтвердили, что мемориал является охраняемым в понимании договора от 1994 года.

    Другие чиновники предлагают некие, с их точки зрения, «компромиссные варианты». Советник президента Левитса по вопросам исторической памяти Юргис Клотиньш предложил разместить возле памятника Освободителям «разъясняющие» таблички. «Должно быть написано реальное пояснение ситуации: что выбитые на памятнике годы «1941-1945» не являются правдивыми. Вместо них нужно было выбить трагическую для латышского народа дату 23 августа 1939 года (дата подписания пакта Молотова – Риббентропа). Вероятно, поясняющие таблички можно оформить как объект-филиал Музея оккупации», – предложил Клотиньш.

    «Единственный проверенный способ»

    До какого-то момента гарантией безопасности памятника служил тот факт, что Ригой управляла партия «Согласие», возглавляемая Нилом Ушаковым. Поскольку за «Согласие» голосуют главным образом русскоязычные, Ушаков сам ежегодно приезжал 9 мая к монументу и возлагал там цветы. Однако в 2019-м из кресла мэра, предварительно обвинив его в коррупции, вышвырнули сначала самого Ушакова, а годом позже, путем досрочных выборов, «Согласие» в латвийской столице «слили» в оппозицию.

    Теперь Ригой управляет конгломерат «правильных» латышских партий. Для них монумент – как бельмо на глазу. Они охотно бы его снесли, тем более что опыт есть – за последние годы в Латвии уже демонтировали несколько памятников советским воинам, чудом пережившим советские годы.

    Публицист Илья Козырев отметил, что исход внеочередных выборов 2020 года в Риге оказался ожидаемым. «Латышские партии за время, оставшееся до парламентских выборов 2022 года, должны будут снискать симпатии своего латышского избирателя. Для этого у них есть единственный проверенный способ – атака на нас. Поскольку русское образование уже уничтожено, у латышских партий для атаки остаются только две значимые цели – русские детские сады и День Победы с памятником Освободителям... Следует ожидать, что как минимум одна из этих целей к 2022 году будет успешно уничтожена», – написал Козырев в августе 2020 года. 

    Одним словом, судьба монумента Освободителям внушает глубокую тревогу. В декабре 2019-го депутат Сейма от праворадикальной партии «Национальный блок» Эдвин Шноре предсказал: «Латышей этот памятник не может оставить равнодушными – и именно поэтому медленно, но верно движется процесс по сносу данного символа оккупации. Я сомневаюсь, что нынешний Сейм примет решение о его сносе. Но понятно, что этот «памятник» – лишь временная архитектура».

    Очередные парламентские выборы состоятся в Латвии в 2022 году. Но если следующий созыв парламента действительно решится демонтировать монумент, это может обернуться самыми негативными последствиями. У всех в памяти «Бронзовая ночь» в Таллине 2007 года. В Риге многие тоже наверняка не захотят безропотно смотреть как сносят памятник, к которому они ходят с цветами.

    Возможно, что нежелательный монумент попытались бы «зачистить» еще до парламентских выборов – но вмешалась пандемия коронавируса, заставившая власти сосредоточить все усилия на борьбе с COVID-19. Население и так скрипит зубами от ярости от многомесячного карантина, введенного зимой комендантского часа, многочисленных ограничений, зачастую оборачивающихся штрафами. Зажигать в таких условиях пламя конфликта, который несомненно бы возгорелся в случае сноса памятника, власти не решились. Пока. Пройдет немного времени – и ненавистный монумент постараются убрать.

    А 24 февраля ветераны и русские общественники Екабпилса обнаружили, что исчез самый известный советский памятник, установленный на воинской братской могиле в самом центре латвийского города Екабпилс. Там долгие годы стоял мемориал, центральным элементом которого служило артиллерийское орудие времен войны. «Вчера по случаю праздника, Дня Советской армии, мы возложили цветы на мемориал, где установлен памятник-пушка. А сегодня утром мы обнаружили, что памятник уничтожен», – сообщила общественница Лидия Аносова. По ее словам, возложенные 23 февраля цветы оказались разбросаны, постамент разрушен, видны следы трактора. Общественники связались с коммунальными службами города, написали заявление в полицию. Но судьба пушки на данный момент неизвестна, равно как и то, кто совершил этот акт вандализма. На месте происшествия работает полиция.

    Отметим, что памятник-пушка на улице Ригас в Екабпилсе (в той части, которая раньше была городом Крустпилсом) был установлен на братской могиле, в которой похоронены гвардии генерал-майор Сергей Петрович Куприянов, гвардии полковник Гавриил Куприянович Шарикалов и полковник Сахабутдин Гуляутдинович Газеев. Все трое погибли при освобождении Екабпилса в августе 1944 года.

    Ранее националисты неоднократно требовали демонтировать пушку, городское руководство тоже выражало недовольство этим объектом. «Если бы это было только в компетенции муниципалитета, то пушка давно была бы перенесена из центральной части города. Однако самоуправление не может этого сделать, так как содержание захоронений и мемориалов воинов, погибших в годы Второй мировой войны, регулирует международный договор между Латвией и Российской Федерацией», – говорил в марте 2019-го мэр Екабпилса Райвис Рагайнис. Ну что ж, несмотря на публичную сдержанность латвийских властей, их пожелания, по сути, выполняют латвийские экстремисты...


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •