Как спасти советские монументы в Прибалтике

Новый акт вандализма против монумента советским воинам произошел в Латвии – уничтожен надгробный памятник-пушка, стоявший на братской могиле. Угроза нависла и над главным подобным памятником в Латвии, монументом Освободителям Риги. Руководство Латвии ищет законный способ снести этот монумент. Может ли Россия защитить захоронения и памятники советского времени?

В МИД России сообщили, что ведомство пытается договориться с некоторыми зарубежными странами по уточнению соглашений о советских воинских захоронениях. В частности, такие переговоры ведутся с представителями Латвии.

Замдиректора консульского департамента МИД РФ Алексей Уткин говорит, что российская сторона хотела бы получить некоторые монументы и землю под ними в свою собственность. Легко догадаться, что речь идет о последней отчаянной попытке спасти монумент Освободителям Риги, у которого ежегодно собираются 9 мая десятки тысяч латвийских русских и на который давно уже точат зубы местные националисты.

Ненавистный монумент

Алексей Уткин поясняет, что поскольку понятие «воинское захоронение» в российском и зарубежном законодательствах может существенно отличаться, для их защиты каждый раз приходится действовать, исходя из конкретной ситуации. «Что касается вопросов урегулирования статуса воинских памятников, то, к сожалению, на международном уровне они не улажены. Каждый мемориальный объект такого рода требует индивидуального подхода», – пояснил дипломат.

Он также отметил, что советские монументы, находящиеся вне братских кладбищ, в некоторых государствах вызывают бешеную ярость тамошних националистов. Поэтому РФ рассчитывает усовершенствовать действующую нормативно-правовую базу, необходимую для их защиты. «Исходим из того, что наиболее совершенной формой защиты памятников является передача их и соответствующих земельных участков в собственность Российской Федерации», – сказал Уткин. Он, впрочем, признал, что пока у РФ в собственности за рубежом есть только один мемориал – и надеяться на конструктивный подход «зарубежных партнеров» в этом вопросе очень сложно.

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Если говорить конкретно о Латвии, то особую озабоченность Москвы вызывает дальнейшая судьба монумента, установленного в честь освободителей Риги, вышвырнувших из города нацистов в 1944-м. Памятник, о котором идет речь, является главным украшением парка Победы в рижском Задвинье (Пардаугаве). В 1985 году здесь возвели величественный мемориальный комплекс: он состоит из 79-метровой стелы и располагающихся по ее бокам скульптурных изображений Родины-матери и воинов-победителей.

Раздражение, вызываемое у официальных кругов Латвии этим монументом, объяснимо – уж слишком он не вписывается в рамки нынешней государственной идеологии. Каждый год 9 мая здесь собираются празднующие Победу люди. Поскольку в Латвии события 1945 года считаются началом «второй оккупации», власти относятся к дате Дня Победы строго отрицательно.

Однако еще до того, как о желательности сноса монумента заговорили респектабельные политики, задачу его ликвидации попытались взять на себя экстремисты. В ночь на 7 июня 1998 года у стелы громыхнуло – то была уже третья попытка подрыва памятника. Особую драматичность данному теракту придала гибель двух подрывников, не успевших отбежать подальше от собственной адской машины. Одно ухо плюс фрагмент ноги потом нашли на расстоянии нескольких десятков метров. Документы погибших, оставленные ими в машине, уцелели. Позже работники генпрокуратуры объявили, что злоумышленники изготовили из бытовых химикатов 70 килограммов взрывчатки. Взрыв оказался преждевременным из-за китайского дистанционного пульта, коротнувшего от тряски при ходьбе...

Какое-то время «побегав», на скамье подсудимых оказались два идейных лидера подрывников – радикальные латышские националисты Игорс Шишкинс и Вилис Лининьш, называвшие себя «борцами с жидами, предателями и оккупантами». Оба получили небольшие тюремные сроки.

«Народная воля»

В 2012 году о «ненужности» монумента заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс (ныне депутат Европарламента). По его словам, «так называемый памятник Победы» в Риге с моральной точки зрения заслуживает сноса – хотя, как признал министр, это повлекло бы множество опасных последствий. Пабрикс подчеркнул: «Празднование 9 Мая в том виде, как это происходит в Риге, задевает и меня. Цель большинства участников данного мероприятия состоит не в том, чтоб помянуть жертв Второй мировой войны, а в том, чтобы удержать нас в геополитический сфере, переставшей существовать двадцать лет назад».

Тогда же, в 2012 году, граждане Латвии Робертс Крастиньш, Эмилс Гайлис и Марис Рукс образовали инициативную группу и начали сбор подписей за то, чтобы убрать памятник Освободителям из Задвинья. Через год с небольшим они сумели набрать автографы свыше десяти тысяч сторонников своего мнения и подали на рассмотрение в парламент соответствующий законопроект.

Однако представитель министерства иностранных дел Карлис Эйхенбаумс напомнил, что уничтожение монумента вошло бы в противоречие с латвийско-российским соглашением, заключенным 30 апреля 1994 года.

Данный договор предусматривает, что Латвия обеспечивает уход, благоустройство и сохранение мемориальных сооружений и мест массовых солдатских захоронений на своей территории. Аналогично и Россия заботится о мемориальных сооружениях и местах захоронения латвийских граждан, погибших в результате войн и репрессий на территории РФ. Наконец свое слово высказал тогдашний глава правительства Латвии Валдис Домбровскис. Премьер усомнился в том, что идея сноса памятника поспособствует сплоченности общества – и монумент оставили в покое. Но, как оказалось, лишь на время.

Несколько лет назад житель Латвии Угис Полис разместил на портале общественных инициатив Manabalss.lv предложение о сносе этого памятника. Полиса, по его словам, очень беспокоит, что «один из символов, напоминающих латышскому народу об огромном страдании из-за советской оккупации, по-прежнему находится в сердце Латвии, в Риге». Согласно латвийским законам, любое предложение, набравшее на сайте Manabalss.lv 10 тысяч цифровых подписей, попадает на рассмотрение в Сейм. Инициатива Полиса набрала 10 тыс. подписей в марте 2019 года.

Председатель парламентской комиссии по иностранным делам Рихард Колс предложил в одностороннем порядке денонсировать в договоре с Россией от 1994 года статью об охране мемориальных построек. Сотрудник латвийского министерства иностранных дел Янис Бекерис заявил, что если Сейм все же решит снести памятник, то следовало бы предварительно получить согласие России – в противном случае это может привести к «крайне негативным последствиям». Также и глава министерства Эдгар Ринкевич в ходе беседы с газетой Diena заявил, что хотя конкретно данный монумент и не упоминается ни в одном российско-латвийском договоре, в 1997 году, когда впервые предпринимались попытки инициировать его снос, между МИД РФ и Ригой состоялся интенсивный обмен нотами. В этой дипломатической переписке обе стороны подтвердили, что мемориал является охраняемым в понимании договора от 1994 года.

Другие чиновники предлагают некие, с их точки зрения, «компромиссные варианты». Советник президента Левитса по вопросам исторической памяти Юргис Клотиньш предложил разместить возле памятника Освободителям «разъясняющие» таблички. «Должно быть написано реальное пояснение ситуации: что выбитые на памятнике годы «1941-1945» не являются правдивыми. Вместо них нужно было выбить трагическую для латышского народа дату 23 августа 1939 года (дата подписания пакта Молотова – Риббентропа). Вероятно, поясняющие таблички можно оформить как объект-филиал Музея оккупации», – предложил Клотиньш.

«Единственный проверенный способ»

До какого-то момента гарантией безопасности памятника служил тот факт, что Ригой управляла партия «Согласие», возглавляемая Нилом Ушаковым. Поскольку за «Согласие» голосуют главным образом русскоязычные, Ушаков сам ежегодно приезжал 9 мая к монументу и возлагал там цветы. Однако в 2019-м из кресла мэра, предварительно обвинив его в коррупции, вышвырнули сначала самого Ушакова, а годом позже, путем досрочных выборов, «Согласие» в латвийской столице «слили» в оппозицию.

Теперь Ригой управляет конгломерат «правильных» латышских партий. Для них монумент – как бельмо на глазу. Они охотно бы его снесли, тем более что опыт есть – за последние годы в Латвии уже демонтировали несколько памятников советским воинам, чудом пережившим советские годы.

Публицист Илья Козырев отметил, что исход внеочередных выборов 2020 года в Риге оказался ожидаемым. «Латышские партии за время, оставшееся до парламентских выборов 2022 года, должны будут снискать симпатии своего латышского избирателя. Для этого у них есть единственный проверенный способ – атака на нас. Поскольку русское образование уже уничтожено, у латышских партий для атаки остаются только две значимые цели – русские детские сады и День Победы с памятником Освободителям... Следует ожидать, что как минимум одна из этих целей к 2022 году будет успешно уничтожена», – написал Козырев в августе 2020 года.

Одним словом, судьба монумента Освободителям внушает глубокую тревогу. В декабре 2019-го депутат Сейма от праворадикальной партии «Национальный блок» Эдвин Шноре предсказал: «Латышей этот памятник не может оставить равнодушными – и именно поэтому медленно, но верно движется процесс по сносу данного символа оккупации. Я сомневаюсь, что нынешний Сейм примет решение о его сносе. Но понятно, что этот «памятник» – лишь временная архитектура».

Очередные парламентские выборы состоятся в Латвии в 2022 году. Но если следующий созыв парламента действительно решится демонтировать монумент, это может обернуться самыми негативными последствиями. У всех в памяти «Бронзовая ночь» в Таллине 2007 года. В Риге многие тоже наверняка не захотят безропотно смотреть как сносят памятник, к которому они ходят с цветами.

Возможно, что нежелательный монумент попытались бы «зачистить» еще до парламентских выборов – но вмешалась пандемия коронавируса, заставившая власти сосредоточить все усилия на борьбе с COVID-19. Население и так скрипит зубами от ярости от многомесячного карантина, введенного зимой комендантского часа, многочисленных ограничений, зачастую оборачивающихся штрафами. Зажигать в таких условиях пламя конфликта, который несомненно бы возгорелся в случае сноса памятника, власти не решились. Пока. Пройдет немного времени – и ненавистный монумент постараются убрать.

А 24 февраля ветераны и русские общественники Екабпилса обнаружили, что исчез самый известный советский памятник, установленный на воинской братской могиле в самом центре латвийского города Екабпилс. Там долгие годы стоял мемориал, центральным элементом которого служило артиллерийское орудие времен войны. «Вчера по случаю праздника, Дня Советской армии, мы возложили цветы на мемориал, где установлен памятник-пушка. А сегодня утром мы обнаружили, что памятник уничтожен», – сообщила общественница Лидия Аносова. По ее словам, возложенные 23 февраля цветы оказались разбросаны, постамент разрушен, видны следы трактора. Общественники связались с коммунальными службами города, написали заявление в полицию. Но судьба пушки на данный момент неизвестна, равно как и то, кто совершил этот акт вандализма. На месте происшествия работает полиция.

Отметим, что памятник-пушка на улице Ригас в Екабпилсе (в той части, которая раньше была городом Крустпилсом) был установлен на братской могиле, в которой похоронены гвардии генерал-майор Сергей Петрович Куприянов, гвардии полковник Гавриил Куприянович Шарикалов и полковник Сахабутдин Гуляутдинович Газеев. Все трое погибли при освобождении Екабпилса в августе 1944 года.

Ранее националисты неоднократно требовали демонтировать пушку, городское руководство тоже выражало недовольство этим объектом. «Если бы это было только в компетенции муниципалитета, то пушка давно была бы перенесена из центральной части города. Однако самоуправление не может этого сделать, так как содержание захоронений и мемориалов воинов, погибших в годы Второй мировой войны, регулирует международный договор между Латвией и Российской Федерацией», – говорил в марте 2019-го мэр Екабпилса Райвис Рагайнис. Ну что ж, несмотря на публичную сдержанность латвийских властей, их пожелания, по сути, выполняют латвийские экстремисты...