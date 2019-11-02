Русский союз Латвии призвал вводить санкции за снос советских памятников

Россия должна более жестко реагировать на уничтожение советских памятников в Латвии, например, вводить персональные санкции против руководителей латвийских регионов, заявил сопредседатель Русского союза Латвии Мирослав Митрофанов.

По мнению политика, первым претендентом на такого рода ограничения должен стать мэр Риги Олег Буров, который не помешал ликвидировать памятник советским героям-подводникам, передает РИА «Новости».

«Тайное уничтожение памятника советским подводникам – это не есть прелюдия к тайному сносу Монумента освободителям в Риге. Масштабы не те. Огромный мемориал, созданный из прочного железобетона невозможно демонтировать за одну ночь и даже за одну неделю», – считает Митрофанов.

По его словам, произошедшее с памятником героям-подводникам – это «толстый намек руководителям других самоуправлений, на территории которых находятся советские или русские имперские памятники небольшого размера».

Посольство России в Латвии осудило снос памятника. В дипмиссии отметили, что монумент был защищен договором между странами, однако его проигнорировали.

Ранее сообщалось, что памятник героям-подводникам Балтики, который был установлен на территории бывшей Рижской военно-морской базы, демонтировали ночью. Жители района заметили пропажу только утром.

До этого в эстонском поселке Таэбла снесли памятник павшим советским воинам, установленный на братской могиле.

Газета ВЗГЛЯД писала о памятнике Освободителям Риги, который оказался под угрозой сноса.