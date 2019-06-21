Судьба памятника советским солдатам в Латвии повисла на волоске

Один из важнейших для русских жителей Латвии монументов оказался под угрозой сноса. Именно рядом с ним десятки тысяч русских рижан ежегодно празднуют День Победы. Однако теперь латышские националисты довели до парламента петицию с требованием сноса советского памятника Освободителям Риги. Монумент находится под охраной межгосударственного соглашения - но сработает ли оно?

За последние годы националисты поднимали вопрос о сносе монумента неоднократно. Пока столицу Латвии возглавлял с 2009-го по 2019 год глава партии «Согласие» Нил Ушаков, он эти угрозы от памятника отводил – прекрасно понимая, что его снос чреват самыми мрачными последствиями для города.

Но в нынешнем году латышская правящая коалиция отстранила Ушакова от власти – воспользовавшись в качестве повода выявленными случаями коррупции среди его подчиненных. Среди депутатов самоуправления воцарились ссоры и сумятица – и вот уже 20 июня большинством их голосов был снят с поста мэра и преемник Ушакова Дайнис Турлайс, зарекомендовавший себя противником националистических крайностей.

Несколько месяцев назад националистический активист Угис Полис сообщил, что его предложение о сносе монумента освободителям Риги, размещенное на портале общественных инициатив Manabalss.lv, собрало десять тысяч подписей. Согласно латвийским законам, инициатива, набравшая на этом портале свыше десяти тысяч голосов, должна быть рассмотрена в парламенте. Полиса, по его словам, беспокоит, что «один из символов, напоминающих латышскому народу об огромном страдании из-за советской оккупации, по-прежнему находится в сердце Латвии, в Риге». Националист предлагает привлечь к сносу ненавистного мемориала либо взрывников латвийской армии, либо строительную компанию, специализирующуюся на демонтаже крупных объектов.

Угроза монументу в Риге вполне реальна – доказательством чему пример из недавнего прошлого. В августе 2016-го в маленьком латвийском прибрежном городке Лимбажи снесли с помощью экскаватора стоявший там памятник погибшим советским морякам. В Лимбажах живет слишком мало русских и некому было подняться на защиту монумента… Однако в Риге русских как раз таки проживает очень много, и потому монумент в Риге трогать до последнего момента опасались.

Защитники памятника говорят, что он находится под защитой подписанного в 1994 году российско-латвийского соглашения по вопросам социальной защищенности военных пенсионеров Российской Федерации и членов их семей. В статье 13-й этого соглашения указано, что «латвийская сторона обеспечивает уход, благоустройство и сохранность мемориальных сооружений». Однако депутат Сейма от праворадикального Национального блока Эдви Шноре указывает, что документ не содержит разъяснения: что именно понимается под «мемориальными сооружениями»? По его мнению, соглашение можно трактовать так, что имеются в виду лишь те мемориальные сооружения, которые установлены на кладбищах, в местах захоронений: надгробные памятники и так далее.

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В 2007 году был заключен ещё один договор – «Соглашение о статусе латвийских захоронений на территории РФ и российских захоронений на территории Латвийской Республики». И под «мемориальными сооружениями» в нём подразумеваются именно те, что устанавливают в местах захоронений. При добрососедских отношениях между странами эти шероховатости не имели бы значения, но нынешние латвийско-российские отношения добрососедскими никак не назовешь.

«В отличие от "ястреба" Шноре, "голубь" Эдгар Ринкевич, возглавляющий МИД Латвии, считает, что памятник находится под защитой соглашения 1994 года и сносить его нельзя. Но мы эту лукавую схему видели в работе уже много раз. Радикальные националисты выдвигают очередную антирусскую инициативу, умеренные им возражают, но при этом исподтишка подмигивают: молодежь, остыньте, ещё не пришло время… А спустя несколько лет радикалы и умеренные дружно голосуют за ту же инициативу», – констатирует русский общественный активист Владимир Линдерман.

Действительно, именно так и протекало например, проталкивание законопроекта об окончательном упразднении русских школ.

Снести или только переименовать?

Минувшей весной лидер партии «Русский союз Латвии» Татьяна Жданок разместила на портале Manabalss.lv петицию «О защите памятников борцам с нацизмом». За несколько суток она собрала почти 20 тыс. подписей (нацики свои 10 тыс. автографов собирали полтора года).

Текст петиции гласит: «Сейчас в публичном пространстве всё громче звучат призывы снести памятники борцам с нацизмом. Эти призывы способствуют расколу общества и угрожают единству Европы в её чествовании борцов с нацизмом. Латвия должна быть едина с остальной Европой и гарантировать законом сохранение памятников победителям нацизма. Мы призываем Сейм разработать закон о защите памятников и мемориалов и включить в него раздел о сохранении памятников победителям нацизма. Такие памятники установлены во всех районах Латвии. В закон следует включить список охраняемых памятников борцам с нацизмом».

Тем не менее, Сейм Латвии инициативу Полиса решил передать на рассмотрение в комиссии, а петицию Жданок сразу же отверг. «Ошибся я, предположив, что Сейм не поддержит петицию свихнувшихся на русофобии 10822 граждан, требующих снести Памятник советским воинам в Риге. Депутаты поддержали: 45 голосов за снос, 30 – против. Петиция передана в комиссию, которая разработает соответствующий законопроект. Складывается так, что нам предстоит защищать памятник, возможно, и физически», – предупреждает Линдерман.

Стоит, впрочем, отметить, что не все депутаты правящих партий единодушны во мнении, что памятник надо сносить. Так, парламентарий Артусс Кайминьш (партия «Кому принадлежит государство») считает, что монумент следует не взрывать, а переименовать его в «мемориал памяти о советской оккупации». Депутат Андрис Скриде («Развитию/За!») предложил не только изменить название монумента, но и устроить в его подземных помещениях «интерактивный музей оккупации».

Через несколько дней стало известно, что комиссия Сейма Латвии по иностранным делам планирует создать рабочую группу по изучению вопроса о возможном демонтаже памятника. Возглавить ее решили поручить депутату от Нацблока Янису Домбраве, пользующемуся известностью одного из наиболее радикальных русофобов латвийской политики. Заседание комиссии по иностранным делам, на котором рассматривался вопрос о создании рабочей группы, состоялось утром 19 июня – причем, прессе разрешили присутствовать лишь в течение первых тридцати минут. Депутаты выразили опасение, что открытое обсуждение вопроса о памятнике подбросит дров в топку «российской пропаганды». Соответственно, вопрос о том, действительно станут ли создавать рабочую группу и что будет происходить на ее дебатах – все это для общественности остается пока неизвестным.

МИД России высказал свое крайнее беспокойство относительно судьбы памятника в Риге. Правда, депутат Сейма Николай Кабанов («Согласие») пишет на страницах рижской газеты «Сегодня», что начало рассмотрения коллективного заявления отнюдь не означает, что мемориалу угрожает немедленный снос. «Сейм постановил передать сию агрессивно-инфантильную затею на рассмотрение двух комиссий – по иностранным делам и по образованию, науке и культуре. Ваш автор, работающий в первой комиссии, осведомлен о графике ее работы – до завершения сессии "памятная" тема в повестках дня не значится; в период летнего перерыва пленарных заседаний комиссия будет собираться, но по другим вопросам», – отмечает Кабанов.

Голоса здравомыслия

Весьма важной, по словам Николая Кабанова, является, в данном случае, позиция внешнеполитического ведомства. «Думается, МИД Латвийской Республики осознает все негативные последствия, которые может иметь угроза памятнику – как для отношений с Россией, так и для межэтнического статус-кво у нас в стране. Последнее, разумеется, также не может не сказываться на образе Латвии. Если сносу памятника в дальнейшем будут способствовать всерьез, то результаты будут во столько же раз разрушительнее, во сколько монумент в Задвинье больше Бронзового солдата в Таллине», – предрекает Николай Кабанов.

И МИД сказал свое слово. Представитель министерства Янис Бекерис заявил, что если Сейм Латвии примет решение снести памятник, то «юридически корректно» это можно будет сделать, только получив согласие России в ходе дипломатических переговоров. В противном случае это может привести, по его словам, к «крайне негативным последствиям».

Министерство иностранных дел отмечает, что в течение двадцати пяти лет позиция Латвии остается неизменной: памятник защищается договором. «В договоре между Латвией и Россией, правда, конкретно этот монумент не назван, однако вся предыдущая дипломатическая практика и переписка указывает, что субъектом этого соглашения является именно памятник Освободителям», – подчеркивает МИД.

Также и глава министерства Эдгар Ринкевич побеседовал о памятнике с газетой Diena. Он подчеркнул, что хотя конкретно данный монумент и не упоминается ни в одном российско-латвийском договоре, в 1997 году, когда впервые предпринимались попытки инициировать его снос, между МИД РФ и Ригой состоялся интенсивный обмен нотами. В этой дипломатической переписке обе стороны подтвердили, что мемориал является охраняемым в понимании договора от 1994 года. Однако, все же не факт, что мнение МИДа станет по этому вопросу решающим.

Тем временем, соплеменники затравили в интернете латышского журналиста Сандриса Точса, осмелившегося написать, что памятник лучше оставить в покое. «Есть люди, которые провоцируют войну. И войне нужна ненависть. Отсюда и инициатива о сносе памятника Победы», – предупредил Точс, вызвав шквал критики в свой адрес. «Этот памятник нужно было снести уже давно. Может быть, наконец это и сделают, чтобы латыши на своей земле не чувствовали дискомфорта», – пишут латыши, утверждая, что «этому клоунскому столбу нет тут места и точка».

Впрочем, так считают не все. «Процент зомбированных среди латышей не меньше, чем в рядах активистов ИГИЛ*... Смотрел, как исламисты взрывают храмы и охраняемые памятники... Не справившись с сегодняшним днем, кучка отмороженных зомби сражается со вчерашним... Управлять среднестатистическим латышом так же просто, как цепной собакой», – комментирует пользователь соцсетей Марис. «Памятники нельзя сносить, пусть они остаются как часть нашей историю. Люди, которые призывают к сносу, явно потеряли рассудок», – подхватывает Майя.

Прислушаются ли власти Латвии к голосам здравомыслия? Неужели их ничему не научил пример соседской Эстонии с ее «бронзовыми ночами»?