Судьба памятника советским солдатам в Латвии повисла на волоске

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21 июня, пятница  |  Последнее обновление — 17:14  |  vz.ru
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Владимир Путин разъяснил парадоксальную ситуацию с доходами населения. Когда, с одной стороны, зарплаты и социальные выплаты увеличиваются, а с другой – реальные доходы населения падают. Одна из причин такого положения дел в закредитованности россиян. Не выйдет ли этот пузырь боком всей российской экономике? Подробности...
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Почему Кудрин дрейфует в сторону Глазьева

Алексей Кудрин изменил взгляд на финансовую политикуФото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Владимир Путин традиционно ломает представления политизированной публики о том, как надо. В ходе прямой линии он не стал никого публично наказывать. Наоборот, Путин все время брал ответственность на себя, подавая тем самым пример всем российским чиновникам. С неожиданной стороны показал себя и нынешний глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Подробности...
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Выполнить поручение Путина об ополченцах будет непросто

К Владимиру Путину обратились с просьбой жители дагестанского села БотлихФото: RT на русском/Youtube
Президент РФ поручил правительству приравнять дагестанских ополченцев к ветеранам боевых действий. Справедливость такого шага не вызывает вопросов, тем более что грядет 20-летняя годовщина со дня вторжения басаевцев в Дагестан. Но проблема с предоставлением статуса ветерана боевых действий гораздо глубже и сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Подробности...
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Зеленский рискует остаться бессильным президентом

Кандидатов в депутаты от партии Зеленского буквально набирали по объявлениюФото: Zuma/ТАСС
До голосования за новых депутатов Верховной рады остался всего месяц. Его досрочное проведение принципиально важно для президента Зеленского, переживающего «медовый месяц» в отношениях с избирателями. Но есть ли у главы государства шансы повторить свой успех на парламентских выборах, от которых полностью зависит его политическая дееспособность? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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О чем я говорил с Путиным

Борис Акимов, создатель фермерского кооператива LavkaLavka
На прямую линию президента я попал, в общем-то, случайно. А вот вопрос задал совсем не случайный. Я уверен, что региональные продуктовые (и не только) бренды – это то, что даст мощный импульс к развитию малых территорий. Ведь еда – не просто еда, а способ изменить все вокруг. Подробности...
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Это не молодежь – не та, это вы – не те

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Можно сколько угодно оттачивать свое остроумие по поводу «безмозглых блогеров-малолеток», но это ничуть не изменит того, что миллионы подписчиков Кати Адушкиной наши сограждане. И государство правильно делает, что пытается их слышать. Подробности...
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Персидская ловушка для Трампа

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Президент США не просто выдвинулся на второй срок, но и проходит сейчас одну из самых серьезных за все время президентства проверок на профпригодность. От того, начнет ли он войну с Ираном, зависит не только его политическая судьба. Подробности...
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            Судьба памятника советским солдатам в Латвии повисла на волоске

            Монумент освободителям Риги приводит в бешенство латышских националистов   21 июня 2019, 16:52
            Фото: Евгений Антонов/ТАСС
            Текст: Андрей Винников

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            Один из важнейших для русских жителей Латвии монументов оказался под угрозой сноса. Именно рядом с ним десятки тысяч русских рижан ежегодно празднуют День Победы. Однако теперь латышские националисты довели до парламента петицию с требованием сноса советского памятника Освободителям Риги. Монумент находится под охраной межгосударственного соглашения - но сработает ли оно?

            За последние годы националисты поднимали вопрос о сносе монумента неоднократно. Пока столицу Латвии возглавлял с 2009-го по 2019 год глава партии «Согласие» Нил Ушаков, он эти угрозы от памятника отводил – прекрасно понимая, что его снос чреват самыми мрачными последствиями для города.

            Но в нынешнем году латышская правящая коалиция отстранила Ушакова от власти – воспользовавшись в качестве повода выявленными случаями коррупции среди его подчиненных. Среди депутатов самоуправления воцарились ссоры и сумятица – и вот уже 20 июня большинством их голосов был снят с поста мэра и преемник Ушакова Дайнис Турлайс, зарекомендовавший себя противником националистических крайностей.

            Несколько месяцев назад националистический активист Угис Полис сообщил, что его предложение о сносе монумента освободителям Риги, размещенное на портале общественных инициатив Manabalss.lv, собрало десять тысяч подписей. Согласно латвийским законам, инициатива, набравшая на этом портале свыше десяти тысяч голосов, должна быть рассмотрена в парламенте. Полиса, по его словам, беспокоит, что «один из символов, напоминающих латышскому народу об огромном страдании из-за советской оккупации, по-прежнему находится в сердце Латвии, в Риге». Националист предлагает привлечь к сносу ненавистного мемориала либо взрывников латвийской армии, либо строительную компанию, специализирующуюся на демонтаже крупных объектов.

            Угроза монументу в Риге вполне реальна – доказательством чему пример из недавнего прошлого. В августе 2016-го в маленьком латвийском прибрежном городке Лимбажи снесли с помощью экскаватора стоявший там памятник погибшим советским морякам. В Лимбажах живет слишком мало русских и некому было подняться на защиту монумента… Однако в Риге русских как раз таки проживает очень много, и потому монумент в Риге трогать до последнего момента опасались.

            Защитники памятника говорят, что он находится под защитой подписанного в 1994 году российско-латвийского соглашения по вопросам социальной защищенности военных пенсионеров Российской Федерации и членов их семей. В статье 13-й этого соглашения указано, что «латвийская сторона обеспечивает уход, благоустройство и сохранность мемориальных сооружений». Однако депутат Сейма от праворадикального Национального блока Эдви Шноре указывает, что документ не содержит разъяснения: что именно понимается под «мемориальными сооружениями»? По его мнению, соглашение можно трактовать так, что имеются в виду лишь те мемориальные сооружения, которые установлены на кладбищах, в местах захоронений: надгробные памятники и так далее.

            В 2007 году был заключен ещё один договор – «Соглашение о статусе латвийских захоронений на территории РФ и российских захоронений на территории Латвийской Республики». И под «мемориальными сооружениями» в нём подразумеваются именно те, что устанавливают в местах захоронений. При добрососедских отношениях между странами эти шероховатости не имели бы значения, но нынешние латвийско-российские отношения добрососедскими никак не назовешь.

            «В отличие от "ястреба" Шноре, "голубь" Эдгар Ринкевич, возглавляющий МИД Латвии, считает, что памятник находится под защитой соглашения 1994 года и сносить его нельзя. Но мы эту лукавую схему видели в работе уже много раз. Радикальные националисты выдвигают очередную антирусскую инициативу, умеренные им возражают, но при этом исподтишка подмигивают: молодежь, остыньте, ещё не пришло время… А спустя несколько лет радикалы и умеренные дружно голосуют за ту же инициативу», – констатирует русский общественный активист Владимир Линдерман.

            Действительно, именно так и протекало например, проталкивание законопроекта об окончательном упразднении русских школ. 

            Снести или только переименовать?

            Минувшей весной лидер партии «Русский союз Латвии» Татьяна Жданок разместила на портале Manabalss.lv петицию «О защите памятников борцам с нацизмом». За несколько суток она собрала почти 20 тыс. подписей (нацики свои 10 тыс. автографов собирали полтора года).

            Текст петиции гласит: «Сейчас в публичном пространстве всё громче звучат призывы снести памятники борцам с нацизмом. Эти призывы способствуют расколу общества и угрожают единству Европы в её чествовании борцов с нацизмом. Латвия должна быть едина с остальной Европой и гарантировать законом сохранение памятников победителям нацизма. Мы призываем Сейм разработать закон о защите памятников и мемориалов и включить в него раздел о сохранении памятников победителям нацизма. Такие памятники установлены во всех районах Латвии. В закон следует включить список охраняемых памятников борцам с нацизмом». 

            Тем не менее, Сейм Латвии инициативу Полиса решил передать на рассмотрение в комиссии, а петицию Жданок сразу же отверг. «Ошибся я, предположив, что Сейм не поддержит петицию свихнувшихся на русофобии 10822 граждан, требующих снести Памятник советским воинам в Риге. Депутаты поддержали: 45 голосов за снос, 30 – против. Петиция передана в комиссию, которая разработает соответствующий законопроект. Складывается так, что нам предстоит защищать памятник, возможно, и физически», – предупреждает Линдерман. 

            Стоит, впрочем, отметить, что не все депутаты правящих партий единодушны во мнении, что памятник надо сносить. Так, парламентарий Артусс Кайминьш (партия «Кому принадлежит государство») считает, что монумент следует не взрывать, а переименовать его в «мемориал памяти о советской оккупации». Депутат Андрис Скриде («Развитию/За!») предложил не только изменить название монумента, но и устроить в его подземных помещениях «интерактивный музей оккупации».

            Через несколько дней стало известно, что комиссия Сейма Латвии по иностранным делам планирует создать рабочую группу по изучению вопроса о возможном демонтаже памятника. Возглавить ее решили поручить депутату от Нацблока Янису Домбраве, пользующемуся известностью одного из наиболее радикальных русофобов латвийской политики. Заседание комиссии по иностранным делам, на котором рассматривался вопрос о создании рабочей группы, состоялось утром 19 июня – причем, прессе разрешили присутствовать лишь в течение первых тридцати минут. Депутаты выразили опасение, что открытое обсуждение вопроса о памятнике подбросит дров в топку «российской пропаганды». Соответственно, вопрос о том, действительно станут ли создавать рабочую группу и что будет происходить на ее дебатах – все это для общественности остается пока неизвестным.

            МИД России высказал свое крайнее беспокойство относительно судьбы памятника в Риге. Правда, депутат Сейма Николай Кабанов («Согласие») пишет на страницах рижской газеты «Сегодня», что начало рассмотрения коллективного заявления отнюдь не означает, что мемориалу угрожает немедленный снос. «Сейм постановил передать сию агрессивно-инфантильную затею на рассмотрение двух комиссий – по иностранным делам и по образованию, науке и культуре. Ваш автор, работающий в первой комиссии, осведомлен о графике ее работы – до завершения сессии "памятная" тема в повестках дня не значится; в период летнего перерыва пленарных заседаний комиссия будет собираться, но по другим вопросам», – отмечает Кабанов. 

            Голоса здравомыслия

            Весьма важной, по словам Николая Кабанова, является, в данном случае, позиция внешнеполитического ведомства. «Думается, МИД Латвийской Республики осознает все негативные последствия, которые может иметь угроза памятнику – как для отношений с Россией, так и для межэтнического статус-кво у нас в стране. Последнее, разумеется, также не может не сказываться на образе Латвии. Если сносу памятника в дальнейшем будут способствовать всерьез, то результаты будут во столько же раз разрушительнее, во сколько монумент в Задвинье больше Бронзового солдата в Таллине», – предрекает Николай Кабанов.

            И МИД сказал свое слово. Представитель министерства Янис Бекерис заявил, что если Сейм Латвии примет решение снести памятник, то «юридически корректно» это можно будет сделать, только получив согласие России в ходе дипломатических переговоров. В противном случае это может привести, по его словам, к «крайне негативным последствиям».

            Министерство иностранных дел отмечает, что в течение двадцати пяти лет позиция Латвии остается неизменной: памятник защищается договором. «В договоре между Латвией и Россией, правда, конкретно этот монумент не назван, однако вся предыдущая дипломатическая практика и переписка указывает, что субъектом этого соглашения является именно памятник Освободителям», – подчеркивает МИД. 

            Также и глава министерства Эдгар Ринкевич побеседовал о памятнике с газетой Diena. Он подчеркнул, что хотя конкретно данный монумент и не упоминается ни в одном российско-латвийском договоре, в 1997 году, когда впервые предпринимались попытки инициировать его снос, между МИД РФ и Ригой состоялся интенсивный обмен нотами. В этой дипломатической переписке обе стороны подтвердили, что мемориал является охраняемым в понимании договора от 1994 года. Однако, все же не факт, что мнение МИДа станет по этому вопросу решающим.

            Тем временем, соплеменники затравили в интернете латышского журналиста Сандриса Точса, осмелившегося написать, что памятник лучше оставить в покое. «Есть люди, которые провоцируют войну. И войне нужна ненависть. Отсюда и инициатива о сносе памятника Победы», – предупредил Точс, вызвав шквал критики в свой адрес. «Этот памятник нужно было снести уже давно. Может быть, наконец это и сделают, чтобы латыши на своей земле не чувствовали дискомфорта», – пишут латыши, утверждая, что «этому клоунскому столбу нет тут места и точка».

            Впрочем, так считают не все. «Процент зомбированных среди латышей не меньше, чем в рядах активистов ИГИЛ*... Смотрел, как исламисты взрывают храмы и охраняемые памятники... Не справившись с сегодняшним днем, кучка отмороженных зомби сражается со вчерашним... Управлять среднестатистическим латышом так же просто, как цепной собакой», – комментирует пользователь соцсетей Марис. «Памятники нельзя сносить, пусть они остаются как часть нашей историю. Люди, которые призывают к сносу, явно потеряли рассудок», – подхватывает Майя.

            Прислушаются ли власти Латвии к голосам здравомыслия? Неужели их ничему не научил пример соседской Эстонии с ее «бронзовыми ночами»?

            * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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