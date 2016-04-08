В Латвии готовятся снести памятник советским освободителям

Русских жителей Латвии неприятно взволновали возобновившиеся призывы снести возвышающийся в Риге монумент Освободителям. В ближайшее время соответствующее предложение будет передано на рассмотрение в Сейм. Ранее монумент уже неоднократно подвергался угрозе демонтажа, но сумел устоять до нынешнего времени. Надолго ли?

Рига была окончательно освобождена советскими войсками от нацистов 15 октября 1944 года. А спустя сорок один год, в 1985-м, в рижском Задвинье (Пардаугаве) был воздвигнут монумент, ставший главным украшением парка Победы. Здесь построили величественный мемориальный комплекс; он состоит из 79-метровой стелы и располагающихся по ее бокам скульптурных изображений Родины-матери и воинов-победителей.

Раздражение, вызываемое у официальных кругов Латвии данным объектом, объяснимо – советских освободителей в этом государстве принято на официальном уровне считать «оккупантами». Но каждый год, 9 мая, здесь собираются огромные скопища празднующих русских рижан – и старых, и малых. По самым скромным оценкам, количество отмечающих День Победы здесь ежегодно доходит до 150 тысяч человек, что вызывает у «нациков» изжогу ненависти. Вообще, поскольку в Латвии события 1945 года считаются началом «второй оккупации», власти относятся к дате Дня Победы строго отрицательно. Советский монумент, который политик-националист Вейко Сполитис презрительно назвал «фаллосом», пока еще терпят, но слишком многие хотели бы от него избавиться.

На днях националистический активист Угис Полис с торжеством сообщил, что его предложение о сносе монумента, размещенное на сайте общественных инициатив, собрало десять тысяч подписей. Согласно латвийским законам, инициатива, набравшая на этом портале свыше десяти тысяч голосов, должна быть рассмотрена в парламенте. Полиса, по его словам, беспокоит, что «один из символов, напоминающих латышскому народу об огромном страдании из-за советской оккупации, по-прежнему находится в сердце Латвии, в Риге». Националиста очень тревожит тот факт, что хотя ветераны войны уже почти все оставили этот мир, народа к памятнику приходить меньше не стало.

Полис заявил: «Сегодня этот памятник уже давно не является местом сбора советских ветеранов – «освободителей». Он превращается в место проведения строго политического мероприятия – 9 Мая, спонсируемого Кремлем, созданного в интересах России и реализуемого в рамках кремлевской пропаганды. Этот монумент стал символом всех зверств, которые советская власть за пятьдесят один год причинила Латвии. И мне, а также остальным латышам, кажется абсолютно неприемлемым тот факт, что этот памятник, символизирующий огромное зло, которое СССР причинил нам, сохраняется и через двадцать шесть лет после того, как Латвийская Республика стала независимым государством. То, что он все еще стоит в нашей столице, является плевком в лицо всем латышам и бывшим латышским военнослужащим, которые отдали свои жизни, чтобы Латвия была свободной от оккупантов и в Латвии не было никаких признаков коммунизма и социализма».

Угис Полис считает необходимым, чтобы государство заключило договор с какой-либо строительной компанией, способной выполнить крупномасштабные работы по демонтажу. Расходы, по его мнению, надо покрыть из государственных средств или, при возможности, из какого-то европейского фонда. Впрочем, Полис не исключает и сбора денег с «неравнодушной общественности», и того, что средства на демонтаж могла бы дать Латвии еще какая-нибудь бывшая советская республика, также занимающаяся «декоммунизацией». В крайнем случае, по мнению Полиса, латвийская армия могла бы взорвать памятник за счет средств министерства обороны ЛР.

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Полис прекрасно помнит, что не он первый, кому пришла идея собирать подписи за снос ненавистного памятника. В 2012 году такую инициативу уже выдвигали граждане Латвии Робертс Крастиньш, Эмилс Гайлис и Марис Рукс. Через год с небольшим они набрали автографы свыше десяти тысяч сторонников своего мнения и подали на рассмотрение в парламент соответствующий законопроект. Многие всерьез испугались, что памятник Освободителям и в самом деле вот-вот приговорят к снесению. Эти опасения укрепил тогдашний глава министерства юстиции Янис Борданс (ныне он снова глава минюста и коалиционной Новой консервативной партии), заявивший, что советский монумент стоит снести уже хотя бы потому, что неподалеку от него находится «Замок света» – новое здание Латвийской национальной библиотеки.

Борданса не испугал опыт соседней Эстонии, где в 2007-м перенос «Бронзового солдата» из центра Таллина обернулся массовыми беспорядками. «Конечно, я не хочу, чтобы здесь случились какие-то проявления насилия, но действия соседей надо оценивать по существу, а не по форме. Эстония четко продемонстрировала свою позицию, за которой последовали активные действия. Враждебное и аморальное противодействие было преодолено. Кого-то посадили в тюрьму, кого-то выслали из страны, с кибератаками умело справились. Через этот кризис эстонцы поднялись на новый уровень», – заявил Борданс.

«Так называемый памятник Победы»

Но тогда, несколько лет назад, против сноса памятника резко высказался мэр Риги Нил Ушаков. Инициативу Крастиньша, Гайлиса и Рукса градоначальник назвал «провокацией экстремистов». Ушаков привел следующую информацию: «Данные опроса рижан, 07.05.2013. За снос памятника Освободителям – 13,5 процентов, против – 78,9. Точка».

В свою очередь представитель латвийского МИДа Карлис Эйхенбаумс заявил, что уничтожение монумента вошло бы в противоречие с латвийско-российским соглашением, заключенным 30 апреля 1994 года. Данный договор предусматривает, что Латвия обеспечивает уход, благоустройство и сохранение мемориальных сооружений и мест массовых солдатских захоронений на своей территории. Аналогично и Россия заботится о мемориальных сооружениях и местах захоронения латвийских граждан, погибших в результате войн и репрессий на территории РФ. Эту точку зрения поддержал тогдашний глава правительства Латвии Валдис Домбровскис – и монумент оставили в покое. Но, как оказалось, лишь на время.

Угис Полис помнит о неудаче, постигшей его предшественников, и теперь пытается обойти встретившиеся им препятствия. Ему кажется, что он все предусмотрел. «Некоторое время тому назад подобную инициативу, которая собрала 10 000 подписей, отклонила парламентская комиссия по мандатам, этике и заявлениям – в связи с предупреждением министерства иностранных дел ЛР о том, что между Латвией и Россией заключен межгосударственный договор о социальной защите проживающих на нашей территории военных пенсионеров и членов семей граждан РФ.

В договоре имеется статья, предусматривающая взаимное сохранение и мемориальных сооружений, и мест массовых захоронений»,

– напомнил Полис. Он предлагает «поправить» этот пункт договора, поскольку якобы «Россия в последние годы уже давно активно нарушает эту статью, игнорирует и не соблюдает многие международные соглашения и договоры».

Угис Полис добавил: «Я считаю, что ничего плохого не случится, если Латвия в отношениях с Россией прекратит действие статьи об отказе от сноса памятников». По его мнению, в результате демонтажа памятника «будут восстановлены честь и достоинство латышского народа».

Еще один могущественный противник памятника – министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Еще в 2012 году он так же, как и сейчас будучи главой минобороны, заявил о «ненужности» монумента в Пардаугаве. По его словам, «так называемый памятник Победы» в Риге, «с моральной точки зрения», заслуживает сноса – хотя, как признал министр, это повлекло бы множество опасных последствий. Пабрикс подчеркнул: «Празднование 9 Мая в том виде, как это происходит в Риге, задевает и меня. Цель большинства участников данного мероприятия состоит не в том, чтобы помянуть жертв Второй мировой войны, а в том, чтобы удержать нас в геополитический сфере, переставшей существовать двадцать лет назад». Правда, потом, когда его заявление приобрело негативный резонанс в России, глава минобороны отперся: «Я не призывал сносить этот памятник. Но такие объекты делятся на две группы. Первая – те монументы, под которыми кто-то похоронен, а вторая – политические символы. Памятник Освободителям – политический символ. И этот монумент не представляет наше государство. Он для нас не важен с моральной точки зрения. Я не хочу, чтобы этот памятник использовался для противостояния с нашим государством. Считаю, что жители Латвии могли бы ходить к монументу Свободы».

От подрывников осталось мокрое место

Интересно, что задолго до того, как о желательности сноса монумента осмелились во весь голос заговорить «респектабельные» политики, задачу его ликвидации попытались взять на себя экстремисты. В ночь на 7 июня 1998 года у стелы в парке Победы громыхнуло – то была уже третья попытка подрыва памятника. Особую драматичность данному теракту придала гибель двух подрывников, не успевших отбежать подальше от собственной адской машины. Одно ухо плюс фрагмент ноги потом нашли на расстоянии нескольких десятков метров. Документы погибших, оставленные ими в машине, уцелели.

Позже работники генпрокуратуры объявили, что злоумышленники изготовили из бытовых химикатов 70 килограммов взрывчатки. Взрыв оказался преждевременным из-за китайского дистанционного пульта, коротнувшего от тряски при ходьбе... Через некоторое время на скамье подсудимых оказались два идейных лидера подрывников – радикальные латышские националисты Игорс Шишкинс и Вилис Лининьш, называвшие себя «борцами с жидами, предателями и оккупантами». Оба получили небольшие тюремные сроки.

В данный момент власти Латвии осторожничают, выжидают. Представитель МИДа Янис Бекерис относительно сноса памятника сказал: «Сейчас, с точки зрения законодательства, это будет невозможно». Бекерис сослался на тот самый межгосударственный договор. В свою очередь Национальное управление культурного наследия монумент Освободителям в Задвинье в свой список исторических памятников не включило. Там считают этот монумент «свидетельством определенного отрезка времени». Сотрудник ведомства Алма Каурате заявила: «По нашему мнению, здесь вопрос интерпретации. Если символ того времени объективно преподносился и объясняется его суть, то он мог бы стать свидетельством тоталитаризма, получив известную музейную ценность».

Национальное управление культурного наследия советует использовать монумент в том же духе, как и Угловой дом в Риге (где раньше располагался КГБ ЛССР), как бывшую советскую тюрьму в Лиепае или «Музей оккупации» – «используя эти строения для того, чтобы доносить до общества абсолютно новый посыл».

Иными словами, монумент предлагают сделать еще одним «символом оккупации». Впрочем, в МИДе указали, что «с интерпретациями надо проявлять осторожность, так как они дают повод для еще более широких дискуссий и возражений». Видимо, страх перед возможными негативными последствиями потерян еще не до конца.

Каковы перспективы монумента сейчас? Среди лидеров мнений в латышском обществе господствует точка зрения, что сносить его надо, но все же несколько боязно. Если хотя бы половина тех людей, что отмечает у памятника 9 Мая, выйдет на его защиту, мало не покажется никому – события 2007 года в Таллине побледнеют. Поэтому со сносом предлагается повременить.

Характерное высказывание в этом плане сделал глава латвийских католиков рижский архиепископ Збигнев Станкевич, который считает, что демонтаж памятника приведет к конфликту. Поэтому надо, мол, какое-то время выждать. «Вспомним памятники Ленину, которые были установлены почти в каждом городе. Было время, когда их нельзя было тронуть. Но пришел момент, когда их всех либо увезли в музей, на отдельную территорию, так как они являются историческим реликтом, или их просто снесли», – сказал Станкевич. Он считает, что «такая судьба ждет все, что было связано с тоталитарными режимами», но это должно произойти «в свое время и естественно».

Другими словами, вряд ли монумент решат снести прямо сейчас. Но власти Латвии постепенно радикализируются, настроения брутального национализма исподволь становятся популярными. И, видимо, лет через пять-десять памятник Освободителям из Риги постараются убрать. Такое мнение высказал политик Вейко Сполитис: «Когда-нибудь час придет. Через два года, пять, десять лет – увидим. Думаю, через десять лет такого возмущения уже не будет».

К мнению весьма осведомленного экс-члена парламентской комиссии по обороне и внутренним делам стоит прислушаться. В апреле 2016-го он заявлял: «В Латвии и так немного подобных памятников осталось – один в Лимбажи, а еще этот фаллос в Пардаугаве». Прошло менее полугода – и в августе 2016-го памятник погибшим советским морякам, установленный в маленьком прибрежном городке Лимбажи, снесли с помощью экскаватора. Сделали это члены праворадикальной организации Daugavas Vanagi («Ястребы Даугавы»), в свое время основанной бывшими членами латышского легиона «Ваффен СС». Просто в Лимбажах живет слишком мало русских и некому было подняться на защиту монумента...