Мэр Риги назвал дикарями инициаторов сноса памятника Освободителям

Мэр Риги Дайнис Турлайс резко раскритиковал решение Сейма Латвии продолжить рассмотрение народной инициативы о сносе памятника Освободителям Риги.

«Когда я слышу слова о сносе памятника, о сжигании книг и так далее, то (вижу) такие очень мрачные картины из истории, которую я еще в школе учил. И думал, что в наше время – еще в прошлом веке – такие люди исчезли с земли, таких дикарей просто не существует. Но, оказывается, философский факт, что история повторяется, мы теперь можем увидеть в реальности», – сказал Турлайс, передает РИА «Новости».

Ежегодно около памятника Освободителям в Риге собираются десятки тысяч человек, чтобы отметить День Победы. Ряд политиков и общественных деятелей считают, что монумент нужно снести, поскольку он прославляет времена СССР.

Сейм Латвии в четверг большинством голосов поддержал дальнейшее рассмотрение инициативы граждан Латвии о сносе памятника Освободителям в Риге. Эту инициативу поддержали более 10 тыс. граждан страны. Вопрос передан на рассмотрение парламентских комиссий. Для того, что получить одобрение на снос, Сейм должен принять закон и одобрить его в трех чтениях.

В апреле бывший мэр Риги Нил Ушаков обещал, что Рижская дума не позволит сносить памятник советским Освободителям в столице Латвии.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД