Русский мэр Риги пообещал не допустить сноса памятника советским воинам

Мэр Риги Нил Ушаков сказал, что Рижская дума не позволит сносить памятник советским Освободителям в столице Латвии.

«Памятник Освободителям в Пардаугаве уже в который раз стал полем битвы политиков. В этой ситуации хочу сказать только одно – памятник находится во владении Рижской думы. И никому сносить его дума не разрешит. Это наша четкая позиция – воевать с памятниками мы не позволим», – написал Ушаков в Facebook.

По информации ТАСС, в Латвии стартовал сбор подписей в защиту памятников борцам с нацизмом. Автором петиции выступила лидер партии «Русский союз Латвии» Татьяна Жданок. Свои подписи под коллективным обращением оставили более 20 тыс. человек. Сообщается, что петиция была передана в Сейм.

Рижские националисты не раз призывали демонтировать монумент Освободителям. В марте сообщалось, что соответствующее предложение в ближайшее время будет передано на рассмотрение в парламент Латвии.

На прошлой неделе под Черниговом украинские националисты общественной организации «Сокол» разбили бюст генерала Советской армии Николая Ватутина.