Русский мэр Риги пообещал не допустить сноса памятника советским воинам

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2 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 19:31  |  vz.ru
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Россия обошла Америку на рынке СПГ

Европа купила российского СПГ больше, чем американского Фото: Сергей Красноухов/ТАСС
Россия благодаря запуску новых очередей завода по производству СПГ на Ямале сумела приблизиться по объемам экспорта к США. Более того, в прошлом году наша страна сумела обойти Соединенные Штаты по объемам экспорта сжиженного природного газа как на азиатском, так и на европейском рынке. Как ей это удалось? Подробности...
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Зеленский обречен обсуждать судьбу Украины с Москвой

Владимир Зеленский готов к роли президентаФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Хотя первый тур украинских выборов выиграл Владимир Зеленский, сильнее всех радоваться своему результату должен Петр Порошенко. Потому что сам факт попадания во второй тур выборов стал для него огромной удачей – но на этом его успехи закончатся, а на Украине начнется новая глава политической драмы. В чем будет ее главное значение для России? Подробности...
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Глобальное потепление принесет России колоссальные выгоды

Глобальное потепление для многих является настоящей угрозой - но не для РоссииФото: Nacho Doce/Reuters
Согласно заявлению помощника секретаря Совбеза РФ Александра Абелина, России следует готовиться к росту числа наводнений, засух и лесных пожаров. К таким последствиям, по его словам, должно привести глобальное потепление, темпы которого в России в 2,5 раза превышают общемировые. Но по ряду признаков, глобальное потепление повлияет на нашу страну прямо противоположным образом. Подробности...
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Западные СМИ: Если победит Зеленский, России будет сложнее

Комик Зеленский оказался под прицелом мировых СМИФото: Стрингер/РИА Новости
«Стратегическая дилемма: олигарх или кто-то, возможно, контролируемый олигархом? Марионетка или кукловод?» – так западные аналитики представляют себе сценарий украинских выборов. Комментируя борьбу Зеленского и Порошенко, европейские СМИ в наименьшей степени говорят о торжестве украинской демократии. Украину предупреждают о грядущих сложностях и рисуют ей апокалиптический сценарий. Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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У народного артиста нет права на создание фальшивок

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Мародерство, убийство мирных граждан и целый сонм воинских преступлений. Такое впечатление, что на экране не Советская армия, а зондер-команда СС. Но, судя по представлениям Лунгина, это норма жизни советских военных в Афганистане. Подробности...
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«Поколение Зе» не хочет жить в «украинском рейхе»

Андрей Манчук, политолог
Одним из главных результатов первого тура выборов в Украине стало банкротство пропагандистского тезиса о «единой стране». Украина оказалась расколотой по географическому, социальному и возрастному признакам. Подробности...
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Абсурдно отрицать собственную идентичность

Сергей Худиев, публицист, богослов
Бывает жутковато наблюдать, как люди на Украине с русскими именами и фамилиями, которые внешне неотличимы от русских, по-русски говорят о том, что они являются жертвами. Чего бы вы думали? Русского колониализма. А что? Дело модное! Подробности...
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    Роль Берии в истории

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      Дональд Трамп принял Александра Овечкина в Белом доме

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          • Порошенко - Тимошенко

          • Зеленский - Тимошенко

          За кого из российских фигуристок вы больше болеете?
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          • За Евгению Медведеву

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            Русский мэр Риги пообещал не допустить сноса памятника советским воинам

               2 апреля 2019, 18:53
            Фото: Оксана Джадан/РИА Новости
            Текст: Абдулла Шакиров

            Версия для печати  •
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            Мэр Риги Нил Ушаков сказал, что Рижская дума не позволит сносить памятник советским Освободителям в столице Латвии.

            «Памятник Освободителям в Пардаугаве уже в который раз стал полем битвы политиков. В этой ситуации хочу сказать только одно – памятник находится во владении Рижской думы. И никому сносить его дума не разрешит. Это наша четкая позиция – воевать с памятниками мы не позволим», – написал Ушаков в Facebook.

            По информации ТАСС, в Латвии стартовал сбор подписей в защиту памятников борцам с нацизмом. Автором петиции выступила лидер партии «Русский союз Латвии» Татьяна Жданок. Свои подписи под коллективным обращением оставили более 20 тыс. человек. Сообщается, что петиция была передана в Сейм.

            Рижские националисты не раз призывали демонтировать монумент Освободителям. В марте сообщалось, что соответствующее предложение в ближайшее время будет передано на рассмотрение в парламент Латвии.

            На прошлой неделе под Черниговом украинские националисты общественной организации «Сокол» разбили бюст генерала Советской армии Николая Ватутина.


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