Украинские националисты на Черниговщине разбили памятник генералу Ватутину

Под Черниговом националисты общественной организации «Сокол» разбили бюст генерала Советской армии Николая Ватутина.

Инцидент произошел 27 марта в селе Феськовка, сообщили активисты «Сокола» в Facebook.

На постамент националисты прилепили официальный внутренний документ с печатью, в котором взяли на себя ответственность за разгром памятника. Кроме этого, они потребовали от властей «как можно быстрее вывезти чучело из центра населенного пункта». Также националисты возмутились тем фактом, что Феськовка является родным селом действующего председателя райгосадминистрации Валерия Щукина, однако тот до сих пор не смог «снести бюст палача украинского народа».

В сообщении отмечается, что украинский институт национальной памяти включил Ватутина в список лиц, «причастных к борьбе против независимости Украины», а также участвовавших в «голодоморе и политических репрессиях».

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