Памятник советским воинам на братской могиле снесли в Эстонии

В эстонском поселке Таэбла снесли памятник павшим советским воинам, установленный на братской могиле. В российском посольстве в Эстонии устанавливают обстоятельства произошедшего.

«Да, у нас есть информация о произошедшем. Сейчас мы пытаемся связаться с господином Микком Лыхмусом, старейшиной волости Ляэне-Нигула, на территории которой находился памятник. Хотим получить от него объяснение. После этого будем принимать решение о наших дальнейших шагах», – сообщил Sputnik Эстония пресс-атташе посольства России Сергей Тамби.

Отмечается, что памятник советским солдатам являлся частью братской могилы на территории Таэблаской гимназии. Сообщается, что от братского захоронения ничего не осталось, там сейчас работает тяжелая техника.

На этом месте в 1949 году были перезахоронены останки красноармейцев с близлежащих кладбищ.

В июле 2007 года памятник украли, однако затем восстановили. На монументе были указаны имена трех советских бойцов, всего было перезахоронено 23 солдата, однако данных о них нет.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о памятнике Освободителям Риги, который оказался под угрозой сноса.