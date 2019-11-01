В Риге демонтировали памятник советским подводникам

Памятник героям-подводникам Балтики, который был установлен на территории бывшей Рижской военно-морской базы, демонтировали.

На месте монумента остались только вдавленный участок земли и следы колес большой техники, передает Sputnik Латвия.

По данным агентства, вывезли памятник ночью. Жители района заметили пропажу только утром.

Латвийский краевед Александр Ржавин рассказал, что памятник героям-подводникам Балтики в Даугавгриве не был в запущенном состоянии, поскольку о нем заботились общественники.

Ранее в эстонском поселке Таэбла снесли памятник павшим советским воинам, установленный на братской могиле.

Газета ВЗГЛЯД писала о памятнике Освободителям Риги, который оказался под угрозой сноса.