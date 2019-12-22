Латвии напомнили о спасении ее главного символа советским скульптором

В 1947 году советский скульптор Вера Мухина спасла от сноса главный символ независимости Латвии – памятник Свободы, напомнил посол России в Латвии Евгений Лукьянов.

Он рассказал, что в тогда «идеологически озабоченные партийные функционеры коренной национальности пришли квыводу, что памятник Свободы идеологически враждебен советской Латвии». Как подчеркнул посол, это было «самое тяжелое время сталинского пост-репрессионизма».

Однако Мухина – «уроженка Риги, русская женщина» – спасла памятник, сказал Лукьянов. Он предложил «поставить у памятника табличку с пояснением», кто уберег памятник от сноса, передает РИА «Новости».

По его словам, «воевать с памятниками – это, простите, пошло», какими бы «высокими» материями это не прикрывали».

Лукьянов считает, что Латвия «находится в числе заметно русофобских режимов», но только «на политическом уровне», передает ТАСС со ссылкой на «Балтком».

«Есть такая поговорка: «Хороший сосед лучше дальнего родственника», – сказал он, отметив, что «для этого тоже, наверное, нужно пройти какой-то путь».

При этом, по его мнению, «отношения на человеческом уровне не страдают». Он заверил, что «за почти три года работы в Латвии ни разу не почувствовал к себе как к россиянину неуважительного отношения или какой-то агрессии».

«И я воспринимаю это как норму», – сказал посол, добавив, что «отношения между Латвией и Россией существуют, они будут развиваться».

Напомним, Русский союз Латвии призвал вводить персональные санкции против руководителей латвийских регионов за снос советских памятников.

Министерство обороны России разработало законопроект, который устанавливает ответственность за уничтожение и осквернение памятников советским солдатам в странах Европы. По этому документу можно будет наказывать зарубежных политиков и чиновников.