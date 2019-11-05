МИД Латвии объяснил демонтаж памятника советским подводникам

Памятник советским героям-подводникам Балтики, который на прошлой неделе демонтировали в Риге, не был защищен международным договором между Латвией и Россией, сообщил МИД балтийской республики.

В ведомстве отметили, что бетонная конструкция была установлена самовольно, поскольку отсутствуют документы, которые бы признавали ее мемориалом, передает Delfi.

В МИД Латвии считают, что на эту конструкцию не распространяется двусторонний договор о содержании мемориалов и военных захоронений.

Памятный знак был установлен моряками Балтфлота в Даугавгриве в 1970-е годы. Захоронений на этом месте нет, однако местные жители добровольно ухаживали за памятником.

Ранее сообщалось, что памятник героям-подводникам Балтики, который был установлен на территории бывшей Рижской военно-морской базы, демонтировали ночью. Жители района заметили пропажу только утром.

Посольство России в Латвии осудило снос памятника. В дипмиссии отметили, что монумент был защищен договором между странами, однако его проигнорировали.

Русский союз Латвии призвал вводить персональные санкции против руководителей латвийских регионов за снос советских памятников.