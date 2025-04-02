Эксперт объяснил призыв Стубба готовиться к восстановлению отношений с Россией

Политолог Межевич: Экономика Финляндии страдает от разрыва отношений с Россией

Tекст: Андрей Резчиков

«Президент Финляндии Александр Стубб неслучайно призвал готовиться к восстановлению отношений с Россией. Его слова вызвали сильнейшую реакцию как в Хельсинки, так и в Москве. Ничего удивительного в этом нет: речь идет о возможном улучшении двусторонних отношений. Это первая позитивная новость для нашего диалога за очень долгое время», – сказал Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ).

«Данное заявление стало итогом крушения надежд Финляндии по поводу членства в НАТО. Руководство страны рисовало населению красочную и яркую картинку. Обществу подробно объясняли, что присоединение к альянсу усилит безопасность государства. Но реальность оказалась гораздо более сложной», – рассуждает он.

«Хельсинки готовились делить шкуру «русского медведя». Власти страны делали ставку на распад России, в результате которого финны могли бы отобрать Выборг и Петрозаводск. Но наша страна выдержала давление западных санкций и вышла из ситуации окрепшей. Надежды наших противников на быструю победу в конфликте на Украине не оправдались», – полагает собеседник.

«Теперь же Финляндия обнаружила себя в более уязвимом положении. Вступив в НАТО, страна фактически подставилась под удар, чего местные власти не ожидали. Хельсинки пытаются успокоить Москву, заверить Кремль в том, что никаких вражеских намерений в отношении нас не испытывают», – добавил эксперт.

«Кроме того, обострение диалога с Россией сыграло плохую шутку с экономикой Финляндии. В стране падает уровень жизни, а приграничные территории откровенно вымирают. Раньше они существовали за счет колоссального турпотока с РФ. Проседает и торговля. Многие товары закупались именно из Ленинградской области», – напоминает он.

«Возможно, в Хельсинки одумались. Местные власти понимают, что для страны жизненно необходимо возродить сотрудничество с Россией в бизнес-сфере. Сделать это, однако, будет не просто. Финляндия отняла у нас высокоскоростные поезда «Аллегро», крайне неосторожно вела себя с собственностью Москвы. Для восстановления доверия им придется исправить собственные ошибки», – акцентирует собеседник.

«Вполне вероятно, что на позицию Стубба повлияла и недавняя встреча с Дональдом Трампом. Можно предположить, что страны ЕС и Британия попросту намекнули Хельсинки, что они не собираются ввязываться в войну с Россией. Этим и объясняется охлаждение пыла Финляндии», – заключил Межевич.

Ранее Александр Стубб заявил, что Хельсинки должны «морально подготовиться» к возобновлению политических отношений с Россией. Однако он добавил, что перспективы взаимоотношений с Москвой зависят в первую очередь от завершения конфликта на Украине, а в настоящий момент нет никаких условий для открытия пропускных пунктов на границе с РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ТАСС заявил, что Владимир Путин неоднократно говорил об открытости России к нормализации отношений с теми, кто этого желает. На этом фоне финские депутаты Европарламента предлагали ЕС начать диалог с главой РФ.

При этом Россия на деле показывает готовность к нормализации контактов с Хельсинки. Так, к концу марта отечественные предприниматели практически полностью погасили свои долги перед Финляндией. Совокупный объем займа составлял около одного млрд евро. Тем самым была подтверждена и деловая репутация российского бизнеса, и его устойчивость в условиях санкций. Это выглядит особенно впечатляюще на фоне того, как бесчестно финское государство поступило с российскими гражданами.