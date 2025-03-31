Защита обжаловала арест Гуцул

Адвокаты Евгении Гуцул подали апелляцию на 30-дневный арест главы Гагаузии

Tекст: Елизавета Шишкова

Защита Евгении Гуцул, главы Гагаузской автономии Молдавии, подала апелляцию на решение суда, сообщает ТАСС. Арест был назначен на 30 дней и принят 29 марта. Прокурор Адриан Скутару сообщил, что адвокаты уже обратились в апелляционный суд с целью оспорить данное решение.

«Адвокаты Гуцул уже обратились в апелляционный суд, чтобы оспорить решение о превентивном аресте, принятое 29 марта», – заявил Скутару. По словам прокурора, защита не согласна с обвинениями и считает их необоснованными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура потребовала арестовать главу Гагаузии Евгению Гуцул на 30 суток по обвинению в незаконном финансировании избирательной кампании и фальсификации документов.

Замглавы Гагаузии Илья Узун заявил, что арест Евгении Гуцул является политической расправой над волей гагаузского народа, и призвал жителей автономии сплотиться.

В Кишиневе перед зданием суда, где проходит рассмотрение дела башкана Гагаузии Евгении Гуцул, собрались ее сторонники.