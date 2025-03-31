Подписание соглашения с США для Зеленского – это конец политической карьеры. Его условия настолько кабальны, что больше напоминают репарации побежденной страны, нежели проект инвестиционного сотрудничества. Это обнулит политическое будущее Зеленского.2 комментария
Сторонники Гуцул исполнили «Катюшу» у здания суда
В Кишиневе перед зданием суда, где проходит рассмотрение дела башкана Гагаузии Евгении Гуцул, собрались ее сторонники.
Сторонники Гуцул исполнили песню «Катюша» у здания суда, передает RT.
Тем временем Гуцул обратилась к президенту США Дональду Трампу. В своем обращении, переданном через адвокатов и размещенном в Telegram-канале, она попросила его, как лидера сверхдержавы, оказать моральную и политическую поддержку. Гуцул подчеркнула, что нынешний режим Партии действия и солидарности (PAS) подавляет оппозицию и ущемляет права жителей региона.
Гуцул также заявила, что Европейский союз фактически поощряет действия Кишинева, давая властям карт-бланш на политические репрессии. По ее словам, без вмешательства международного сообщества, власти Молдавии могут продолжить репрессии. Она призвала руководство США использовать все доступные дипломатические средства для предотвращения углубления кризиса и защиты прав гагаузского народа.
Ранее районный суд в Кишиневе принял решение об аресте главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул на 20 суток.
Замглавы Гагаузии Илья Узун заявил, что арест Гуцул является политической расправой над волей гагаузского народа, и призвал жителей автономии сплотиться.
Накануне у посольства Молдавии в Москве прошла акция протеста в поддержку Гуцул.