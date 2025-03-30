Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии, так называемых новых регионов, вообще-то парадокс. Ведь линия фронта рядом. Но они, тем не менее, растут так, как не росли никогда.0 комментариев
У посольства Молдавии в Москве началась акция протеста в поддержку Гуцул
Возле посольства Молдавии в Москве началась акция протеста против ареста башкана Гагаузии Евгении Гуцул, организованная молдавской и гагаузской диаспорами в России.
30 марта в 13:00 у здания посольства Молдавии в Москве началась акция протеста против задержания и ареста башкана Гагаузии Евгении Гуцул. Протест организовали представители молдавской и гагаузской диаспор, собравшиеся из разных регионов России, передает Regnum.
Участники акции выражали недовольство действиями молдавских властей, скандируя лозунги в поддержку Гуцул и против политики Кишинева. Прозвучали слоганы, такие как «Евгения, мы с тобой!» и «Санду, отпусти Гуцул!». Акция сопровождалась пресс-подходом, на котором журналисты смогли пообщаться с организаторами митинга.
В ходе митинга было зачитано обращение от самой Евгении Гуцул, в котором она заявила, что ее арест является ударом по правам жителей Гагаузии. Она подчеркнула, что не намерена отказываться от борьбы с властями, и призвала своих сторонников продолжать отстаивать их права, отметив, что настоящая борьба только начинается.
Ранее замглавы Гагаузии Илья Узун заявил, что арест Евгении Гуцул является политической расправой над волей гагаузского народа, и призвал жителей автономии сплотиться.
Напомним, Гуцул была задержана в Молдавии из-за новых обстоятельств в уголовном деле. Районный суд в Кишиневе принял решение об аресте главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул на двадцать суток. Гуцул обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой использовать дипломатические механизмы для давления на молдавские власти с целью ее освобождения.