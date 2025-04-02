Европа беднеет, становится малоперспективным экономическим захолустьем мира. Недовольство граждан непременно будет расти – а значит, можно ожидать и подъема популярности тех партий и политиков, которых принято считать несистемными. Поэтому лучше загодя их вырезать, «не дожидаясь перитонита».13 комментариев
МИД: Угрозы бомбардировок ядерно-энергетической инфраструктуры Ирана неприемлемы
Москва и Тегеран подчеркнули недопустимость военно-силовых методов против Ирана и угроз его ядерной инфраструктуре, заявив о возможных катастрофических последствиях для региона.
В сообщении МИД РФ говорится, что Москва и Тегеран выразили серьезное беспокойство по поводу угроз, исходящих извне, в адрес ядерно-энергетической инфраструктуры Ирана. Эта позиция была озвучена в ходе встречи заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова с его иранским коллегой Маджидом Тахт-Раванчи, передает ТАСС.
Обе стороны подчеркнули, что использование военно-силовых методов против Ирана является незаконным и недопустимым, а также предупредили о масштабных и необратимых радиологических и гуманитарных последствиях возможных атак на ядерные объекты для всего Ближневосточного региона и мира в целом. «Подобные действия могут привести к крайней нестабильности и ухудшению ситуации в регионе», – заявили в российском МИД.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков осудил угрозы США в отношении Ирана, назвав их неуместными, и предложил российскую помощь в выстраивании диалога между странами.
Накануне Tehran Times заявила о подготовке Ираном ракет к запуску из-за угрозы со стороны США. Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон пригрозил Ирану беспрецедентными бомбардировками в случае эскалации конфликта. Telegraph заявила о готовности Ирана атаковать базу США в Индийском океане.