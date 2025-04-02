Трамп даст старт мировому переделу американского рынка

Tекст: Ольга Самофалова

Сегодня Трамп обещает ввести основные пошлины, как ожидается, на триллионы долларов, а тарифы на автомобили вступят в силу 3 апреля. При этом до конца остается непонятно против кого именно будут введены пошлины – против всех 200 стран, с которыми торгуют Штаты, или только против 15 стран, и даже в каком размере и против каких конкретно товаров.

Недавно Трамп возродил идею введения всеобъемлющего тарифа в размере 20% на все товары стоимостью более 3 трлн долларов, которые США импортируют ежегодно, сообщает The Wall Street Journal. Это вернет общие импортные пошлины к пику времен Великой депрессии 1930-х годов. Помощник Белого дома Питер Наварро накануне заявил, что тарифы принесут шесть триллионов долларов дохода за десятилетие – цифра, примерно соответствующая 20-процентному сбору. Интрига сохраняется вплоть до нынешнего дня.

Однако мир уже предвкушает последствия этого решения нового президента США. Эффект от него уже есть, даже до того, как пошлины вступили в силу. Так, золото бьет исторические рекорды и достигло уже 3128 долларов за унцию. Первый квартал 2025 года – это лучший квартал с 1986 года. Такого роста не было уже 36 лет. Цена слитка выросла за квартал более чем на 18%. Другие металлы – серебро, платина и палладий – тоже прибавляют. Золото – это традиционно защитный механизм, куда убегают деньги инвесторов с целью переждать кризис и турбулентность.

Стратеги Goldman Sachs снизили свои прогнозы по доходности европейских акций из-за ожидаемого эффекта от тарифов и ожидаемого более слабого экономического роста в США и Европе. Хотя на фоне ожидаемого исторического расточительства Европы на оборонную сферу сейчас европейские акции показывают, наоборот, наибольший приток средств за десятилетие.

Китай пытается объединиться с Японией и Южной Кореей, чтобы вместе противостоять торговой войне Трампа. При этом Пекин уверяет, что готов бороться ответными санкциями.

У США огромный торговый дефицит в порядке убывания с Китаем, Европейским союзом, Мексикой, Вьетнамом, Тайванем, Японией, Южной Кореей, Канадой, Индией, Таиландом, Швейцарией и рядом других стран. То есть все эти страны поставляют в США значительно больше товаров в деньгах, чем покупают у Америки. И это сильно раздражает Дональда Трампа, который хочет перекроить мировую торговлю так, чтобы исправить эти перекосы.

Первая попытка была в 2019 году – и она оказалась неудачной. Ничего для США не изменилось, а Китай нарастил за это время свой экспорт, просто за счет других азиатских стран. Вашингтон помог Пекину обратить внимание на другие рынки. Однако на этот раз все по-другому.

«Тарифные войны набирают силу, расширяясь как в страновом, так и в отраслевом разрезе. Уже понятно, что тарифная война 2.0 будет более жесткой и всеобъемлющей, чем предыдущая «серия» 2018–2019 годов. Простые схемы переноса производства в третьи страны, чтобы избежать тарифов, могут быть не столь эффективны, как раньше», – говорит Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

«Это, на наш взгляд, не повторение 2019 года, когда Трамп развязал торговую войну с Китаем. Это скорее возвращение к эпохе борьбы за рынки сбыта XIX века. Только тогда европейские страны конкурировали друг с другом за доступ к колониям и их ресурсам, а теперь практически весь мир конкурирует за доступ к рынку США, чем президент Трамп и пытается воспользоваться в интересах своей страны»,

– рассуждает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

По ее мнению, пошлины Трампа для всего мира – это не приглашение взаимовыгодно торговать друг с другом, а приглашение взаимно торговаться и использовать взаимные пошлины как геоэкономическое и геополитическое оружие.

«Это может привести к тому, что мировые рынки будут поделены между США и теми странами, которые будут в наибольшей степени отстаивать свои внешнеторговые интересы путем давления на США, как, например, это пытается сделать Китай в «альянсе» с Японией и Южной Кореей», – говорит Мильчакова.

Многие страны пытаются договориться с Трампом. Например, Индия предложила США снизить пошлины на американскую продукцию, включая миндаль и клюкву. Однако заключать сделки с Трампом тяжело, так как нет понимания, чего именно он хочет из-за его противоречивых заявлений.

Если переговоры не сработают, многие заявляют об ответных мерах. Например, ЕС может нацелиться на крупные американские технологические компании типа Alphabet или финансовые типа PayPal. У Китая также есть длинный список возможных ответных мер – от давления на Tesla до девальвации юаня. Наконец, у Китая есть редкоземельные металлы, запретив которые для ввоза в США, Поднебесная поставит крест на многих технологических отраслях.

Торговая война ни для кого не пройдет бесследно, в том числе для самих США. Американцам придется явно платить больше за те же товары, инфляция вырастет, ФРС будет сложно снижать процентные ставки.

Во-вторых, США ждет потеря экономического роста и занятости из-за разрушений производственных цепочек и ответных мер – в марте на рынке возросли опасения рецессии, говорит Беленькая. С другой стороны, бюджет получит дополнительные доходы от пошлин, за счет которых Трамп надеется компенсировать выпадающие налоговые доходы из-за продления временных налоговых льгот по закону 2017 года и дальнейшее снижение налогов, например, для компаний, производящих продукцию в США, добавляет эксперт.

Пострадают и страны, на которые направлены американские тарифы. Их ждет сокращение доходов от экспорта, потери для экономического роста и рабочих мест, необходимость переориентации экспорта на другие направления и/или стимулирования внутреннего спроса. «Власти Китая делают ставку на поддержку внутреннего потребительского спроса и технологий, лидеры ЕС – на рост оборонных и инфраструктурных расходов», – говорит Беленькая. В 2025 году все ждут замедления роста мировой экономики.