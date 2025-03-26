  • Новость часаВоенкор Анна Прокофьева погибла на границе с Украиной
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Скачко: Зеленский не собирается соблюдать договоренности
    Лавров раскритиковал «всяких макронов, стармеров и фондерляйенов»
    Реальный план в отношении Украины. Почему Путин впереди
    Трамп: Так называемые друзья в ЕС были для США хуже врагов
    Южная Европа отвергла план фон дер Ляйен об увеличении военных трат
    США напомнили «неудобный факт» о ядерном оружии СССР на Украине
    Парламент Армении принял закон о намерении вступить в ЕС
    Россия заявила о невозможности передачи Запорожской АЭС Украине
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как трансформируется украинская пропаганда

    Украинская пропаганда прошла путь от тезиса о победе над Россией до необходимости объяснения того, почему большая часть национальных богатств скоро будет в руках американцев.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Партнерству России и Китая предстоит проверка на прочность

    Противостоять неизменной стратегии «разделяй и властвуй» со стороны США и Европы можно только объединяя усилия России и Китая для решения внутренних проблем развития Евразии.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский готовится стрелять по своим

    По старой украинской традиции, свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.

    13 комментариев
    26 марта 2025, 11:30 • Экономика

    Трамп убирает конкурентов российской нефти

    Трамп убирает конкурентов российской нефти
    @ REUTERS/Jorge Silva JS/GN

    Tекст: Ольга Самофалова

    Дональд Трамп ужесточает наказания за то, что Китай покупает подсанкционную нефть из Венесуэлы и Ирана. На этот раз он скрестил санкции и пошлины: если Пекин продолжит покупать венесуэльскую нефть, то получит от США высокие пошлины в наказание. За покупку иранской нефти США впервые наказали китайский НПЗ. Очистка китайского рынка от иранской и венесуэльской нефти на руку России.

    Дональд Трамп придумал новый способ давления на Китай, совместив элементы санкционной и торговой войны. Со 2 апреля те страны, которые будут покупать венесуэльскую нефть, будут обложены пошлинами в 25%. И в первую очередь пострадает именно Китай, так как он – главный покупатель венесуэльской нефти.

    Венесуэла поставляет в Китай в основном тяжелые сернистые сорта, в частности Merey, который потом перерабатывают в битум для асфальтирования дорог. Сорт Merey традиционно является самым дешевым в корзине ОПЕК, что делает его привлекательным вариантом для тех, кто способен взяться за переработку, пишет Bloomberg.

    «Венесуэльская нефть действительно является одной из самых дешевых в корзине ОПЕК. Так, в феврале 2025 года средняя цена Merey составляла 65 долларов за баррель, тогда как средняя цена корзины ОПЕК находилась на отметке в 76,8 доллара за баррель», – отмечает Сергей Терешкин, основатель и генеральный директор маркетплейса нефтепродуктов Open Oil Market.

    По оценочным данным, Венесуэла производит сейчас 900 тыс. баррелей в сутки, и больше половины поставляет в Китай – 500 тыс. баррелей в сутки, отмечает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ). Кроме того, венесуэльскую нефть покупает Индия, Куба и сами Штаты, а также европейские страны – Испания и Италия. Куба, скорее всего, расплачивается за нее не деньгами, а бартером, полагает эксперт.

    Однако основной удар Трампа, конечно, направлен на Китай. И это большой вопрос: как отреагирует Пекин на очередной ход американского президента – откажется от закупки венесуэльской нефти или нет?

    Терешкин считает, что Китай вряд ли откажется от закупок нефти из Венесуэлы, поскольку между КНР и США идет «гонка тарифов», которая приводит к все новым ограничениям в двусторонней торговле. «От венесуэльской нефти вряд ли окажется и Куба, у которой нет иного источника сырья, кроме Венесуэлы. Вдобавок в кубинской электроэнергетике ключевую роль играют теплоэлектростанции, работающие на мазуте, получаемом в результате переработки венесуэльской нефти», – говорит эксперт.

    К тому же за время прошлых ограничений уже были опробованы обходные пути доставки венесуэльской нефти, пишет Bloomberg. В частности, нефть переваливалась с судна на судно у побережья Малайзии – и уже «обеленное» шло в китайские порты.

    Однако Игорь Юшков полагает, что 25-процентные пошлины на китайские товары – это слишком болезненный удар для Китая, угроза их введения напугает Пекин, поэтому КНР откажется от закупки венесуэльской нефти.

    «Почему все покупают венесуэльскую нефть? Потому что венесуэльская нефть идет с большой скидкой. Если Китай испугается и перестанет ее покупать, то и остальные покупатели последуют примеру Поднебесной»,

    – считает Юшков.

    Россия, безусловно, может выиграть от всей этой ситуации. «Китайские НПЗ могут подобрать другие сорта нефти на замену венесуэльской, в том числе российскую нефть. Они могут перемешать разные сорта нефти, чтобы получить такие характеристики, которые нужны им для загрузки нефтеперерабатывающих заводов. Китай, скорее всего, венесуэльскую нефть тоже потреблял не в сыром виде, а перемешивал с другими сортами нефти. Поэтому проблем найти замену не возникнет, но экономически это будет менее эффективно и менее прибыльно. Основной ущерб для Китая будет именно экономический», – объясняет эксперт ФНЭБ.

    Однако венесуэльская нефть все-таки занимает не такую значимую долю в потреблении Китая, которое оценивается в 17,18 млн баррелей в сутки. В целом китайский рынок не сильно заметит, что 500 тыс. баррелей в сутки стали стоить на 12-15 долларов за баррель дороже, чем раньше. Тогда как введение очень высоких пошлин на все китайские товары может стоить куда дороже для китайской экономики.

    «Китай довольно осторожно относится к выполнению санкционного режима. Там, где КНР считает, что нет дополнительных рисков, она может игнорировать американские ограничения. Но там, где Пекин считает, что риски слишком высоки, он начинает выполнять американские санкции. Поэтому, я думаю, что КНР все-таки будет выполнять американские санкции и не станет импортировать венесуэльскую нефть», – считает Юшков.

    С другой стороны, уход с мирового рынка венесуэльской нефти может вылиться в удорожание любой нефти на мировом рынке, замечает Юшков. То есть пострадает не только ряд китайских НПЗ, которым придется покупать нефть по рыночной цене, а не с дисконтом, как раньше, но и все остальные китайские заводы, перерабатывающие нефть от других поставщиков.

    В этом плане давление США на Венесуэлу и Иран и противостояние с Китаем выгодно России. Во-первых, российская нефть тоже подорожает на общем фоне роста мировых цен, что на руку всем производителям черного золота. Во-вторых, снизится конкуренция именно на китайском нефтяном рынке.

    «Только три страны дают скидку на нефть для Китая – это Венесуэла, Иран и Россия. Чем меньше у нас будет конкурентов – поставщиков льготной нефти, тем выгоднее Россия будет продавать нефть Китаю. Мы сможем более уверенно чувствовать себя, желающих приобрести нашу нефть станет больше, и поэтому скидка на Urals будет постепенно снижаться»,

    – считает Игорь Юшков.

    На прошлой неделе США впервые ввели санкции против китайского НПЗ и одного терминала, покупающих иранскую нефть с подсанкционного судна. Под ограничения попали также 13 китайских компаний и восемь судов, связанных с транспортировкой иранской нефти и ее переработкой в Китае. При этом Китай является чуть ли не единственным покупателем иранской нефти, и объемы были существенно выше 1 млн баррелей в сутки.

    «Усиление вторичных санкций и пошлин, нацеленных против иранской и венесуэльской нефти, потенциально может привести к тому, что Китай и Индия будут покупать больше российской нефти. Но это, конечно, при условии продолжения позитивного трека по урегулированию российско-украинского конфликта», – говорит Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

    В-третьих, США демонстрируют Китаю свою силу на энергетическом рынке, что при желании они могут устроить Китаю полную энергетическую блокаду и по нефти, и даже по СПГ. Тем самым Россия со своими ресурсами становится для Поднебесной еще более ценным и важным товарищем, которого ни в коем случае нельзя терять.

    «Трамп давит на Китай, а также на Венесуэлу и Иран, потому что хочет все-таки договориться и заключить со всеми сделки. Но перед тем как начать диалог по конкретной сделке, США нужно показать свои козыри и надавить на оппонента. Я думаю, что Трамп сейчас это и делает: он лишает Китай нефти и из Венесуэлы, и из Ирана для того, чтобы Китай был более сговорчивым при торге по поводу торговых соглашений», – заключает Игорь Юшков.

    Главное
    ВСУ не смогли отступить в Курской области из-за собственных мин
    На пять членов команды Трампа подали в суд за утечку данных из секретного чата
    Уолтц взял на себя вину за утечку из секретного чата Белого дома
    Зеленский потребовал от Европы финансировать ВСУ
    Сторонники задержанной Гуцул устроили акцию в Кишиневе
    Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки
    Сбербанк сообщил о сбоях в Системе быстрых платежей

    Трамп убирает конкурентов российской нефти

    Дональд Трамп ужесточает наказания за то, что Китай покупает подсанкционную нефть из Венесуэлы и Ирана. На этот раз он скрестил санкции и пошлины: если Пекин продолжит покупать венесуэльскую нефть, то получит от США высокие пошлины в наказание. За покупку иранской нефти США впервые наказали китайский НПЗ. Очистка китайского рынка от иранской и венесуэльской нефти на руку России. Подробности

    Перейти в раздел

    Урегулирование конфликта на Украине пошло мелкими шажками

    Договоренности о новой сделке по безопасности в Черном море стали главным итогом очередного раунда переговоров между Россией и США в Эр-Рияде. Проект соглашения подразумевает не только полную свободу судоходства в акватории Черного моря, но и снятие целого ряда санкций с России. В чем смысл этих договоренностей и почему администрация Дональда Трампа заинтересована в их реализации? Подробности

    Перейти в раздел

    Утечки со стороны Украины выдают важнейшее достижение ВКС России

    Одной из несостоявшихся сенсаций прошлой недели было сообщение о том, что российский ЗРК С-400 якобы впервые сбил истребитель F-16 ВВС Украины. Эта новость в итоге не была официально подтверждена, и тем не менее некоторые детали позволяют предположить, что Россия действительно взяла крупный военно-технический рубеж в боевой авиации. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Военный союз Британии и Евросоюза угодил в «рыбную» зависимость

    Планы премьер-министра Британии Кира Стармера участвовать в масштабной программе Евросоюза по перевооружению наткнулись на спор о вылове рыбы в Северном море. Лондон запретил коммерческий промысел песчанки под предлогом угроз экосистеме. Почему тема рыболовства оказалась увязанной с оборонным соглашением? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Ради отставки Бербок унизили всю планету

      В Германии нашли новое место работы для одиозного министра иностранных дел Анналены Бербок, которая скоро покинет свой пост. Но это место работы, к сожалению, не в Германии.

    • Армения возвращается к России?

      Руководство Армении пытается одновременно восстановить отношения с Россией и начать вступление в Евросоюз. Второе неудивительно, а вот первое для Пашиняна странно. Что же такого случилось, что он больше не хочет ссориться?

    • Позор и поражение Каи Каллас

      План главного евродипломата Каи Каллас по срочному обеспечению Украины новым пакетом военной помощи полностью провалился. Это не значит, что Европа окончательно отказалась финансировать конфликт. Это значит, что настало время для унижения Каи Каллас.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............