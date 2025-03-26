Трамп убирает конкурентов российской нефти

Tекст: Ольга Самофалова

Дональд Трамп придумал новый способ давления на Китай, совместив элементы санкционной и торговой войны. Со 2 апреля те страны, которые будут покупать венесуэльскую нефть, будут обложены пошлинами в 25%. И в первую очередь пострадает именно Китай, так как он – главный покупатель венесуэльской нефти.

Венесуэла поставляет в Китай в основном тяжелые сернистые сорта, в частности Merey, который потом перерабатывают в битум для асфальтирования дорог. Сорт Merey традиционно является самым дешевым в корзине ОПЕК, что делает его привлекательным вариантом для тех, кто способен взяться за переработку, пишет Bloomberg.

«Венесуэльская нефть действительно является одной из самых дешевых в корзине ОПЕК. Так, в феврале 2025 года средняя цена Merey составляла 65 долларов за баррель, тогда как средняя цена корзины ОПЕК находилась на отметке в 76,8 доллара за баррель», – отмечает Сергей Терешкин, основатель и генеральный директор маркетплейса нефтепродуктов Open Oil Market.

По оценочным данным, Венесуэла производит сейчас 900 тыс. баррелей в сутки, и больше половины поставляет в Китай – 500 тыс. баррелей в сутки, отмечает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ). Кроме того, венесуэльскую нефть покупает Индия, Куба и сами Штаты, а также европейские страны – Испания и Италия. Куба, скорее всего, расплачивается за нее не деньгами, а бартером, полагает эксперт.

Однако основной удар Трампа, конечно, направлен на Китай. И это большой вопрос: как отреагирует Пекин на очередной ход американского президента – откажется от закупки венесуэльской нефти или нет?

Терешкин считает, что Китай вряд ли откажется от закупок нефти из Венесуэлы, поскольку между КНР и США идет «гонка тарифов», которая приводит к все новым ограничениям в двусторонней торговле. «От венесуэльской нефти вряд ли окажется и Куба, у которой нет иного источника сырья, кроме Венесуэлы. Вдобавок в кубинской электроэнергетике ключевую роль играют теплоэлектростанции, работающие на мазуте, получаемом в результате переработки венесуэльской нефти», – говорит эксперт.

К тому же за время прошлых ограничений уже были опробованы обходные пути доставки венесуэльской нефти, пишет Bloomberg. В частности, нефть переваливалась с судна на судно у побережья Малайзии – и уже «обеленное» шло в китайские порты.

Однако Игорь Юшков полагает, что 25-процентные пошлины на китайские товары – это слишком болезненный удар для Китая, угроза их введения напугает Пекин, поэтому КНР откажется от закупки венесуэльской нефти.

«Почему все покупают венесуэльскую нефть? Потому что венесуэльская нефть идет с большой скидкой. Если Китай испугается и перестанет ее покупать, то и остальные покупатели последуют примеру Поднебесной»,

– считает Юшков.

Россия, безусловно, может выиграть от всей этой ситуации. «Китайские НПЗ могут подобрать другие сорта нефти на замену венесуэльской, в том числе российскую нефть. Они могут перемешать разные сорта нефти, чтобы получить такие характеристики, которые нужны им для загрузки нефтеперерабатывающих заводов. Китай, скорее всего, венесуэльскую нефть тоже потреблял не в сыром виде, а перемешивал с другими сортами нефти. Поэтому проблем найти замену не возникнет, но экономически это будет менее эффективно и менее прибыльно. Основной ущерб для Китая будет именно экономический», – объясняет эксперт ФНЭБ.

Однако венесуэльская нефть все-таки занимает не такую значимую долю в потреблении Китая, которое оценивается в 17,18 млн баррелей в сутки. В целом китайский рынок не сильно заметит, что 500 тыс. баррелей в сутки стали стоить на 12-15 долларов за баррель дороже, чем раньше. Тогда как введение очень высоких пошлин на все китайские товары может стоить куда дороже для китайской экономики.

«Китай довольно осторожно относится к выполнению санкционного режима. Там, где КНР считает, что нет дополнительных рисков, она может игнорировать американские ограничения. Но там, где Пекин считает, что риски слишком высоки, он начинает выполнять американские санкции. Поэтому, я думаю, что КНР все-таки будет выполнять американские санкции и не станет импортировать венесуэльскую нефть», – считает Юшков.

С другой стороны, уход с мирового рынка венесуэльской нефти может вылиться в удорожание любой нефти на мировом рынке, замечает Юшков. То есть пострадает не только ряд китайских НПЗ, которым придется покупать нефть по рыночной цене, а не с дисконтом, как раньше, но и все остальные китайские заводы, перерабатывающие нефть от других поставщиков.

В этом плане давление США на Венесуэлу и Иран и противостояние с Китаем выгодно России. Во-первых, российская нефть тоже подорожает на общем фоне роста мировых цен, что на руку всем производителям черного золота. Во-вторых, снизится конкуренция именно на китайском нефтяном рынке.

«Только три страны дают скидку на нефть для Китая – это Венесуэла, Иран и Россия. Чем меньше у нас будет конкурентов – поставщиков льготной нефти, тем выгоднее Россия будет продавать нефть Китаю. Мы сможем более уверенно чувствовать себя, желающих приобрести нашу нефть станет больше, и поэтому скидка на Urals будет постепенно снижаться»,

– считает Игорь Юшков.

На прошлой неделе США впервые ввели санкции против китайского НПЗ и одного терминала, покупающих иранскую нефть с подсанкционного судна. Под ограничения попали также 13 китайских компаний и восемь судов, связанных с транспортировкой иранской нефти и ее переработкой в Китае. При этом Китай является чуть ли не единственным покупателем иранской нефти, и объемы были существенно выше 1 млн баррелей в сутки.

«Усиление вторичных санкций и пошлин, нацеленных против иранской и венесуэльской нефти, потенциально может привести к тому, что Китай и Индия будут покупать больше российской нефти. Но это, конечно, при условии продолжения позитивного трека по урегулированию российско-украинского конфликта», – говорит Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

В-третьих, США демонстрируют Китаю свою силу на энергетическом рынке, что при желании они могут устроить Китаю полную энергетическую блокаду и по нефти, и даже по СПГ. Тем самым Россия со своими ресурсами становится для Поднебесной еще более ценным и важным товарищем, которого ни в коем случае нельзя терять.

«Трамп давит на Китай, а также на Венесуэлу и Иран, потому что хочет все-таки договориться и заключить со всеми сделки. Но перед тем как начать диалог по конкретной сделке, США нужно показать свои козыри и надавить на оппонента. Я думаю, что Трамп сейчас это и делает: он лишает Китай нефти и из Венесуэлы, и из Ирана для того, чтобы Китай был более сговорчивым при торге по поводу торговых соглашений», – заключает Игорь Юшков.