Путин разрешил «Балчуг капитал» сделки с акциями российских компаний Goldman Sachs

Tекст: Валерия Городецкая

Путин подписал распоряжение, разрешающее ЗАО «Балчуг капитал» приобрести акции ряда российских компаний, которые в настоящее время принадлежат Goldman Sachs, передает ТАСС. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Под действие распоряжения попадают сделки с акциями таких крупных российских компаний, как «Интер РАО», «Газпром», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Новатэк», НЛМК, «Ростелеком», «Татнефть» и «Лукойл». Разрешение включает в себя не только приобретение, но и последующую продажу акций.

В августе прошлого года Банк России аннулировал лицензию «Голдман Сакс Банка» на брокерскую деятельность.