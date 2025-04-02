Европа беднеет, становится малоперспективным экономическим захолустьем мира. Недовольство граждан непременно будет расти – а значит, можно ожидать и подъема популярности тех партий и политиков, которых принято считать несистемными. Поэтому лучше загодя их вырезать, «не дожидаясь перитонита».7 комментариев
Путин разрешил «Балчуг капитал» сделки с акциями российских компаний Goldman Sachs
Президент России Владимир Путин дал разрешение ЗАО «Балчуг капитал» на приобретение и продажу акций российских компаний у Goldman Sachs.
Путин подписал распоряжение, разрешающее ЗАО «Балчуг капитал» приобрести акции ряда российских компаний, которые в настоящее время принадлежат Goldman Sachs, передает ТАСС. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
Под действие распоряжения попадают сделки с акциями таких крупных российских компаний, как «Интер РАО», «Газпром», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Новатэк», НЛМК, «Ростелеком», «Татнефть» и «Лукойл». Разрешение включает в себя не только приобретение, но и последующую продажу акций.
В августе прошлого года Банк России аннулировал лицензию «Голдман Сакс Банка» на брокерскую деятельность.