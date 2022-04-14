Почему Казахстан отменил парад в честь Дня Победы

Казахстан в третий раз отказался от парада 9 мая. Если в предыдущие два года причиной называли пандемию, то на сей раз власти предпочли воздержаться от объяснений. Решение принято в тот момент, когда в республике гостила эмиссар Госдепа, и после того, как в администрации президента Токаева заверили: Казахстан будет соблюдать санкции против России. Спасенный от бунта союзник решил проявить неблагодарность?

В Казахстане не будет в этом году проводиться парад ко Дню Победы, сообщила в среду пресс-служба Министерства обороны республики. В прошлом и позапрошлом годах парады 9 мая в Казахстане отменяли из-за пандемии. Но на сей раз военное ведомство не назвало причину такого решения. В Минобороны уточнили, что в Казахстане пройдут военно-патриотические мероприятия, отдельный блок которых предусматривает чествование ветеранов Великой Отечественной и Вооруженных сил республики. Но решение отказаться от главного памятного мероприятия в условиях, когда коронавирусные ограничения уже сняты, вызвало вопросы. В отсутствие официального объяснения появилось несколько версий.

Первую, сугубо меркантильную, озвучил Айдос Сарым, депутат Мажилиса – парламента Казахстана – от правящей партии «Аманат». «У нас уже четыре года не проводятся парады. До этого были эпидемические, сейчас экономические причины, – пояснил Сарым радиостанции «Говорит Москва». – Лучше эти деньги потратить на более рациональные задачи: обеспечение быта, войсковую и военную подготовки солдат. У нас огромное количество нерешенных проблем: старые казармы, старая техника и так далее».

Вторую, политическую, версию сформулировал бывший пресс-секретарь правительства, экс-кандидат в президенты от оппозиции Амиржан Косанов. «Сейчас не время и не место для того, чтобы проводить такие помпезные парады», – заявил Косанов Telegram-каналу «Радиоточка НСН». По его словам, «не время бряцать оружием, показывать свои мускулы», когда на постсоветском пространстве» идут масштабные боевые действия, затронувшие две бывшие союзные республики.

Зато в российском парламенте восприняли решение Нур-Султана с пониманием. «У самих казахов еще недавно было неспокойно, и в целом сейчас в мире неспокойно. Не самое лучшее время, чтобы на парадах шагать. Думаю, Казахстан руководствовался этим при принятии решения», – приводит Дума ТВ слова главы комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова.

Но интересен контекст, в котором Нур-Султан объявил об отмене парада 9 мая. Это произошло в тот момент, когда в Казахстане с трехдневным визитом гостила заместитель госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея. Высокопоставленная сотрудница Госдепа прибыла для участия в первом заседании Диалога высокого уровня по правам человека и демократическим реформам. Как раз в среду она заявила, что Вашингтон приветствует поддержку Нур-Султаном территориальной целостности Украины, сообщает портал Vласть. «Также мы приветствуем вашу поддержку и понимание санкций, которые налагает международное демократическое общество в отношении российского правительства», – цитирует портал КазТАГ дипломата.

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В ходе визита Зея провела встречу с председателем комитета Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности Айгуль Куспан. По словам Куспан, за 30 лет дипломатических отношений Казахстан и США наладили «тесное взаимодействие». Она также отметила схожесть позиций двух стран в решении «актуальных проблем и угроз».

Появление в Нур-Султане высокопоставленного эмиссара Вашингтона подтвердило предположение, которое высказывалось и ранее. Партнер России по ЕАЭС и союзник по ОДКБ, который фактически обязан Москве спасением от январского бунта, сейчас предпочитает лавировать между Россией и Западом, все чаще принимая сторону Запада. Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, подобным поведением отличается казахский крупный бизнес. Но аналогичные претензии предъявляются и политической элите.

Серьезный резонанс вызвало выступление, которое в начале апреля дал Тимур Сулейменов, первый замглавы администрации президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Будучи в Брюсселе с визитом, он пообещал, что Казахстан не будет инструментом обхода санкций, которые США и Евросоюз наложили на Россию. «Мы будем соблюдать санкции. Несмотря на то, что мы являемся частью экономического союза с Россией, Беларусью и другими странами, мы также являемся частью международного сообщества. Поэтому меньше всего мы хотим, чтобы к Казахстану применялись вторичные санкции США и ЕС», – цитировал «Интерфакс» первого замглавы президентской администрации.

«Отказ Казахстана помогать нам обходить санкции и отмена парада Победы 9 мая безусловно связаны между собой. Токаев хочет показать, что точка зрения Запада для него приоритетнее, чем Москвы. К тому же он не хочет, чтобы на фоне украинской спецоперации его собственная армия в глазах Запада хоть как-то отождествлялась с Вооруженными силами России», – считает генеральный директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин.

Токаев говорит, что Казахстан ведет «грамотную многовекторную политику» и не ввязывается в идеологические споры, напоминает политолог.

«В этой конструкции российские интересы для Нур-Султана оказались лишь на четвертом месте – после происламских, прокитайских и прозападных. Казахстан занял не более чем нейтральную позицию в нынешней экономической и идеологической войне Запада против России», – посетовал эксперт.

Завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин предполагает, что отмена парада косвенно связана с событиями в России. «Посмотрите, что сейчас происходит в Новороссийске, где чинят после шторма трубы каспийского трубопроводного консорциума. Он на 80% обеспечивает экспорт всего углеводородного сырья Казахстана. Ремонт там затягивается. Если до середины апреля трубы не починят, казахская экономика испытает очень серьезный шок.

Может, в Казахстане некоторые считают, что Россия могла бы поактивнее реанимировать эту очень важную инфраструктурную единицу?»,

– риторически спрашивает Грозин. С другой стороны, после массовых погромов и попытки мятежа в январе казахские силовики вообще стараются не привлекать к себе лишнего внимания, напоминает он. «В глазах общественности казахстанская армия теперь отнюдь не выглядят как несокрушимая и легендарная. Возможно, именно с этим связано нежелание лишний раз напоминать, насколько позорно она проявила себя буквально три месяца назад», – сказал Грозин.

«В Казахстане прекрасно знают, как болезненно в Москве реагируют на все шаги, которые можно трактовать как неуважение к памяти Великой Отечественной войны. Казахские элиты так грубо не действуют. Поэтому не стоит тут искать политическую фигу в кармане, хотя в самой России наверняка будет масса желающих истолковать этот поступок именно таким образом», – убежден Грозин.

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