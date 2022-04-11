Казахстан лавирует в битве между Россией и Западом

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11 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 17:04  |  vz.ru
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Чего добивается Центробанк неожиданными решениями

Российский регулятор принял экстренное решение Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС
Банк России уже второй раз меняет ключевую ставку на экстренном заседании. На этот раз он резко снизил ставку с 20% до 17%. Раньше Центробанк при высокой инфляции даже не думал делать столь поспешные шаги. Однако ситуация в экономике сейчас во многом уникальна, а регулятор начал действовать в рамках новой экономической логики. К чему это приведет? Подробности...
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Чем грозит России «перезагрузка» НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о «фундаментальной трансформации» альянса из-за военной спецоперации России на Украине Dwi Anoraganingrum/
Global Look Press
НАТО объявило о «трансформации», предполагающей существенное увеличение войск альянса в Восточной Европе. Эксперты уверены, что реформы НАТО принципиально перекроят архитектуру безопасности в Европе и вовлекут Россию и Запад в новую гонку вооружений. Как Москва ответит на историческую реформу НАТО? Означает ли инициатива альянса риск прямого столкновения с Россией? Подробности...
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Определена главная награда для участников спецоперации на Украине

«За отвагу» – настоящая солдатская медаль Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
У каждой битвы свои герои и свои награды. В ходе специальной военной операции на Украине российские военнослужащие за мужество и героизм в ходе боевых действий удостаиваются высоких званий отличия – Героев России, орденов Мужества, Георгиевских крестов, медалей Жукова и Суворова. Но самой массовой при награждениях стала медаль «За отвагу». Почему именно она? Подробности...
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США взрывают Пакистан за особый взгляд на Россию

Многотысячные акции протеста с требованием вернуть отставленного премьера проходят в Пакистане REUTERS/Fayaz Aziz
Похоже, Соединенные Штаты устроили очередной государственный переворот в стране, которая еще не так давно была их надежным союзником. Речь идет о Пакистане, премьер которого теперь свергнут, после чего начались массовые беспорядки. А одной из причин происходящего мог стать российско-пакистанский проект поставок сжиженного природного газа. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Запад нашел дураков для войны с Россией

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Украинец полезен лишь как автоматический солдат, без размышления берущий в руки любое оружие, которое ему подсунет западный доброхот, чтобы стрелять в русского. Подробности...

На Украине рождается настоящая российская элита

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
Ветераны украинской кампании должны стать той новой свежей кровью, которой так не хватало России все последние годы. Их будет много. Их будут десятки тысяч. И вернувшись, они обязательно потребуют свое место в новой жизни. Подробности...
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Угасание Байдена похоже на советскую историю геронтократии

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Вместо долгой ситуации 60-х, 70-х, 80-х годов, когда форматы Хрущев – Кеннеди, Брежнев – Никсон и Горбачев – Рейган в прямом смысле снижали напряженность и спасали мир в условиях растущей ядерной неопределенности, сейчас шансы на создание таких форматов микроскопические. Подробности...
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Грузию подбивают на войну с Россией

Битва за Париж

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Поляки хотят стать главными в Европе

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ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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Умер Владимир Жириновский

В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
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Вертолеты ВСУ атаковали Белгород

В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Казахстан лавирует в битве между Россией и Западом

    Отношения России и Казахстана проходят испытание на прочность
    		   11 апреля 2022, 16:55
    Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
    Текст: Евгений Погребняк

    «Очень деликатный для российско-казахстанских отношений вопрос». Такими словами эксперты оценивают действия, которые в последнее время предпринимает один из ближайших российских союзников – Казахстан. Эта страна, с одной стороны, помогает прибалтийским портам и намерена соблюдать западные санкции против России – но в то же время хочет сохранить дружбу с Россией. Удастся ли удержать этот баланс?

    Российские морские порты подверглись санкциям – грузы из них перестали принимать или принимают ограничено порты европейских стран. В результате трудности ощутили в том числе экспортеры из транзитных стран, использующих российские порты как перевалочный пункт. Это коснулось, в частности, Казахстана – партнера России по ОДКБ, по ЕАЭС и в целом одного из ближайших союзников Москвы.

    Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана разъяснило сложившуюся ситуацию. По словам чиновников, у казахстанских экспортеров появились трудности при транспортировке грузов через порты в Санкт-Петербурге, Усть-Луги, а также черноморских – Новороссийска и Тамани. Крупнейшие перегрузочные транзитные порты – Антверпен, Гамбург, Пирей, Роттердам и Мугга отказались принимать грузы от российских судов. В том числе груженые товарами из Казахстана.

    Обеспокоенные казахстанские бизнесмены призвали власти найти новые маршруты для застрявших в России грузов. В частности, бизнесмен Канат Копбаев, совладелец компании Kusto Group, распространил открытое письмо с требованием решить логистическую проблему. «Как вы все знаете, 90% наших грузов шли через нашего соседа.... Сегодня в течение дня все крупные судоходные компании отказались принимать грузы, в том числе и из Казахстана. <...> Ни одно судно не зайдёт в порт и не возьмёт груз, который невозможно застраховать, а от этого отказались все», – заявил казахстанский предприниматель.

    В Казахстане создали антикризисный штаб. В качестве альтернативы российским портам экспортерам были предложены латвийские порты – Рига, Лиепая и Вентспилс.

    Через некоторое время грузы из Казахстана действительно стали отгружаться именно через латвийских транзитеров. А вместо черноморского Новороссийска, был предложен обходной транс-каспийский маршрут. Через казахстанские каспийские порты паромным сообщением грузы идут до Азербайджана, далее по суше следуют до грузинских или турецких портов.

    Таким образом, казахстанские экспортеры начали спасать исхудавший прибалтийский транзит, а также развивать азербайджанский и грузинский транзит на южном Кавказе. Если транзит через Азербайджан для России не имеет особого значения, это временная мера, и через эту горную страну невозможно перевозить большие объемы грузов. Иное дело Латвия.

    Но дело в том, что отказ от пользования латвийскими и другими прибалтийскими портами – долговременная стратегия России. Теперь же может показаться, что один из ближайших союзников России – Казахстан – помогает экономике злейших врагов России, стран Прибалтики.

    В конце марта министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев отчитался о том, что латвийские порты беспрепятственно принимают их транзит. «Сейчас никаких ограничений для казахстанских грузов нет: через территорию РФ наши грузы проходят, порты Республики Латвия принимают казахстанские грузы и отправляют дальше», – сообщил министр.

    Однако было бы ошибкой утверждать, что Казахстан однозначно выступил в этой ситуации против России. «Решение Казахстана является вынужденным. Для Казахстана как страны, удаленной от морских портов, сохранение возможности без сбоев и задержек поставлять свои грузы на внешние рынки и получать импорт – одно из главных условий экономического роста, – пояснил газете ВЗГЛЯД доктор экономических наук, профессор СПбГУ Станислав Ткаченко. – Парадоксально, но от него выигрывают все вовлеченные в транзит страны. России удается подтвердить статус транзитной страны, сохранив загрузку железнодорожных магистралей между Центральной Азией и своей западной границей. В условиях фактической блокады российских портов со стороны перегрузочных портов в Северной и Западной Европе решение сохранить железнодорожный транзит, но потерять загрузку портов представляется рациональным».

    По мнению Ткаченко, грузы из Казахстана для Прибалтики в любом случае не смогут в полной мере заменить российские. У Казахстана просто нет такого большого экспорта, чтобы заменить транзит российских металлов, удобрений, нефти и других товаров, которые в прошлом экспортировались Россией через прибалтийские порты. Но зато они могут помочь Прибалтике пережить трудные времена и сохранить в рабочем состоянии инфраструктуру перевалки и перевозки грузов.

    Другая сторона вопроса – политическая. В текущем геополитическом противостоянии Москве надо четко понимать, на кого из союзников можно полностью положиться. Белоруссия после известных событий ясно показала свой выбор. А вот с Казахстаном вопрос сложнее. После ухода Нурсултана Назарбаева с поста президента тамошние элиты продолжают борьбу за власть. И в рамках этой борьбы звучат в том числе не самые приятные для Москвы заявления. Которые выглядят как минимум противоречиво.

    Например, первый замруководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что несмотря на то, что Казахстан является частью ЕАЭС, его страна так же является частью международного сообщества и будет соблюдать санкции, введенные против России. «Поэтому меньше всего мы хотим, чтобы к Казахстану применялись вторичные санкции США и ЕС», - пояснил Сулейманов.

    Также, по словам Сулейменова, Казахстан «будет продолжать инвестировать в Россию и привлекать инвестиции для России» <...> «Но мы сделаем все возможное, чтобы контролировать санкционные товары. Мы сделаем все возможное, чтобы контролировать любые инвестиции в Казахстан лицами или организациями, которые находятся под санкциями, и это то, что мы хотели открыто донести до европейцев», - заявил замглавы Сулейменов.

    Кроме того, после январского мятежа в южных регионах Казахстана президент страны Касым-Жомарт Токаев сделал ряд неоднозначных кадровых назначений. С одной стороны, пост вице-премьера получил этнический русский Роман Скляр (чего давно не было), с другой – пост министр информации и общественного развития достался известному русофобу Аскару Умарову. Другие действия властей также говорят о противоречивых интересах, а то и вовсе попыткой усидеть на всех стульях разом.

    По мнению Станислава Ткаченко, попытка Казахстана балансировать в санкционной войне в целом Москву устраивает.

    «Это очень деликатный для российско-казахстанских отношений вопрос. Разумеется, в Москве не планируют втягивать Казахстан в свое противостояние с Западом. С другой стороны, в Москве были бы очень разочарованы, если бы ее союзник по ОДКБ и Евразийскому союзу отказался от независимой внешней политики и стал применять на своей территории нормы санкционного законодательства США или Европейского союза. – говорит Станислав Ткаченко. – Нейтральная позиция Москву вполне бы устроила: мы сохраняем нынешние формы и объемы сотрудничества и не втягиваем Казахстан в наиболее очевидные формы обхода таких направлений санкционной политики Запада, как финансовая блокада или поставки высоких технологий. Надеюсь, в этом случае не придется обсуждать какие-либо «политические последствия».

    Однако не исключено, что в итоге Казахстану придется сделать выбор. «Я считаю, что у руководства Казахстана есть четкое понимание того, что за спиной только Россия, а еще один подобный внутриполитический кризис (как это было в январе), может стоить Казахстану государственности. – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт по постсоветскому пространству Семён Уралов. – Сам кризис являлся результатом многовекторности казахских элит.  И продолжение транзита казахстанских грузов через прибалтийские порты свидетельствует, в частности, о том, что часть казахских элитариев продолжает активно играть в многовекторность. К сожалению, это может в итоге очень плохо закончиться».


     
     
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