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14 января, пятница  |  Последнее обновление — 09:18  |  vz.ru
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Что дала России молниеносная операция в Казахстане

Российские десантники возвращаются домой из Казахстана Гавриил Григоров/ТАСС
«Надо возвращаться домой. Мы свою задачу выполнили». Такими словами президент Владимир Путин отреагировал на доклад министра обороны Сергея Шойгу о завершении миротворческой операции в Казахстане. Как ОДКБ и российским Вооруженным силам удалась столь молниеносная операция, какие выгоды нашей стране она принесла – и какие выводы из нее сделают в других государствах? Подробности...
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Как Россия победила крупнейшую мусорную свалку Европы

До конца 2024 года предстоит уничтожить почти две сотни свалок в городской черте Александр Рюмин/ТАСС
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Китай унижает поляков в пользу Калининграда

Китайский транзит оказался важнейшим инструментом политического давления Zhejiang Daily/Reuters
Польша стремительно теряет свое участие в транзитном проекте «Новый шелковый путь». Еще совсем недавно Варшава готовилась подсчитывать прибыли от этого важнейшего проекта Китая, однако теперь грузы из КНР переориентировались на Калининград. Почему такое произошло и как сделать так, чтобы Россия выиграла от происходящего еще больше? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Как Иран поможет России ответить Западу

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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    Что дала России молниеносная операция в Казахстане

    Российские десантники возвращаются домой из Казахстана
    		   14 января 2022, 08:40
    Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    «Надо возвращаться домой. Мы свою задачу выполнили». Такими словами президент Владимир Путин отреагировал на доклад министра обороны Сергея Шойгу о завершении миротворческой операции в Казахстане. Как ОДКБ и российским Вооруженным силам удалась столь молниеносная операция, какие выгоды нашей стране она принесла – и какие выводы из нее сделают в других государствах?

    Вывод войск начался 13 января и пройдет в течение 10 дней. В отличие от ситуации на момент ввода, спешить сторонам некуда. Все контингенты, кроме киргизского (который направится домой наземным транспортом), будут вывозиться самолетами ВКС РФ. Они сначала отвезут домой союзников, а потом уже российских миротворцев. Параллельно контингент будет сниматься с охраны ключевых зданий – но четко по протоколу. «В соответствии с разработанным командованием коллективными миротворческими силами ОДКБ и Минобороны Республики Казахстан планом началась передача охраняемых миротворцами социально значимых объектов правоохранительным органам страны», – говорится в заявлении российского Минобороны.

    Спасительное плечо

    Эксперты подводят итоги операции, и они более чем впечатляющие. Так, масштаб операции изначально оказался сильно преувеличен различными активистами, которые бросались лозунгами из серии «Россия получит новый Афганистан» или «Россия ввела оккупационные войска».

    На деле же никакого Афганистана, никаких «массовых расстрелов русскими оккупантами мирных киргизов» не только в помине не оказалось. Вмешательство ОДКБ оказалось хирургически точным и выверенным. Вообще, судя по всему, миротворцами не было произведено ни единого выстрела. Фактические задачи миссии полностью соответствовали официальным: войти по просьбе официального правительства страны, но при этом не воевать за казахстанскую власть, а подставить ей плечо.

    И власть твердость этого плеча оценила. «Само пребывание миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане, в том числе в Алматы, сыграло очень большую роль с точки зрения стабилизации ситуации в нашей стране», – сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. «Эта помощь была очень важной, ценной. Она позволила перераспределить силы – они же обеспечивали прикрытие ТЭЦ и прочих больших стратегических объектов, позволила дополнительные силы высвободить и отправить в Алма-Ату для решения вопроса, купирования проблемы», – заявил казахстанский депутат Айдос Сарым.

    Плечо было не только военным, но и политическим.

    «Ввод миротворческого контингента ОДКБ продемонстрировал внутренним элитам легитимность Токаева в глазах ключевых внешних игроков (а значит, и сделал невозможной смену власти)», – поясняет газете ВЗГЛЯД директор информационно-аналитического центра МГУ (ИАЦ МГУ) Дарья Чижова.

    При этом очевидно, что без этого военно-политического плеча Казахстан бы не сдюжил. «Ситуация в Алматы и Талдыкоргане проиллюстрировала, как сложно удерживать и защищать одновременно. Сложно сказать, каким образом развивался бы сценарий в отсутствие ОДКБ, но однозначно без миротворческой миссии союзников мы бы до сих пор наблюдали хаос на улицах городов Казахстана», – продолжает Дарья Чижова.

    «Ввод контингента ОДКБ остановил Казахстан на краю пропасти гражданской войны. Эта война уже по сути шла на улицах Алматы, но начала утихать вскоре после появления союзных (прежде всего российских) военных. Боевики поняли, что против этого контингента уже ничего не смогут сделать и не стали пытаться затягивать бои», – поясняет газете ВЗГЛЯД глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович

    Всему свое время

    Теперь, правда, с интернет-диванов раздается другой вопль – что быстрый выход российских миротворцев связан с тем, что Россию чуть ли не выгнали из Казахстана. Причем выгнали не только местные власти, но и внешние державы – Китай и Турция, недовольные российской операцией.

    Конечно же, Китай (который всеми конечностями поддерживал российскую операцию, потому что нуждается в стабильности в Казахстане) и Турция (помощник президента которой Ихсан Шенер обвинил РФ в оккупации Казахстана, после чего был жестко поставлен на место Марией Захаровой) тут не при чем. Как и казахстанские элиты.

    «Короткая миссия была выгодна как раз России. Меньше нужно усилий по снабжению группировки и обеспечению ее пребывания на новом месте. Быстро пришли – быстро ушли, меньше расходов. А вот в затяжке вывода был заинтересован как раз Казахстан, чтобы иметь прикрытие на случай новых проблем.

    В период кризиса КНБ, армия и полиция Казахстана показали крайне низкую эффективность, что сделало возможной масштабные трагедию Алматы и вспышки вооруженного насилия в иных городах. В этих условиях было бы понятно желание Токаева иметь под рукой реально боеспособные контингенты. Но если он уверен, что обойдется, что ситуация окончательно стабилизировалась и чрезвычайная помощь больше не требуется – отлично», – говорит Никита Мендкович.

    Более того, эта короткая операция продемонстрировала важнейшую в условиях современного мира возможность России быстро проецировать силу. «Большую роль здесь сыграла наша военно-транспортная авиация. Быстро удалось сконцентрировать наши необходимые силы и средства, ресурсы. Все буквально как часы сработало: быстро, слаженно и эффективно», – сказал Путин.

    И не надо принижать значимость этой переброски фразами из серии «ну то ж соседнее государство» – от подмосковного аэродрома Кубинка до Алма-Аты примерно 3,2 тыс. километров. Это чуть меньше, чем до Мадрида (для сравнения: от Кубинки до Дамаска менее 2,5 тыс. километров).

    Продемонстрировала Россия и не менее важную возможность не злоупотреблять этой силой – то есть прийти, навести порядок и уйти. «Наши общие усилия подействовали отрезвляюще на деструктивные элементы и показали всему миру неразрывные союзнические связи, дееспособность и потенциал ОДКБ. И пусть никто даже не сомневается, что государства – члены ОДКБ готовы сделать все для сохранения региональной безопасности, мирного неба над головами наших граждан», – заявил командующий белорусским контингентом миротворцев полковник Дмитрий Соболь.

    «Вопреки насаждаемым некоторыми нашими недругами негативным оценкам деятельности ОДКБ, наша организация показала свою востребованность и эффективность, способность действовать быстро, решительно и эффективно, без промедлений, которые, как известно, иногда смерти подобны», – отметил генсек ОДКБ Станислав Зась.

    Есть о чем подумать

    Теперь всем странам – и с постсоветского пространства, и извне – нужно проанализировать эту операцию и сделать нужные для себя выводы.

    Так, среднеазиатские страны уже оценивают перспективы. «Таджикистан доволен. На фоне стремления Москвы и Ташкента договариваться с «Талибаном» Эмомали Рахмон получил аргументы для критики этой позиции – по его мнению, исламисты у власти опасны. И участие радикальных исламистов в попытках переворотов – иллюстрация этой опасности, – говорит Дарья Чижова. – С Киргизией все не так однозначно. Решение о присоединении к миротворческой миссии было непопулярным у элит, поскольку уличный протест – любимый инструмент внутриэлитной борьбы в Киргизии. Для Узбекистана же, который твердо стоит на своих позиция неприсоединения к военно-политическим блокам, ситуация не настолько релевантна, ведь у действующего президента высокий уровень поддержки».

    Будут сделаны выводы и в плане внешних сношений. «Последние события ответили еще раз на вопрос многих стран региона: кто друг, а кто враг. ОДКБ спасла Казахстан, контролируемые США и Великобританией неправительственные организации и партии же поставили его на край пропасти. Теперь властям нужно сделать выводы об опасности вмешательства иностранных НПО в политическую жизнь и ограничить это вмешательство законом. Кроме того, это напоминание о том, что к западным партнерам стоит относиться с большей осторожностью», – говорит Никита Мендкович.

    И действительно, столь любимая белорусскими и казахстанскими властями многовекторность – это в теории хорошо и правильно. Государство должно развивать отношения со многими центрами силы. Однако в формуле многовекторности должны участвовать лишь те центры силы, которые заинтересованы в стабильности и развитии этого конкретного государства.

    Например, Россия и Китай заинтересованы. Москве и Пекину жизненно необходимо, чтобы у их соседа было все хорошо, чтобы территория соседа не представляла собой рассадник радикализма и исламизма. А вот Соединенные Штаты и отчасти Турция, например, заинтересованы в Казахстане именно как рассаднике смуты.

    Именно поэтому бремя защиты региона ложится на плечи России. «Операция ОДКБ обозначила высокий уровень доверия между странами. Ну и, конечно, показала, что в регионе (где многие говорят о доминировании пантюркистского вектора) именно евразийские страны остаются гарантом стабильности», – говорит Дарья Чижова. Словом, Россия свою задачу выполнила. Четко, честно, легитимно.


     
     
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