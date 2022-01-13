В Казахстане столкнулись картины мира

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Американский СПГ спешит захватить мир

На высоких ценах на газ заработала не только Россия, но и США Gary Cameron/Reuters
На экстремально высоких газовых ценах в 2021 году заработал не только Газпром, но и США. Они существенно нарастили экспорт своего СПГ, который шел в основном в Азию. Однако стать мировым лидером США в этом году не удалось. Американцы уже очень близко подобрались к первым местам и теперь рассчитывают завоевать рынок газа уже в ближайшие годы. Подробности...
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Переговоры с США подарили России новую «звезду» дипломатии

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и первый замгоссекретаря США Венди Шерман пресс-служба МИД РФ/ТАСС,
Rod Lamkey/CNP/Sipa USA/Reuters
Заведомо долгие переговоры Москвы и Вашингтона по дальнейшей судьбе НАТО и другим вопросам глобальной безопасности еще только начались, но уже приковали внимание всего мира к людям, чья работа обычно остается «за кадром». Замглавы МИД РФ Сергей Рябков за считанные часы превратился в «звезду» мировых медиа, став одним из главных лиц внешней политики России.  Подробности...
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Как Россия победила крупнейшую мусорную свалку Европы

До конца 2024 года предстоит уничтожить почти две сотни свалок в городской черте Александр Рюмин/ТАСС
На месте огромной свалки, в прямом смысле отравлявшей жизнь челябинцам, в 2021 году появилась спортивная площадка. Победа над крупнейшим на континенте и при этом бесхозным мусорным полигоном стала зримым символом того, как в этом году работали всероссийские программы «Чистая страна» и «Чистый воздух». Что еще сделано и предстоит сделать для решения застарелой проблемы свалок? Подробности...
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Китай унижает поляков в пользу Калининграда

Китайский транзит оказался важнейшим инструментом политического давления Zhejiang Daily/Reuters
Польша стремительно теряет свое участие в транзитном проекте «Новый шелковый путь». Еще совсем недавно Варшава готовилась подсчитывать прибыли от этого важнейшего проекта Китая, однако теперь грузы из КНР переориентировались на Калининград. Почему такое произошло и как сделать так, чтобы Россия выиграла от происходящего еще больше? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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В Казахстане столкнулись картины мира

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Казахстан – уникальный узел типичных для нашего времени противоречий. Поэтому так важно то, что происходит вокруг Казахстана в сфере идей и концепций. Подробности...

Новая мировая реальность рождается в первые дни 2022 года

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Неудавшийся переворот в Казахстане – это не просто очередная провалившаяся цветная революция, это нечто гораздо-гораздо большее. Это выстраивание прямо на наших глазах новой конфигурации глобального мира. Подробности...
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Заменить Джоан Роулинг на Светлану Алексиевич

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Создатели фильма «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» устраивают нам обзорную экскурсию по всем восьми картинам. Когда ж еще всплакнуть, как не в новогодние праздники. Подробности...
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Русофоб во власти Казахстана

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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Игорь Караулов

    В Казахстане столкнулись картины мира

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    		13 января 2022, 17:20

    В казахстанских событиях мы видим не только борьбу за власть и порядок, но и проявление различных картин мира, которые трудно согласуются друг с другом. Был такой эпизод, который мало кто заметил, но мне он показался довольно характерным именно с точки зрения конфликта представлений о мире. 8 января этого года, когда ситуация в соседней стране ещё только начала успокаиваться, десятки поэтов из разных стран бывшего СССР приняли участие в онлайн-марафоне под следующими лозунгами: «за солидарность с народом Казахстана в его борьбе с авторитаризмом и за права человека» и «против военного вмешательства других стран в политику Казахстана».

    Было бы логично прежде всего возмутиться этой затеей, граничащей с кощунством: как же так, в Алма-Ате убивают и мародёрствуют, а эти люди не только противятся наведению порядка, но и спешат почитать друг другу свои тексты, подобно Нерону, красовавшемуся на фоне горящего Рима. Но можно попытаться понять картину мира, в которой подобные движения души кажутся естественными.

    Эта картина мира основана на определенном представлении о норме. Ведь разве это не норма, когда граждане мирно высказывают свои претензии властям и цивилизованно влияют на будущее своей страны? И разве это не норма, когда независимое государство для решения своих внутренних вопросов не нуждается в помощи иностранных войск? В чём же тут проблема?

    А проблема в том, что эта картина мира резко разошлась с наблюдаемой реальностью. Разумеется, в Казахстане, и особенно в таком городе, как Алма-Ата, есть немало людей цивилизованного, европейского склада – и казахов, и русских. И эти люди были всерьез настроены на мирный протест. У них есть своя правда, но в данном случае им не повезло. Как мы видели, мирный протест в Алма-Ате продержался считаные часы. Как только запылал акимат, всякая попытка изобразить мирный протест стала похожа на добровольное участие в живом щите в интересах погромщиков. И не стоит обвинять казахстанские власти, спецслужбы, Россию или иные, неведомые, силы в том, что они нарочно подделали реальность удобным для них образом, превратив людей в белоснежных моральных одеждах в трагикомическое явление. Реальность такова, какова она есть.

    Есть другая картина мира, где доминируют такие понятия, как международные террористы, вторжение из-за рубежа, заранее подготовленные боевики, предполагаемый заговор в спецслужбах, попытка государственного переворота. Отметим, что участие в событиях исламистов, прошедших горячие точки, уже зафиксировано, да и зарубежную информационную поддержку все мы видели. Но за кадром остаются поводы для недовольства в казахстанском обществе. Люди возмутились ценами на газ – всё остальное было хорошо, не правда ли? – а враждебные силы этим воспользовались.

    Фото: Камшат Абдирайым/РИА «Новости»

    Ещё события в Казахстане очень по-разному выглядят с точки зрения обычных наблюдателей и с точки зрения «специалистов по региону». Конечно, нам всегда хочется выслушать прежде всего экспертов – не «диванных», а настоящих. Однако «экспертному» дискурсу, идёт ли речь о Казахстане или о любой другой стране, присуща, на мой взгляд, заметная, хотя и понятная аберрация.

    В нём главное внимание уделяется тем особенностям, которые отличают данную страну, данное общество от других. Эксперт свободно оперирует местными раскладами, знает, кто есть кто, кто кому кем приходится и кто с кем связан. При этом, конечно, он скажет вам и о «жузах», ведь всем известно, что в Казахстане всё решают «жузы» – точно так же, как у чеченцев всё якобы решают тейпы, у англичан – MI5 и MI6, а у итальянцев – «коза ностра». Я никоим образом не отрицаю полезность этих конкретных знаний, однако возникающая в итоге «экспертная» картина мира оказывается слишком узкой: особенное в ней выдвигается на первый план, а общее затушевывается.

    Получается, что если в данной стране имеются элементы А, B и C (влияние конкретных кланов, например), то другим странам, где эти элементы отсутствуют, можно не беспокоиться. Между тем отсутствие эффективной сменяемости власти, коррупция, неработающие социальные лифты и замедление экономического роста, не говоря уже о тяготах ковидной эпохи – это факторы, общие для ряда стран, поэтому нам важна непредвзятая информация о том, что же на самом деле произошло в Казахстане, а не версия, удобная для той или другой стороны, для той или другой политической цели.

    Казахстан – в самом деле страна уникальная. Страна, сопоставимая по площади со всей европейской частью России, но очень редко и неравномерно населённая. Страна, у которой, как издавна говорили географы, «центр на периферии, а периферия в центре». Страна бесчисленного количества полезных ископаемых, что само по себе создаёт напряжённое поле конфликтующих интересов. Но вместе с тем Казахстан – средоточие современных тенденций развития человеческого общества, столь напоминающих нам известные антиутопии.

    С одной стороны, это эмиратский блеск Нур-Султана – города будущего, который меняет своё имя легче, чем блогеры меняют свой ник в сети. С другой – в стране вырабатывается пятая часть мировой криптовалюты: представьте себе эти сараи, гаражи, ангары, забитые компьютерами и работающие на передовой и вместе с тем партизанский сегмент международной финансовой системы. С третьей – новое для нас явление «мамбетов», то есть людей, живущих полуживотной жизнью, отделённых от современной цивилизации, подобно уэллсовским морлокам. С четвертой – городская интеллигенция, которая по своей ментальности порой напоминает восточноевропейскую или прибалтийскую. И наши звёздные врата – Байконур. И ракетный полигон Сары-Шаган размером с Тверскую область. И вдобавок ещё загадочные американские лаборатории по изучению смертельно опасных вирусов.

    Словом, перед нами уникальный узел типичных для нашего времени противоречий. Поэтому так важно то, что происходит вокруг Казахстана в сфере идей и концепций. Сегодня это одна из точек, в которых решается, сможем ли мы общими усилиями построить более-менее согласованную картину мира. 

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