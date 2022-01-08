Что Россия делает в Казахстане

Взгляд
8 января, суббота  |  Последнее обновление — 13:33  |  vz.ru
Разделы

Российская экономика приближается к зоне риска

Больше всего в 2022 году стоит бояться повышения цен Донат Сорокин/ТАСС
Зарплаты в 2022 году будут расти – и это один из самых приятных прогнозов, которые дают специалисты по поводу предстоящего состояния российской экономики и финансов. Тем более что итоги 2021 года весьма в этом смысле благоприятны. Однако экономисты предупреждают и о некоторых существенных рисках. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Россия отправила спецназ ВДВ в Казахстан

Российские десантники отправляются в Казахстан в рамках ОДКБ Минобороны РФ/ТАСС
В раздираемый протестами Казахстан по запросу президента Токаева прибыли миротворческие силы ОДКБ, включая специальные подразделения ВДВ России. Они призваны нормализовать обстановку в республике на фоне многодневных беспорядков, погромов и убийств. Почему Токаеву понадобилась помощь ОДКБ, смогут ли российские десантники принести мир в Казахстан и какие задачи будут для них приоритетными на самом деле? Подробности...
Перейти в раздел…

В чем Россия критически зависит от Казахстана

Космодром Байконур стал символом сотрудничества и дружбы России и Казахстана Роскосмос/РИА Новости
Россию и Казахстан связывают тысячи километров общей границы. На соседней территории проживают миллионы русских. В Казахстане работают многочисленные совместные предприятия и находятся стратегически важные для России объекты вроде космодрома Байконур или урановых рудников. Почему Казахстан называют южными воротами России в Центральную Азию и чем грозит их закрытие? Подробности...
Перейти в раздел…

Как будет действовать в Казахстане спецназ ВДВ России

Спецназ ВДВ России будет помогать восстанавливать конституционный порядок в Казахстане Минобороны РФ/РИА Новости
В любом вооруженном конфликте скорость реакции имеет едва ли не определяющее значение. Эта мысль явно учитывалась при решении о том, какие именно войска, имеющиеся в распоряжении ОДКБ, отправить для наведения конституционного порядка в бунтующих городах Казахстана. Почему именно спецназ ВДВ способен наиболее эффективно справиться с этой задачей и как именно он будет действовать? Подробности...
Перейти в раздел…

Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
Перейти в раздел…

Что Россия делает в Казахстане

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Цель в любом случае – сохранение целостного и самостоятельного казахстанского государства. Тем более, что оно, в отличие от Украины, не создавалось как антироссийский проект с перспективой использования во враждебных Москве интересах. Подробности...

Рождество Христово – праздник, который выжил

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Убедившись в невозможности отучить людей от обычая украшать елку, власти в 30-е годы сменили тактику, и стали поощрять елку уже в качестве новогодней, а не рождественской. Я сам родился и вырос в мире, где не было Рождества. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев

В Казахстане все решится в ближайшие дни или даже часы

Валерий Федоров
Валерий Федоров, директор ВЦИОМ
За сценой событий в Казахстане – теневые кланы, играющие свою игру. А со стороны внешних наблюдателей – поиски геополитических заговоров и интриг… В обоих случаях все очень быстро развивается, власти не успевают за событиями. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
Перейти в раздел…

Главные события 2022 года в политике

Как победили Гитлера под Москвой

Украина готовится к войне

Перейти в раздел…

Новый год в Казахстане начался с массовых беспорядков

В Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне массовых беспорядков в Алма-Ате введен режим чрезвычайного положения. Протестующие взяли штурмом ряд административных зданий, захватили арсеналы оружия, вступили в столкновения с полицией
Подробности...

Города России украсились к празднованию Нового года и Рождества

Главный вход на территорию ВДНХ выглядит сегодня именно так – с большими светящимися цифрами 2022. Москва и многие другие крупнейшие города России искусно украшены к празднованию Нового года. Как это сделано – в репортаже газеты ВЗГЛЯД
Подробности...

Украинские авиастроители представили первый серийный Ан-178

Киевское госпредприятие «Антонов», входящее в концерн «Укроборонпром», представило самолет Ан-178. Это первый серийный лайнер, построенный на Украине с 1991 года. Вооруженные силы страны получат три таких машины
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
  • Положительно

  • Отрицательно

  • Затрудняюсь ответить
Каким вы ожидаете 2022 год?
  • Лучше предыдущего

  • Хуже предыдущего

  • Таким же
На Новый год вы предпочитаете:
  • Приглашать гостей

  • Ходить в гости

  • Не хожу в гости и не приглашаю их
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Ребенок погиб от огнестрельного ранения в результате беспорядков в Алма-Ате
    Экс-главу Комитета нацбезопасности Казахстана задержали за госизмену США обвинили Россию в попытке бросить вызов существующему миропорядку США опровергли сообщения о подготовке вывода войск из Восточной Европы Застрявших в аэропортах Казахстана россиян вывезут самолетами Минобороны
    В Казахстане задержали более 4,4 тыс. участников беспорядков Путин обсудил с Токаевым обстановку в Казахстане МВД назвало самые подделываемые купюры в России Бритни Спирс полностью обнажилась в Instagram
    США предложили Казахстану справиться с «протестами» без ОДКБ В Казахстане рассказали о местонахождении Назарбаева Токаев объявил 10 января днем общенационального траура Школьник изнасиловал пятилетнюю племянницу в Новосибирске

    Главная тема


    2021-й перевернул представление о рыночной экономике

    «у нас нет»


    Британия позавидовала оружию России

    «в типичной манере»


    Захарова ответила на хамские слова Блинкена о русских

    «не подчинялись президенту»


    Нападение на Алма-Ату «проспали» из-за раскола спецслужб

    Видео

    миротворческие силы


    Почему Россия отправила спецназ ВДВ в Казахстан

    армия и вооружение


    Тысячи беспилотников изменят облик российской армии

    литовский транзит


    Кто подпитывает «калининградский сепаратизм»

    логистическая проблема


    В России исчезает одна из самых популярных профессий

    Миллиарды рублей


    Крупнейший проект решит хроническую проблему Дальнего Востока

    открывающиеся возможности


    Сергей Худиев: Что такое «новое счастье»

    длинные праздники


    Герман Садулаев: Сколько выходных нужно россиянам

    Диалог с ЕС


    Вадим Трухачёв: Какими будут отношения России и Европы в 2022 году

    на ваш взгляд


    Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
    Тимофей Бордачёв

    Что Россия делает в Казахстане

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    		8 января 2022, 13:10

    Драматические события в Казахстане – это грозное напоминание всем нам о том, насколько хрупкой является государственность стран, возникших 30 лет назад по периметру России. И, одновременно, новое свидетельство особой роли, которую сама Россия играет в том, чтобы окраины бывшей империи и СССР состоялись, как суверенные державы. В современных обстоятельствах исполнение этой роли требует баланса между постановкой на первое место собственных интересов и искренним отношением к соседям. С трезвым пониманием того, что им неизбежно придется пройти достаточно сложный путь, но без иронии или пренебрежительного отношения. Поэтому сейчас для лучшей оценки ситуации и ее долгосрочного значения необходимо уточнить несколько тезисов.

    Во-первых, обстоятельства таковы, что даже катастрофическое развитие событий в соседних государствах не является для России вызовом, несущим в себе экзистенциальную угрозу. Если бы являлось, то не случился бы 1991 год, когда Москва сама, к собственной выгоде, отпустила все республики бывшего СССР в свободное плавание. Мы никогда не должны забывать, что уникальное геополитическое положение России и ее обеспеченность природными и человеческими ресурсами не требуют контроля над соседями. В транспортно-логистическом отношении Россия также полностью от них независима – даже основная ветка Транссиба давно проходит севернее казахстанских рубежей.  

    Ответить на вызовы, которые могут возникнуть в связи с коллапсом государственности у соседей, Москва может со своей территории. В случае с Казахстаном, расположенным между Россией и ее важнейшим союзником Китаем, мы не сталкиваемся с вероятностью превращения его в территорию, на которой будут развернуты силы сопоставимых с Россией противников. Поэтому в российских действиях в любом случае доминирует моральный императив, а не немедленные соображения безопасности. Но цель в любом случае – сохранение целостного и самостоятельного казахстанского государства. Тем более, что оно, в отличие от Украины, не создавалось как антироссийский проект с перспективой использования во враждебных Москве интересах.

    Во-вторых, причины происходящего в Казахстане не имеют никакого отношения к России или нашему общему прошлому – это продукт самостоятельного развития, того, что необходимые преобразования не всегда поспевали за требованиями времени. Будем надеяться, что не фатально. Проводить аналогии с другими странами похожего геополитического масштаба или выносить на основе таких сравнений сейчас категорические суждения о казахстанском государстве представляется достаточно поверхностным. Каждое государство уникально по своему внутреннему устройству и важнейшим факторам политического развития. Наука о международных отношениях вообще мало внимания уделяет внутренним факторам – они слишком разнообразны. Нас могут интересовать только последствия конкретной ситуации.

    В-третьих, нет никаких оснований говорить о том, что Россия «проспала» кризисную ситуацию в соседней стране, а российская экспертиза не обладает достаточными знаниями. Последнее вообще не имеет никакого значения – про Украину мы знали все, но это не помогло предотвратить там переворот 2014 года. Кроме того, Казахстан входит в ОДКБ и ЕАЭС – было бы странно проявлять к союзникам настолько высокую степень недоверия, чтобы следить за ними подобно тому, как это делают американцы. Да и в любом случае, Россия не присваивала себе право вмешиваться во внутренние дела соседей и уважает их суверенитет даже если это может быть сопряжено с определенными неожиданностями. Доверие в любом случае важнее.

    Фото: EYEPRESS/Reuters

    В Казахстане случилось то, что случилось, понимание истоков или основных движущих сил конфликта имеет сейчас сугубо аналитическое значение, а в будущем окажется, вероятно, весьма интересным для историков. Гораздо важнее то, как поведение России в возникших обстоятельствах соотносится с ее собственными целями и неизбежной ответственностью самой сильной военной державы Евразии. Принятое в рамках ОДКБ решение о направлении в Казахстан миротворцев, как представляется, отвечает не только букве союзнических обязательств, но и природе российского участия в делах соседей. Тем более, что его реализация может создать прецедент конструктивного вовлечения в их судьбу тогда, когда это действительно необходимо.

    Несколько дней назад мы наблюдали ситуацию, при которой крупнейший город Казахстана и еще несколько городов оказались во власти вооруженных мародеров и экстремистов. Положение там было критическим и властям срочно требовалось материальное выражение того, что они не одиноки перед своей проблемой. Именно материальное, поскольку мы вряд ли считаем удачным опыт Европейского союза, который всегда выражает глубокую озабоченность, но никогда ничего не делает.

    Ничего подобного не переживала пока ни одна из стран бывшего СССР, а сейчас речь идет о Казахстане, который в наибольшей степени, наряду с Белоруссией, связан с Россией на уровне экономики и общества. Поэтому Россия, как сильная страна, должна была оказать помощь, а не размышлять о том, как будут интерпретированы ее действия. В сущности, нам, наверное, вообще глубоко безразлично кто извлечет выгоду из ее присутствия и будут ли раздаваться в ее адрес обвинения – ядерная держава с 500-летней суверенной историей может себе позволить быть выше этого.

    Сейчас казахстанские власти постепенно берут контроль над ситуацией в свои руки. Судя по поступающим сообщениям, это будет не просто и займет определенное время. За счет своего геополитического положения казахстанское государство на протяжении 30 лет не должно было с повышенной серьезностью готовиться к отражению внешних угроз и отдельные последствия этого мы сейчас наблюдаем. Но коллапс государственности не наступил, а присутствие сил ОДКБ придает местным силовым структурам, администрации и населению уверенность.

    Однако окончательное умиротворение и возвращение Казахстана к стабильному развитию не может быть делом России или осуществляться под ее руководством. Это стало бы бессмысленным, если не контрпродуктивным в долгосрочной перспективе. У нас есть пример СССР и США, которые несколько раз пытались заниматься «строительством государства» - ни к чему хорошему это не привело. Но если и обратный пример – Сирия, где помощь со стороны России не означала попыток внедрить там внешнее управление – официальный Дамаск сам восстанавливает страну.

    Тем более, что в Казахстане дело не успело пока зайти настолько далеко. Собственно говоря, как раз для того, чтобы избежать сирийского сценария страны ОДКБ и направили в Казахстан свои воинские контингенты. Не сделай они это сейчас, и через несколько лет, если не месяцев, пришлось бы использовать уже другие ресурсы. Поэтому события в Казахстане – это не только предупреждение, но и возможность для России. В первую очередь – шанс на то, чтобы действовать нестандартно. За пределами того, что от нее ожидают на основе нашего собственного или американского опыта.

    Пока российские действия создают новый опыт в решении проблем внутренней нестабильности в дружественных странах. Мы искренне желаем странам-соседям успешно развиваться. Но не можем не понимать, что в предстоящие десятилетия Москве, весьма вероятно, придется еще не раз находить баланс между собственной независимостью и ответственностью за судьбу окружающих ее небольших государств. Это, конечно, задача намного более сложная, чем восстановить империю или, наоборот, отгородиться от соседей. Но именно своей сложностью она достойна такой страны, как Россия.

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •