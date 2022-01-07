В чем Россия критически зависит от Казахстана

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7 января, пятница  |  Последнее обновление — 16:53  |  vz.ru
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Зарплаты в 2022 году будут расти – и это один из самых приятных прогнозов, которые дают специалисты по поводу предстоящего состояния российской экономики и финансов. Тем более что итоги 2021 года весьма в этом смысле благоприятны. Однако экономисты предупреждают и о некоторых существенных рисках. Подробности...
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Почему Россия отправила спецназ ВДВ в Казахстан

Российские десантники отправляются в Казахстан в рамках ОДКБ Минобороны РФ/ТАСС
В раздираемый протестами Казахстан по запросу президента Токаева прибыли миротворческие силы ОДКБ, включая специальные подразделения ВДВ России. Они призваны нормализовать обстановку в республике на фоне многодневных беспорядков, погромов и убийств. Почему Токаеву понадобилась помощь ОДКБ, смогут ли российские десантники принести мир в Казахстан и какие задачи будут для них приоритетными на самом деле? Подробности...
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Наступивший год создаст для российской IT-отрасли и интернета новые правила

Отрасль информационных технологий оказалась под плотным вниманием государства Annette Riedl/dpa/
Global Look Press
Целая серия изменений, помогающих российскому интернету и IT-отрасли в целом, была принята правительством в 2021 году. О чем именно идет речь, как это должно помочь суверенитету России в цифровом пространстве и пользователям – и какие новые перемены в этом вопросе обсуждаются прямо сейчас? Подробности...
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Кто и как готовил протестный взрыв в Казахстане

Сожженные административные здания - только часть ущерба, который уже понес Казахстан
Массовые беспорядки в Казахстане вызваны прямым иностранным вмешательством - такова официальная позиция Москвы. О каком именно вмешательстве может идти речь, кто и как готовил бунтовщиков - и в чем сходство ситуации в Казахстане с тем, что в свое время происходило на Украине и в Белоруссии? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
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В Казахстане все решится в ближайшие дни или даже часы

Валерий Федоров
Валерий Федоров, директор ВЦИОМ
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Зачем Сталин вернул погоны в Красную армию

Тимур Шерзад
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    В чем Россия критически зависит от Казахстана

    Космодром «Байконур» стал символом сотрудничества и дружбы России и Казахстана
    		   7 января 2022, 16:40
    Фото: Роскосмос/РИА Новости
    Текст: Андрей Резчиков

    Россию и Казахстан связывают тысячи километров общей границы. На соседней территории проживают миллионы русских. В Казахстане работают многочисленные совместные предприятия и находятся стратегически важные для России объекты вроде космодрома «Байконур» или урановых рудников. Почему Казахстан называют южными воротами России в Централью Азию и чем грозит их закрытие?

    Массовые беспорядки в Казахстане стали темой номер один в России. В первую очередь это объясняется тесными связями, которые десятилетиями выстраивались между странами. С момента развала Советского Союза Казахстан остается одним из самых близких союзников и партнеров России. До 2005 года обе страны были объединены границами еще советской эпохи, но после демаркации ее протяженность составила более 7,5 тысячи километров. Это самая большая сухопутная граница в мире.

    Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин подчеркивает, что в силу географии и в случае, если на территории Казахстана ситуация выйдет из-под контроля, закрыть столь протяженную границу невозможно. То есть Россия не сможет повторить опыт США по отношению к границе с Мексикой.

    «Кроме того, значительный потенциал нашей промышленности сосредоточен вдоль казахстанской границы. Казахстан является для нас сухопутным мостом в Центральную Азию. У нас только с Туркменистаном может быть альтернативный канал связи по Каспийскому морю. Ни с Узбекистаном, ни с Киргизией, ни с Таджикистаном у нас нет возможности работать в обход Казахстана», – говорит Притчин. 

    Главным и критически важным символом сотрудничества между двумя странами считается космодром «Байконур», который после развала СССР достался Казахстану, но именно Россия с его помощью развивала свою космическую программу. Сейчас там находятся филиалы Роскосмоса. На этом объекте сразу усилили вооруженную охрану после начала массовых беспорядков.

    «Байконур», несмотря на постройку в Амурской области космодрома «Восточный», еще долгие годы будет использоваться Россией. На следующей неделе там ожидают прибытия специалистов РКК «Энергия» для подготовки к запускам «Прогресса» и «Союза». Ежегодно Казахстан получает около 115 млн долларов за сдачу объекта в аренду. Всего в городе проживают около 76 тыс. человек, включая 25 тыс. российских граждан.  С 7 по 19 января здесь установлен повышенный («синий») уровень террористической опасности. 

    Не меньшее значение для развития российских систем противоракетной обороны имеет испытательный полигон Сары-Шаган, расположенный в Карагандинской и Жамбылской областях. На его территории находятся мишени для ракет, которые Россия запускает с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Здесь же действует военный аэродром «Камбала» и проходит автомобильная дорога Екатеринбург – Алма-Ата. Таким образом, через Казахстан пролегают важнейшие транспортные коридоры.

    Поэтому отправленная на этой неделе миротворческая миссия ОДКБ, вероятно, возьмет под охрану эти и другие стратегические объекты страны. Важность этой операции особо отметил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Однако задача по наведению порядка в стране лежит исключительно на спецслужбах самого Казахстана.

    О том, что миротворцы не намерены подавлять протесты, пишет в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн. Политик подчеркнул, что любые беспорядки, а тем более гражданская война у рубежей России – «есть прямая угроза для безопасности приграничных регионов и их жителей».

    В Минобороны РФ также подчеркнули, что по договоренности с казахстанской стороной миротворцы ОДКБ не привлекаются к оперативно-боевым мероприятиям по наведению правопорядка, а выполняют задачи по охране жизненно важных объектов, аэродромов, ключевых объектов инфраструктуры.

    Если же говорить о бизнес-интересах России, то в Казахстане работают такие крупные компании как «Лукойл», «Роснефть» и Газпром. Серьезным экономическим проектом стал угольный разрез «Богатырь Комир», 50% которого принадлежит «Русалу». А российскому «Билайну» принадлежит местный оператор связи «Кар-Тел».

    Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин подчеркивает, что значительная часть машиностроительных мощностей России ориентирована на казахстанские заказы, начиная от оборудования для нефтедобычи и переработки и заканчивается автопромом. «КАМАЗ имеет в Казахстане разветвленную сеть, ориентированную не на обслуживание, а на первичную сборку», – отметил он.

    Собеседник напомнил, что за последние 20 лет страны Центральной Азии получили от России в виде прямых инвестиций 50 млрд долларов, из них 40 млрд – Казахстан. «В Карачаганакском нефтегазоконденсатном месторождении есть интересы Газпрома. В Кашаганском проекте – интересы «Лукойла», – отметил Грозин. 

    Товарооборот на пике – до коронавируса – доходил до 20 млрд долларов в год, это один из самых высоких показателей среди всех стран СНГ. «У нас совместных предприятий больше, чем казахско-китайских СП. Это говорит само за себя. В любом крупном городе в Казахстане, начиная с Атырау и заканчивая Алма-Атой, полки в магазинах забиты российской продукцией», – говорит Грозин. 

    По данным Евразийского банка развития (ЕАБР), в стране действует более семи тысяч совместных предприятий. В 2020 году инвестиции составили более 11 млрд долларов. Россия остается главным внешнеторговым партнером Казахстана с оборотом в 2020 году 17 млрд долларов.

    При этом беспорядки спровоцировали скачок цен на такой важный ресурс как уран. Если 4 января стоимость сырья на мировых рынках составляла 42 доллара за фунт, то уже на следующий день цена выросла на восемь процентов и достигла 45,25 доллара за фунт. Российский «Росатом» владеет долями в местных крупных уранодобывающих проектах, среди которых рудники Анкал, Южный Инкал, Каратау, Акбастау, Заречное и Хорасан.

    Стоит учитывать и то, что Казахстан – крупнейший в мире поставщик радиоактивного металла. Согласно данным Всемирной ядерной ассоциации, в 2020 году добыча урана составила в Казахстане около 41% от мирового производства, а на долю российских активов из этого объема пришлось около 40%.

    Особые отношения с Казахстаном складываются у граничащих с ним областей, среди которых Новосибирская, Челябинская, Саратовская, Самарская и Омская, Курган, Татарстан и Башкортостан. Всего с Казахстаном граничат 12 российских регионов. Астраханская область, например, строит для соседа нефтеналивные суда, буксиры, занимается их техническим обслуживанием.

    «В отличие от других стран Центральной Азии, Казахстан, будучи самым экономически развитым государством региона, является источником заказов и получения денег по самой широкой номенклатуре, начиная от сельхозтехники и заканчивая металлообработкой. Это флагманское для российской экономики государство на наших южных рубежах», – подчеркнул Грозин.

    Сотрудничество в сфере военно-промышленного комплекса между странами также достигло высокого уровня. Как член ОДКБ, Казахстан покупает российскую технику со скидкой и вооружены «всей основной линейкой российской боевой авиации». «Я не говорю уже о сухопутных войсках, которые на 90% укомплектованы российской продукцией», – напомнил заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ.

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    Притчин согласен, что на постсоветском пространстве – Казахстан – это самый главный торговый партнер России. «В Казахстане проживает несколько млн русских и русскоязычных граждан. Партнерство между странами развивается в рамках ОДКБ и ЕАЭС, где Казахстан наряду с Россией является соучредителем организаций, то есть существует огромный комплекс отношений», – указал Притчин.

    Казахстан, добавляет Грозин, «это наши ворота в южном направлении». «Если они захлопнутся, мы получим проблему гораздо большую, чем мы имеем на территории Украины, потому что там есть белорусская и худо-бедно прибалтийская альтернатива, и собственные возможности. Но если на месте Казахстана будет дикое поле, то мы лишимся выхода к остальным среднеазиатским партнерам, потеряем огромные транзитные мощности и создадим массу проблем для себя в области безопасности», – предупредил Грозин.
     
     
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