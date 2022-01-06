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Почему Россия отправила спецназ ВДВ в Казахстан

Российские десантники отправляются в Казахстан в рамках ОДКБ Минобороны РФ/ТАСС
В раздираемый протестами Казахстан по запросу президента Токаева прибыли миротворческие силы ОДКБ, включая специальные подразделения ВДВ России. Они призваны нормализовать обстановку в республике на фоне многодневных беспорядков, погромов и убийств. Почему Токаеву понадобилась помощь ОДКБ, смогут ли российские десантники принести мир в Казахстан и какие задачи будут для них приоритетными на самом деле? Подробности...
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Наступивший год создаст для российской IT-отрасли и интернета новые правила

Отрасль информационных технологий оказалась под плотным вниманием государства Annette Riedl/dpa/
Global Look Press
Целая серия изменений, помогающих российскому интернету и IT-отрасли в целом, была принята правительством в 2021 году. О чем именно идет речь, как это должно помочь суверенитету России в цифровом пространстве и пользователям - и какие новые перемены в этом вопросе обсуждаются прямо сейчас? Подробности...
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В переговорах России и США придется оглядываться на Китай

Байден заботливо подложит ложку дегтя в бочку меда российско-китайских отношений Sarah Silbiger/CNP/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
На предстоящих переговорах между Россией и США незримо будет присутствовать еще один международный тяжеловес - Китай. Особенно сложно от его влияния будет отмахнуться Байдену. В чем в данном случае заключаются китайские интересы, в какой степени они совпадают с российскими - и почему Пекин все же может оказаться недовольным результатами переговоров? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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В Казахстане все решится в ближайшие дни или даже часы

Валерий Федоров
Валерий Федоров, директор ВЦИОМ
За сценой событий в Казахстане – теневые кланы, играющие свою игру. А со стороны внешних наблюдателей – поиски геополитических заговоров и интриг… В обоих случаях все очень быстро развивается, власти не успевают за событиями. Подробности...

Зачем Сталин вернул погоны в Красную армию

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
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Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
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    		   6 января 2022, 14:20
    Фото: Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Ростислав Зубков

    В раздираемый протестами Казахстан по запросу президента Токаева прибыли миротворческие силы ОДКБ, включая специальные подразделения ВДВ России. Они призваны нормализовать обстановку в республике на фоне многодневных беспорядков, погромов и убийств. Почему Токаеву понадобилась помощь ОДКБ, смогут ли российские десантники принести мир в Казахстан и какие задачи будут для них приоритетными на самом деле?

    Накануне вечером президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к руководителям стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он попросил помочь его стране в «преодолении террористической угрозы» и «внешней агрессии» в ряде городов, включая Алма-Ату и Нур-Султан, на фоне многодневных протестов.

    В ночь на четверг премьер Армении Никол Пашинян, возглавляющий в настоящее время Совет коллективной безопасности ОДКБ, заявил, что было принято решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы. Позднее заявление Пашиняна появилось на сайте Кремля.

    Спустя несколько часов СМИ узнали, что на подмосковных аэродромах Кубинка и Чкаловский «формируется авиагруппа под Казахстан». «В нее войдут несколько пассажирских самолетов, а также грузовые Ил-76 и Ан-124», – сообщил РЕН ТВ. По данным телеканала, команду мобилизоваться получили рота спецназа 76-й дивизии ВДВ и рота 45-й бригады спецназа ВДВ. В повышенную готовность также были приведены группы от второй и 24-й бригад спецназа Центрального военного округа, их «может усилить батальон 55-й горной бригады также из ЦВО, однако последним приказ пока не пришел», говорится в сообщении канала.

    Тем временем в Алма-Ате на утро четверга протесты вспыхнули с новой силой: на площадь Республики вышли 200-250 человек, передает «Sputnik Казахстан». Поначалу военных и полиции на площади не было видно, однако вскоре военнослужащие на БТР и бронемашинах взяли «преступников» в кольцо и начали «масштабную зачистку от мародеров и зачинщиков погромов». Тем не менее, погромщики успели окружить несколько больниц и не пускали туда ни врачей, ни пациентов.

    Силовики и митингующие несут потери с обеих сторон: по словам официального представителя департамента полиции Алма-Аты Салтаната Азирбека, прошлой ночью правоохранители ликвидировали десятки экстремистов, напавших на здания полиции.

    В рамках антитеррористической операции власти города освободили захваченный погромщиками международный аэропорт (в настоящее время он еще не работает), но при этом погибли военные, пишет Zakon.kz. В комендатуре Алма-Аты позднее уточнили, что в общей сложности в результате столкновений с митингующими погибли 13 силовиков, причем двое из них найдены обезглавленными. Согласно сведениям минздрава страны на утро четверга, всего в Казахстане пострадали более 1000 человек, из них почти 400 госпитализированы, 62 человека находятся в реанимации.

    По последним данным, в Казахстан в рамках ОДКБ прибыла российская часть миротворческого контингента. В нее вошли подразделения и воинские части воздушно-десантных войск, их доставляют самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ, заявил секретариат организации. «Передовые подразделения уже приступили к выполнению поставленных задач», – подчеркнули в секретариате ОДКБ.

    «Просьбу Токаева о помощи по линии ОДКБ нужно рассматривать как некую подстраховку», – сказал газете ВЗГЛЯД генеральный директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин.

    «Токаев просто не уверен, что армия и силовики ему подчиняются. Дело в том, что он начал бороться с протестами очень странными мерами: резкая отставка правительства, смена руководителей силовых структур. Когда есть угроза власти, наоборот, все, в том числе силовики, должны сплотиться вокруг главы государства. А тут то ли он сам понял, то ли ему донесли, что в силовых структурах раздрай», – пояснил собеседник.

    По мнению эксперта, действия погромщиков координируют зарубежные силы. «В Казахстане уже давно наблюдается очень сильное турецкое и британское влияние, в том числе по линии посольства Соединенного Королевства», – отметил политолог.

    «А главное свидетельство того, что это не просто бунт, а спланированная акция – то, что во всех городах республики люди вышли на улицы одновременно. Без команды такое не делается, все уже было готово», – считает он.

    «Помимо прочего,

    наше руководство проявило активность и распорядилось отправить миротворцев из-за Байконура. Москва просто не может оставить космодром, как и, например, Черноморский флот,

    которому власти уделяют большое внимание, чтобы он не достался, сами понимаете кому (Украине)», – резюмировал эксперт.

    Миротворческие силы ОДКБ, включая российских бойцов ВДВ, призваны стабилизировать ситуацию в Казахстане и помочь в охране особо важных объектов страны, указал военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. «Мы не участвуем в боевых действиях. Оперативной силовой работой и зачисткой боевиков должны заниматься казахстанские спецслужбы, правоохранители и армия», – подчеркнул он.

    «Сам факт нашего военного присутствия с мандатом ОДКБ направлен именно на стабилизацию положения, что позволит руководству республики быстрее принимать необходимые эффективные решения. Кроме того, это важный фактор военно-политической моральной поддержки, – сказал эксперт. – Думаю, большая часть населения Казахстана приветствует наших миротворцев и силы других стран-участниц договора. Никто не заинтересован в том, чтобы страна погружалась в хаос».

    Коротченко уточнил, что численность российского контингента и его арсенал будут сформированы исходя из вышеуказанной функции миротворцев. При этом время пребывания спецназа РФ ограничено сроком мандата ОДКБ. «Это займет месяц или два, а, может, ситуация поскорее рассосется», – отметил собеседник.

    «Говоря о сложности выполнения поставленной задачи, еще раз подчеркну: наши миротворцы не намерены участвовать в боевых действиях кроме тех случаев, когда террористы могут пойти на вооруженные провокации. Тогда, конечно, в рамках самообороны будет открываться огонь на поражение. Но мы не входим в республику с карательными целями – всю внутреннюю кухню обязаны выполнять местные силовые структуры», – заключил он.

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