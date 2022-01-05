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Власти Алма-Аты сообщили об освобождении захваченного погромщиками аэропорта
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Аэропорт Алма-Аты освобожден от погромщиков, в городе проводится антитеррористическая спецоперация, сообщил заммэра Алма-Аты Ержан Бабакумаров.
Как сообщил Бабакумаров, «в городе началась антитеррористическая спецоперация». По его словам, аэропорт «переводится в штатный режим работы», передает РИА «Новости».
Агентство KazTAG при этом сообщало, что «захватившие аэропорт ушли», сейчас в нем «никого нет», там «выключен свет», но «одно воздушное судно с пассажирами стоит на перроне». KazTAG со ссылкой на источники сообщало, что аэропорт работает только по запросу с 5 января 20.58 (23.58 мск) до 6 января 21.00 (7 января 00.00 мск).
ТАСС сообщает, что патрули силовиков отсутствуют на центральных улицах Алма-Аты, участники беспорядков беспрепятственно громят город. Таксисты говорят, что силовиков нигде не видно. Погромщики жгут пожарные машины, которые приезжают тушить мэрию и резиденцию президента – сожжено как минимум три машины. В городе громят витрины магазинов, грабят аптеки, ломают банкоматы.
Напомним, в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы, нападения на силовиков и захват административных зданий. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили.
Президент Казахстана назвал виновных в протестной ситуации
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Особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве Казахстана, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
В частности, по его словам, вина лежит на министерстве энергетики, а также компаниях «Казмунайгаз» и «Казакгаз». Токаев сообщил, что «были даны все полномочия по стабилизации ситуации» в Алма-Ате и Мангистауской области. По его словам, «основная нагрузка лежит на МВД, СОБР и Нацгвардии, которые успешно выполняют свои задачи», передает ТАСС.
Токаев раскритиковал реализацию его поручения ускорить строительство нового завода на базе «КазГПЗ» в Мангистауской области. Он указал, что «разработано только технико-экономическое обоснование», при этом «не решены вопросы финансирования проекта». Кроме того, не проработаны «правила организации и проведения торгов сжиженным газом», «механизмы ограничения роста цен в ходе электронных торгов». Как заявил глава государства, «в результате министерство энергетики не смогло оперативно среагировать и приостановить электронные торги».
«Глава государства подчеркнул, что политическое, социальное и экономическое устройство государства останется неизменным. По его убеждению, такие принципы, как унитарность, верховенство закона, уважение к праву собственности и рыночная экономика, остаются главными в нашей государственной политике», – сообщила президентская пресс-служба по итогам заседания правительства.
Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Токаев подписал указ об отставке правительства, а также велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин в Казахстане.
Эксперт назвал главные причины массовых беспорядков в Казахстане
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Происходящее в Казахстане – это массовые беспорядки, у митингующих нет протестного ядра и четких политических требований к власти, сказал газете ВЗГЛЯД казахстанский политолог Марат Шибутов. В среду в Алма-Ате возобновились столкновения митингующих с сотрудниками полиции.
«Рейтинг правительства Казахстана 23%, а в 2017 году был 63%. Это показатель неумения работать. Такой рейтинг неодобрения рано или поздно приводит к чему-то», – говорит казахстанский политолог Марат Шибутов.
Вспыхнувшие на этой неделе протесты в Мангистауской области, Алма-Ате и ряде других регионов не выглядят «достаточно спонтанными» и могли быть кем-то организованы, предположил эксперт. Однако кто именно мог стоять за ними, «покажет следствие». «С другой стороны, мы не видим ядра протеста и оформленных требований. То есть диалог вести фактически не с кем. Пока идут исключительно массовые беспорядки, а не митинги. Поэтому остаются только силовые меры, которые сейчас осуществляются», – пояснил Шибутов.
Собеседник подчеркнул, что столкновения происходят в основном в Алма-Ате и Актау, поэтому говорить об угрозе «цветной революции» не приходится. «Угрозы свержения власти нет, есть угроза давления через беспорядки. Тут нет внешних заинтересованных сторон. Наоборот, страны, которые вкладывались в Казахстан, могут потребовать стабилизации ситуации и своего участия в этом», – предположил эксперт.
В среду в Алма-Ате возобновились столкновения митингующих и сотрудников полиции. Несколько стражей порядка были захвачены и избиты в центре города. Несколько сотен митингующих удалось заблокировать на подступах к центру Алма-Аты.
Массовые беспорядки в Казахстане вспыхнули
из-за резкого роста цен на газ. В нескольких регионах введен
режим чрезвычайного положения. Президент страны Касым-Жомарт Токаев в среду отправил
правительство в отставку, которое обвинил в повышении цен на энергоносители. Он также ввел временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.
Протестующие захватили резиденцию президента Казахстана в Алма-Ате
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Митингующие взяли штурмом резиденцию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Алма-Ате, сообщает издание Zakon.kz.
Издание пишет со ссылкой на очевидцев, что протестующие в Алма-Ате захватили резиденцию президента Казахстана, передает ТАСС.
Ранее здание резиденции президента Казахстана загорелось.
До этого сообщалось, что несколько тысяч протестующих пытаются прорваться на территорию в резиденцию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Алма-Ате.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне протестов в стране ввел в Нур-Султане чрезвычайное положение с 5 по 19 января, которое предполагает и комендантский час.
Митингующие ворвались в здание акимата Алма-Аты и подожгли его. Сотрудники полиции покинули площадь возле акимата.
Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Токаев подписал указ об отставке правительства, а также велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин в Казахстане. Президент заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве Казахстана.
Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате
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В Алма-Ате, а также в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения, следует из указов, которые подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Пресс-служба администрации Токаева сообщила, что он «подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы с 5 января с 01 часов 30 минут на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года». Отмечается, что такой шаг вызван «обострением ситуации» и необходимостью «обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан».
Очевидцы сообщают, что в Алма-Ате демонстранты, которых «оттеснили» с площади Республики, «идут теперь по разным улицам города, есть задержанные, их увозят в местное РОВД, в центре слышны еще звуки и видны вспышки, похожие на применение светошумовых гранат». Отмечается, что «протестующие сожгли как минимум одну их машину». «Спецмашины перемещают во дворы, протестующие с улиц пока не расходятся, но кажется, что пик прошел», – приводит ТАСС слова очевидцев.
В Алма-Ате и Мангистауской области вводится комендантский час с 23.00 до 7.00.
Указ о введении в Алма-Ате чрезвычайного положения предусматривает введение ограничений на въезд и выезд из города. На период действия чрезвычайного происшествия в Алма-Ате и Мангистауской области запрещена продажа оружия, боеприпасов, алкоголя; у физических лиц изымут оружие и боеприпасы, у юридических лиц помимо этого – военную технику и взрывчатые вещества; запрещены организация и проведение массовых мероприятий и забастовок, передает РИА «Новости».
В период действия чрезвычайного положения будет усилена охрана общественного порядка и особо важных объектов. Создается «комендатура города», которая будет наделена «полномочиями, предусмотренными законом Республики Казахстан «О чрезвычайном положении». Начальники департаментов полиции назначены комендантами Алма-Аты и Мангистауской области Казахстана на время действия режима чрезвычайного положения. В Мангистауской области комендантом назначен Жанарбек Бактыбаев, в Алма-Ате –Канат Таймерденов. Ответственными за применение мер на время ЧП определены региональные комендатуры, а также республиканские МВД, МЧС, минобороны и комитет национальной безопасности.
Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. Токаев заявил, что власть в Казахстане не падет, гражданам необходимо быть благоразумнее. Он поручил правительству в оперативном порядке рассмотреть ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где жители требовали снизить цену на сжиженный газ. Позднее в Алма-Ате произошли столкновения митингующих с силовиками.
Погребинский рассказал о сходстве майданных технологий в Казахстане и на Украине
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Массовые беспорядки в Казахстане готовились извне, видна серьезная подготовка и сходство с технологиями майдана на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Он уверен, что к происходящему в Казахстане причастны страны Запада.
«Беспорядки в Казахстане – это отчасти приговор правящему режиму, которому не удалось в согласии с обществом найти компромисс между разными группами влияния. Это дало возможность внешним силам спровоцировать беспорядки. Для меня нет никакого сомнения, что была внешняя организация», – говорит директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Организаторы беспорядков «работали глубоко, в регионах», добавил эксперт. По его словам, происходящее в Казахстане во многом схоже с тем, что происходило на Украине во времена оранжевых революций и противостояний на Майдане Незалежности в Киеве, например, переход силовиков на сторону протестующих. «Беспорядки не могли произойти ни с того ни с сего. Ясно, что была координация, проведены подготовительные элементы, которые позволили так быстро захватить в Алма-Ате здание мэрии. Это типичная технология майдана, когда девушки дарят цветочки силовикам, а затем все кричат «полиция с народом», – добавил политолог.
Погребинский сомневается, что координация беспорядков ведется с территории Украины, как об этом заявил бывший казахский министр, а ныне один из главных оппозиционеров Мухтар Аблязов, которого видели не только в Киеве, но и в Лондоне. «У нас обосновывались оппозиционеры из Узбекистана и из Казахстана тоже. Естественно, они работали с проевропейскими и проамериканскими структурами. Они заключают союзы против России, против режима Назарбаева. Но я не верю, чтобы Украина, как государство, могла стоять за беспорядками в Казахстане. Эти люди просто могут чувствовать себя комфортно на Украине, им могли даже помогать, но это все мелочи по сравнению с помощью со стороны Запада», – считает Погребинский, добавив, что в Казахстане работает множество структур, которые в России получают статус иноагентов.
Между тем в Казахстане накопилось много поводов для конфликта, отметил собеседник. «В стране происходит война между кланами, эти недовольства бродят там постоянно. На склоне режима Назарбаева активность работы с общественным мнением и социальными элементами спала и я не удивлен, что новая власть не смогла взять ситуацию под контроль», – считает Погребинский.
В Казахстане с начала года продолжаются массовые беспорядки. В нескольких регионах введен режим ЧП, но властям пока не удается взять ситуацию под полный контроль. Среди прочего президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства и велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин. Кроме того, он опроверг слухи о своем бегстве из страны и возглавил Совет безопасности Казахстана, сместив с этого поста Нурсултана Назарбаева. Эту должность бывший президент занимал с 1991 года. В среду вечером участники протестов попытались снести памятник Назарбаеву в городе Талдыкоргане Алматинской области.
Стало известно о штурме протестующими в Казахстане резиденции президента
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Несколько тысяч протестующих пытаются прорваться на территорию в резиденцию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Алма-Ате, сообщает издание «Vласть».
По данным газеты, некоторые протестующие отделились от толпы у здания акимата и отправились к резиденции президента.
«Вокруг все в дыму, слышны взрывы светошумовых гранат и выстрелы», – пишет издание, передает РИА «Новости».
Ранее в Алма-Ате загорелся Ауэзовский районный филиал правящей в Казахстане партии Nur Otan, в здании выбиты окна, также во время беспорядков начался пожар в прокуратуре.
До этого митингующие ворвались в здание акимата Алма-Аты и подожгли его. Сотрудники полиции покинули площадь возле акимата.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматинской области, режим ЧП предполагает комендантский час.
Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Токаев подписал указ об отставке правительства, а также велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин в Казахстане. Президент заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве Казахстана.
Протестующие ворвались в здание мэрии Алма-Аты
Митингующие в Алма-Ате ворвались в здание мэрии, слышны выстрелы, начался пожар.
Над зданием мэрии поднимается черный дым, правоохранители применяют светошумовые гранаты, передает РИА «Новости».
Люди разбили окна на первом этаже и ворвались в здание местного исполнительного органа с нескольких сторон.
После того, как протестующие сделали это, в районе акимата периодически звучат выстрелы очередями. Над учреждением поднимается черный дым. Открытый огонь вырывается из окон на втором этаже здания.
Ранее сообщалось, что демонстранты предпринимают попытку прорваться к акимату, охраняющие его правоохранители применяют спецсредства.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматинской области, режим ЧП предполагает комендантский час.
До этого сообщалось, что столкновения митингующих и сотрудников полиции начались в Алма-Ате.
Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Токаев подписал указ об отставке правительства, а также велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин в Казахстане. Президент заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве Казахстана.
В Казахстане отключили интернет
По всему Казахстану зафиксировано отключение интернета, свидетельствуют данные организации NetBlocks, анализирующей работу интернета.
«Подтверждено: Казахстан сейчас находится посреди отключения интернета общенационального масштаба после дня перебоев в работе мобильного интернета и частичных ограничений. Это, вероятно, серьезно ограничит освещение набирающих обороты антиправительственных протестов», – передает сообщение сервиса РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что сайты некоторых госорганов Казахстана не открываются из-за рубежа, также не работают сайты различных СМИ.
Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Токаев подписал указ об отставке правительства, а также велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин в Казахстане. Президент заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве Казахстана.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматинской области, режим ЧП предполагает комендантский час.
Ранее стало известно о штурме протестующими в Казахстане резиденции президента.
Позже в Алма-Ате загорелся Ауэзовский районный филиал правящей в Казахстане партии Nur Otan, в здании выбиты окна, также во время беспорядков начался пожар в прокуратуре.
Также митингующие ворвались в здание акимата Алма-Аты и подожгли его. Сотрудники полиции покинули площадь возле акимата.
Президент Казахстана принял отставку правительства
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства, и.о. премьера назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.
«В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю: принять отставку правительства Республики Казахстан», – приводит ТАСС текст указа.
Документом предписывается членам правительства продолжать исполнение их обязанностей до утверждения нового состава кабмина, передает РИА «Новости».
Токаев также освободил от должности госсекретаря Крымбека Кушербаева и назначил на его место своего помощника Ерлана Карина. Госсекретарь вырабатывает для президента предложения по основным направлениям внутренней и внешней политики, представляет интересы главы государства в отношениях с парламентом и в международных отношениях.
Президент Казахстана освободил Мурата Нуртлеу от должности заместителя главы своей администрации и назначил первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности республики.
Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. В Алма-Ате произошли столкновения митингующих с силовиками, толпа разгромила несколько полицейских машин. Токаев заявил, что власть в Казахстане не падет, он ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области.
Начался штурм мэрии Алма-Аты
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Протестующие в Алма-Ате предпринимают попытку штурма мэрии города, правоохранители применяют светошумовые гранаты.
Демонстранты предпринимают попытку прорваться к акимату, охраняющие его правоохранители применяют спецсредства, в частности, светошумовые гранаты. Здание акимата заволокло густым дымом, передает РИА «Новости».
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматинской области, режим ЧП предполагает комендантский час.
До этого сообщалось, что столкновения митингующих и сотрудников полиции начались в Алма-Ате.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматинской области, режим ЧП предполагает комендантский час.
Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Токаев подписал указ об отставке правительства, а также велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин в Казахстане. Президент заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве Казахстана.
Токаев обратился к странам ОДКБ за помощью
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что обратился в главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы».
Токаев отметил, что речь идет уже не об «угрозе», а о «подрыве целостности государства», «нападении на граждан», которые «просят» его «как главу государства в срочном порядке оказать им помощь». По словам Токаева, обращение к ОДКБ является абсолютно уместным и своевременным, передает ТАСС со ссылкой на «Хабар-24».
Напомним, в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы, нападения на силовиков и захват административных зданий. Первый космонавт-казах Токтар Аубакиров и генерал-майор ВВС Казахстана призвал ОДКБ ввести войска на территорию страны. Токаев назвал беспорядки в Казахстане «внешней агрессией».
Токаев велел ввести госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин в Казахстане
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ввести на 180 дней госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель, сообщила его пресс-служба.
Токаев провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране, передает РИА «Новости».
Он поручил «антимонопольному органу ввести временное ценовое регулирование» на сжиженный газ, бензин и дизель. Указывается, что «в областях предельные цены для населения не должны превышать уровень цен» на конец 2021 года. Также Токаев поручил генпрокуратуре совместно с агентством по защите конкуренции провести расследование на предмет ценового сговора в сфере реализации сжиженного газа, передает ТАСС.
Токаев при этом отметил, что «постоянно продавать себе в убыток никто не будет». По его словам, Казахстан «может остаться без инвестиций в газовую и газоперерабатывающую отрасли и, соответственно, без газа». Как заявил президент, «без системных, но продуманных и поэтапных реформ не обойтись», необходимо «провести качественную перезагрузку газовой отрасли, обеспечить полноценную загрузку товарным газом внутреннего рынка».
«Поручаю правительству перенести на год полный переход на реализацию сжиженного газа через электронные торговые площадки и биржи. В этот период следует тщательно подготовить нормативно-правовую базу, обеспечить прозрачную работу торговых площадок, внедрить механизмы ограничения резкого роста цен», – сообщил он.
Токаев поручил учредить общественный фонд «Народу Казахстана» для решения проблем здравоохранения и детей.
Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Токаев подписал указ об отставке правительства.
Появились сообщения о готовящейся отставке правительства Казахстана
СМИ Казахстана со ссылкой на источники утверждают, что президент страны Касым-Жомарт Токаев утром планирует объявить об отставке правительства.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на zakon.kz.
Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. В Алма-Ате произошли столкновения митингующих с силовиками, толпа разгромила несколько полицейских машин. Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что власть в Казахстане не падет, он ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области.
Протестующие в Алма-Ате разгромили редакцию телеканала «Мир24»
Помещения редакций телеканалов в Алма-Ате оказались разгромлены толпой митингующих, корреспондента Sputnik Казахстан удерживали час, группа протестующих ворвалась в корпункт канала «Мир24».
Корреспондента Sputnik Казахстан около часа удерживали митингующие, которые захватили офисы на площади Республики. После этого ему удалось выбраться.
Кроме этого митингующие с дубинками ворвались в корпункт телеканала «Мир24» и требовали выхода в прямой эфир.
«В Алматы разгромлен офис представительства МТРК «Мир». Уничтожено телевизионное оборудование. Благодаря активной помощи акимата все сотрудники телерадиокомпании «Мир» своевременно эвакуированы и находятся в безопасности», – говорится в заявлении в Telegram-канале «МИР 24. Первый Евразийский», передает РИА «Новости».
Ранее в Алма-Ате демонстранты отобрали у сотрудников правоохранительных органов огнестрельное оружие и другое снаряжение.
До этого сообщалось, что по всему Казахстану зафиксировано отключение интернета.
Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Токаев подписал указ об отставке правительства, а также велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин в Казахстане. Президент заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве Казахстана.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматинской области, режим ЧП предполагает комендантский час.
Ранее стало известно о штурме протестующими в Казахстане резиденции президента.
Позже в Алма-Ате загорелся Ауэзовский районный филиал правящей в Казахстане партии Nur Otan, в здании выбиты окна, также во время беспорядков начался пожар в прокуратуре.
Также митингующие ворвались в здание акимата Алма-Аты и подожгли его. Сотрудники полиции покинули площадь возле акимата.
Толпа избила полицейского в центре Алма-Аты
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СМИ опубликовали видеозапись столкновений митингующих с силовиками на площади Республики в центре Алма-Аты в Казахстане. Информационные агентства сообщают, что «толпа избила одного сотрудника полиции, а также разгромила несколько полицейских автомашин».
Как сообщает «Sputnik Казахстан», «несанкционированный митинг перерос в погромы и столкновения с представителями силовых структур», толпа «пыталась прорваться к зданию городской администрации». Как только протестующие пришли на площадь, «начали кидать в полицейских снежки и бутылки». При этом «часть митингующих пыталась их остановить, но не смогла».
«Молодые люди толпой налетели на ограждения, снесли их и начали теснить полицейское оцепление. Полиция только оборонялась, ответную силу не применяла. Были применены шумовые гранаты и гранаты со слезоточивым газом», – говорится в сообщении.
Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. В Алма-Ате произошли столкновения митингующих с силовиками. Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что власть в Казахстане не падет, он ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области.