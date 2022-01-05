Протестующие разгромили аэропорт Алма-Аты

Участники беспорядков разгромили международный аэропорт в Алма-Аты, при этом пассажиры не пострадали, сообщил работник воздушной гавани.

Захват аэропорта произошел примерно в 20.30 по местному времени, митингующие разгромили внутренний терминал и Duty Free, сказал собеседник «Интерфакса».

Он добавил, что один из бортов приземлился уже после захвата аэропорта. Пассажиров самолета выводили в темноте.

Ранее казахстанские СМИ сообщили, что демонстранты в Алма-Аты захватили международный аэропорт города. Таксисты в городе отказываются везти пассажиров в аэропорт или требуют за это 1 тыс. долларов.

Ранее «Аэрофлот» отменил рейс из Москвы в Алма-Ату. Самолет должен был отправиться из «Шереметьево» в 20.55 мск.

Напомним, протестующие начали снос памятника первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву в городе Талдыкоргане Алматинской области. В Алма-Ате неизвестные напали на оружейный магазин, а резиденция президента в городе была захвачена демонстрантами.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев пообещал, что действия нарушителей порядка в Казахстане будут жестко пресекаться. По всей стране был отключен интернет.

Газета ВЗГЛЯД писала, в чем особенность протеста в Казахстане и насколько серьезна угроза «цветной революции».