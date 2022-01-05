«Аэрофлот» отменил рейс из Москвы в Алма-Ату

Рейс из Москвы в Алма-Ату российского авиаперевозчика «Аэрофлот» отменен, об этом сообщила сама авиакомпания.

Самолет должен был отправиться из «Шереметьево» в 20.55 мск, но был отменен, передает РИА «Новости» со ссылкой на табло в московском аэропорту.

При этом рейс из Москвы в Нур-Султан той же авиакомпании все еще значится в расписании.

Ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев пообещал, что действия нарушителей порядка в Казахстане будут жестко пресекаться. До этого по всей стране был отключен интернет.

Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Токаев подписал указ об отставке правительства, а также велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин в Казахстане. Президент заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве Казахстана.

Токаев также ввел чрезвычайное положение в Алматинской области, режим ЧП предполагает комендантский час.

Ранее стало известно о штурме протестующими в Казахстане резиденции президента.

Позже в Алма-Ате загорелся Ауэзовский районный филиал правящей в Казахстане партии Nur Otan, в здании выбиты окна, также во время беспорядков начался пожар в прокуратуре.

Также митингующие ворвались в здание акимата Алма-Аты и подожгли его. Сотрудники полиции покинули площадь возле акимата.