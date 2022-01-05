Токаев заявил об особой вине правительства Казахстана за протестную ситуацию

Особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве Казахстана, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

В частности, по его словам, вина лежит на министерстве энергетики, а также компаниях «Казмунайгаз» и «Казакгаз». Токаев сообщил, что «были даны все полномочия по стабилизации ситуации» в Алма-Ате и Мангистауской области. По его словам, «основная нагрузка лежит на МВД, СОБР и Нацгвардии, которые успешно выполняют свои задачи», передает ТАСС.

Токаев раскритиковал реализацию его поручения ускорить строительство нового завода на базе «КазГПЗ» в Мангистауской области. Он указал, что «разработано только технико-экономическое обоснование», при этом «не решены вопросы финансирования проекта». Кроме того, не проработаны «правила организации и проведения торгов сжиженным газом», «механизмы ограничения роста цен в ходе электронных торгов». Как заявил глава государства, «в результате министерство энергетики не смогло оперативно среагировать и приостановить электронные торги».

«Глава государства подчеркнул, что политическое, социальное и экономическое устройство государства останется неизменным. По его убеждению, такие принципы, как унитарность, верховенство закона, уважение к праву собственности и рыночная экономика, остаются главными в нашей государственной политике», – сообщила президентская пресс-служба по итогам заседания правительства.