Стало известно о штурме протестующими в Казахстане резиденции президента

Несколько тысяч протестующих пытаются прорваться на территорию в резиденцию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Алма-Ате, сообщает издание «Vласть».

По данным газеты, некоторые протестующие отделились от толпы у здания акимата и отправились к резиденции президента.

«Вокруг все в дыму, слышны взрывы светошумовых гранат и выстрелы», – пишет издание, передает РИА «Новости».

Ранее в Алма-Ате загорелся Ауэзовский районный филиал правящей в Казахстане партии Nur Otan, в здании выбиты окна, также во время беспорядков начался пожар в прокуратуре.

До этого митингующие ворвались в здание акимата Алма-Аты и подожгли его. Сотрудники полиции покинули площадь возле акимата.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматинской области, режим ЧП предполагает комендантский час.

Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Токаев подписал указ об отставке правительства, а также велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин в Казахстане. Президент заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве Казахстана.