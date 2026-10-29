Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.7 комментариев
Силы ПВО за ночь уничтожили 42 украинских беспилотника над Тульской областью
Подразделения противовоздушной обороны в ночь на четверг перехватили 42 украинских беспилотных летательных аппарата в небе над Тульской областью, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
«Минувшей ночью в небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены 42 украинских беспилотника. Пострадавших нет», – сообщил Миляев в Max.
По предварительным данным местных властей, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
Напомним, в ночь на четверг в сторону Московского региона летели 613 беспилотников, большую часть из них уничтожили еще на подлете.
До этого Миляев сообщал о нормальном состоянии атмосферного воздуха в Новомосковске после массированной атаки беспилотников.